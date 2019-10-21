Выход на пенсию в 69 лет: о чем, собственно, идет сейчас речь в ФРГ

Новое повышение пенсионного возраста в Германии? В СМИ и социальных сетях начали бурно спорить о предложении бундесбанка, но не все поняли, кого именно оно касается.
Бундесбанк предложил повысить пенсионный возраст в Германии почти до 70 лет. Эта новость взбудоражила всю страну, в СМИ и социальных сетях эмоционально обсуждают аргументы "за" и "против" (в основном, конечно, "против"), представители ведущих политических партий, профсоюзов, общественных организаций выступили с заявлениями. Из-за этого у многих, похоже, возникло впечатление, что речь идет о мере, которая уже в скором будущем коснется работающее население страны.
На самом деле обсуждается не новый законопроект, даже не изменение в какой-то партийной программе, а научная статья с весьма показательным заголовком: "Долгосрочные перспективы государственного пенсионного страхования".
Пенсионная реформа намечена на середину 2020-х годов
Она включена в опубликованный 21 октября ежемесячный доклад (Monatsbericht) Немецкого федерального банка, выступающего после введения евро и передачи кредитно-денежной политики в руки Европейского центрального банка (ЕЦБ) главным образом как информационно-аналитический центр. Доклад состоит из ряда кратких оценок текущего состояния экономики Германии и нескольких подробных исследований на социально-экономические темы.
При этом ключевая цифра в статье - вовсе не 70 лет (точнее говоря - 69 лет и 4 месяца), а 2070-й год. Именно к этому времени, считают экономисты бундесбанка, может потребоваться новое повышение возраста выхода на пенсию. В ФРГ этот возраст к 2031 году постепенно увеличится для мужчин и женщин до 67 лет.
Иными словами, предложенное в статье изменение в полной мере затронет родившихся в 2001 году и позже.
Так что абсолютного большинства тех, кто наиболее активно спорит сейчас о предложении бундесбанка, оно вряд ли коснется. К тому же в эпоху стремительной цифровизации и роботизации совершенно невозможно предсказать, какие из современных профессий еще будут существовать через полвека.
Для чего тогда вообще выносить сегодня на обсуждение подобное предложение? Для того, чтобы в ходе широкой экспертной и общественной дискуссии уже сейчас, заблаговременно, начать готовить почву для следующей реформы пенсионной системы ФРГ.
Ее наметили на середину 2020-х годов с тем, чтобы она заработала после 2031 года.
Но уже следующей весной соответствующая комиссия должна представить первые предложения. Вот экономисты бундесбанка и изложили свое видение будущей реформы, причем не всей, а лишь одного из ее аспектов.
Рост продолжительности жизни потребует индексации пенсионного возраста
Следует подчеркнуть, что они предлагают не автоматическое повышение пенсионного возраста, а механизм его индексации в соответствии с изменением продолжительности жизни. Если люди будут дольше жить, возраст выхода на пенсию для сохранения дееспособности имеющейся пенсионной системы придется увеличивать. В противном случае необходимость в такой мере может отпасть.
Цель, отмечается в статье, должна состоять в том, чтобы оставалось относительно стабильным нынешнее соотношение того периода, в течение которого житель Германии получает пенсию, к тому, в течение которого он вносил средства в пенсионный фонд. В настоящий момент система устроена так, что в долгосрочной перспективе грозит изменение соотношения в пользу периода выплаты денег из фонда.
Вполне возможно, что бурная общественная реакция на статью в узкоспециальном экономическом сборнике значительно превзошла ожидания ее авторов. Ну что же, они могут быть довольны, что дали столь мощный импульс обсуждению крайне важной для всей страны проблемы. Дискуссия будет продолжаться еще несколько лет, а пенсионная тема наверняка станет одной из важнейших во время следующих выборов в бундестаг, намеченных на осень 2021 года.
В любом случае жителям Германии точно не грозит неожиданное объявление о начинающемся уже через полгода повышении пенсионного возраста, как это произошло в России прошлым летом в день открытия футбольного чемпионата.
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram
Смотрите также: