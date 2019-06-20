 ВЭБ подал иск к Украине из-за ограничений для Проминвестбанка | Новости из Германии о России | DW | 21.06.2019

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Россия

ВЭБ подал иск к Украине из-за ограничений для Проминвестбанка

В ВЭБ.РФ уверены, что Стокгольмский арбитраж поддержит их позицию и корпорация "взыщет с Украины все причиненные банку убытки".

Проминвестбанк в Киеве (фото из архива)

Проминвестбанк в Киеве (фото из архива)

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ намерена добиться от Украины компенсаций за нарушение защиты прав инвесторов. Организация подала иск в Стокгольмский арбитраж в связи с ограничениями для работы их украинской "дочки" - Проминвестбанка, сообщается в пятницу, 21 июня, на сайте агентства РБК.

Контекст

Президент Украины подписал указ о введении ограничительных мер сроком на один год в отношении Сбербанка, VS Банка, Проминвестбанка, ВТБ Банка и БМ Банка. (16.03.2017)

"Внешэкономбанк" утратил запас прочности, заявил российский премьер Дмитрий Медведев. На докапитализацию банка власти потратят 150 млрд рублей. Эксперты считают, что банк не надо спасать. (06.04.2016)

"За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении", - заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов. По словам Краснова, в корпорации уверены, что в Стокгольме поддержат их позицию и ВЭБ "взыщет с Украины все причиненные банку убытки". Требования ВЭБ исчисляются "сотнями миллионов рублей", однако точная сумма будет названа позже, заявил представитель корпорации РБК.

Киев ввел санкции против пяти российских банков в марте 2017 года. Под ограничительные меры попали Сбербанк, VS Банк, Проминвестбанк, ВТБ Банк и БМ Банк, спустя два года санкции были продлены в отношении четырех из них.

За это время украинские граждане забрали из попавших под санкции властей российских банков более 25% депозитов. Лишь одному из них удалось найти нового владельца.

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    Автор: Ирина Филатова


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