Выходные данные

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Курс изучения немецкого языка "Nicos Weg" был разработан по поручению Федерального агентства по труду и при поддержке издательства Cornelsen.





Фото: Cornelsen

Фото: Bundesagentur für Arbeit

Курсы изучения немецкого языка "Ticket nach Berlin" и "Deutschlandlabor" были созданы при поддержке Федерального министерства иностранных дел, а также в сотрудничестве с Goethe-Institut.