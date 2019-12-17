ВЭФ поместил Россию в середину мирового рейтинга гендерного равенства

Россия оказалась на 81-й позиции среди 153 стран мира в рейтинге гендерного равенства, составленном экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Она опустилась на шесть позиций и занимает место позади Чехии, Монголии и Сальвадора, но перед Эфиопией, Королевством Эсватини (Свазилендом) и Грецией, указывается в отчете, опубликованном во вторник, 17 декабря, в Женеве.

У женщин в РФ мало шансов в политике

При этом Россия получила высокие оценки в гендерном равенстве по уровню образования (24-е место), по состоянию здоровья (27-е место) и экономической вовлеченности (32-е место), но при этом крайне низкий рейтинг в области политических прав и возможностей (122-е место). "Российские женщины в среднем более образованны, чем мужчины, и живут дольше. Но они редко занимают руководящие должности", - указали авторы исследования.

При этом мужчины в РФ получают более высокую зарплату, чем женщины (в среднем на 28,8 процента) и имеют более высокие доходы в целом (на 42,1 процента). Кроме того, женщина еще никогда не возглавляла российское государство, мало женщин также среди министров (12,9 процента) и парламентариев (15,8 процента).

На первых позициях - Северная Европа

В общем рейтинге равенства полов первые четыре позиции, как и прежде, занимают страны Северной Европы - Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. За ними следуют Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания и Руанда, а замыкает первую десятку Германия.

Среди постсоветских стран лучшие оценки получили Латвия (11-е место), Молдавия (23-е), Эстония (26-е), Беларусь (29-е) и Литва (33-е). Украина заняла 59-ю позицию, Казахстан - 72-е место, Грузия - 74-е, Киргизия - 93-е, Азербайджан - 94-е, Армения - 98-е, Таджикистан - 137-е. Замыкают рейтинг Иран, Конго, Сирия, Пакистан, Ирак и Йемен.

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