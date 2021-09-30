Учить немецкий
Выходные данные
30 сентября 2021 г.
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Курс изучения немецкого языка "Nicos Weg" был разработан по поручению Федерального агентства по труду и при поддержке издательства Cornelsen.
Курсы изучения немецкого языка "Ticket nach Berlin" и "Deutschlandlabor" были созданы при поддержке Федерального министерства иностранных дел, а также в сотрудничестве с Goethe-Institut.