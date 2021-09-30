Выходные данные

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30 сентября 2021 г.

Deutsche Welle

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генеральный директор Peter Limbourg

Данная информация распространяется на все страницы Deutsche Welle в социальных сетях.

Курс изучения немецкого языка "Nicos Weg" был разработан по поручению Федерального агентства по труду и при поддержке издательства Cornelsen.

DEUTSCHKURSE | DK-Impressum-Logo-Cornelsen
Фото: Cornelsen
DEUTSCHKURSE | DK-Impressum-Logo-Bundesagentur-fuer-Arbeit
Фото: Bundesagentur für Arbeit

Курсы изучения немецкого языка "Ticket nach Berlin" и "Deutschlandlabor" были созданы при поддержке Федерального министерства иностранных дел, а также в сотрудничестве с Goethe-Institut.

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