 В авиакатастрофе в ДР Конго погибли 25 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.11.2019

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Мир

В авиакатастрофе в ДР Конго погибли 25 человек

Пассажирский самолет вскоре после взлета в городе Гома на востоке страны упал на жилой дом.

На месте крушения самолета в Конго

На месте крушения самолета в Конго

Не менее 25 человек погибли в результате крушения самолета на востоке ДР Конго у границы с Руандой, сообщили в воскресенье, 24 ноября, местные власти. Турбовинтовой самолет Dornier 228 авиакомпании Busy Bee Congo 17 пассажирами и двумя членами экипажа на борту вскоре после взлета в аэропорту города Гома потерял высоту и упал на здание, под обломками которого погибли еще 6 человек. Причина аварии пока неизвестна.

Контекст

Покупка новых SSJ 100, уверены эксперты, неизбежна для "Аэрофлота" несмотря на экономическую нецелесообразность. О проблемах суперджета и их последствиях для авиакомпании и пассажиров - DW. (20.09.2019)

По данным отраслевого сайта Aviation Safety Network, самолет был произведен в баварском Оберпфаффенхофене и введен в эксплуатацию более 35 лет назад. Большинство африканских авиакомпаний лишены права совершать рейсы в страны Евросоюза из-за плохого технического состояния самолетов и несоответствия их европейским стандартам безопасности. Компания Busy Bee Congo также находится в черном списке ЕС.

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    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


 

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