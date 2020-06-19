Выставка к 75-летию Потсдамской конференции осталась без экспонатов из России

Историк и куратор выставки к 75-летию Потсдамской конференции Юрген Лу (Juergen Luh) надеялся до последнего, причем был уверен в успехе настолько, что заключил пари с коллегами. Но - увы, коллеги-пессимисты оказались правы: на выставке не будет экспонатов из России, поскольку министерство культуры в Москве не разрешило их вывоз за границу. Причина: немецкие историки отказались использовать в сопроводительных текстах выставки формулировки, присланные из России. Речь, в частности, шла о культе личности Сталина и о роли СССР в окончании Второй мировой войны в Азии.

Коронавирус спутал карты организаторам исторической выставки

За неделю до открытия специальной выставки "Потсдамская конференция 1945 года - Новое устройство мира" (Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt) на окраине Потсдама царила тишина: подготовка экспозиции была завершена, а посетителей еще не было. Выставка откроется 23 июня - на полтора месяца позднее первоначально запланированной даты.

Историк Юрген Лу в зале Потсдамской конференции

Как говорит Юрген Лу, из-за пандемии организаторы не смогли получить несколько заграничных экспонатов. Всего на выставке представлено 133 артефакта из двух десятков стран. Но среди них нет экспонатов из России, хотя организаторы очень надеялись выставить личные вещи Сталина в комнате советской делегации, говорит Юрген Лу. "Мы не смогли договориться о формулировках в сопроводительных текстах, - рассказывает историк. - Например, роль Сталина мы видим иначе, чем официальные органы в сегодняшней России".

"Были вещи, которые трудно понять. От нас требовали написать, что Вторая мировая война в Азии закончилась благодаря победоносной советской армии, а не атомным бомбардировкам, - продолжает он. - Такая точка зрения имеет право на существование, но не совсем соответствует реальности".

Лидеры держав-победительниц Черчилль, Трумэн и Сталин перед входом во дворец Цецилиенхоф

Юрген Лу говорит, что не понимает упорства чиновников из министерства культуры в Москве и что заслуги Советского Союза в победе над нацизмом никто не ставит под сомнение. Впрочем, личные вещи президента США заполучить тоже не удалось, но по другим, более прозаичным причинам: везти через океан соломенную шляпу Трумэна оказалось слишком дорого.

Экскурс в 1945 год

Организаторы планируют выставить три кресла, в которых летом 1945-го на террасе замка позировали фотографам лидеры трех держав: Великобритании, США и СССР. Им также удалось записать часовое интервью с бывшей секретаршей Черчилля, сопровождавшей его в Потсдаме. На подготовку выставки ушло два года. Она уникальна тем, говорит Юрген Лу, что затрагивает в том числе и более удаленные (географически) последствия Потсдамской конференции. Например, события в Азии.

Как говорит Юрген Лу, идея выставки состоит в том, чтобы посетители осознали всю важность решений, принятых летом 1945-го в пригороде Берлина: "Эти решения до сих пор играют роль в том мире, в котором мы живем. А ведь приняты они были тремя пожилыми мужчинами".

Один из залов во дворце Цецилиенхоф

Немецкая интерпретация событий противоречит российской

"Мы как историки свободны в наших оценках, - комментирует Юрген Лу ситуацию с отказом министерства культуры России предоставить экспонаты. - Ни правительство Германии, ни правительства США, Великобритании или России не могут указывать нам, как интерпретировать события". По словам немецкого историка, из Москвы пришло письмо с конкретными предложениями по "улучшению" формулировок. А в сопроводительном письме было указано, что если немецкая сторона откажется внести правки, то не исключено, что экспонаты не будут предоставлены, несмотря на подписанный договор.

"А поскольку мы не изменили наши тексты, абсолютно нейтральные и корректные, мы действительно ничего не получили, - рассказывает Юрген Лу. - Очень жаль! Россия - огромная страна, которая внесла огромный вклад в крушение нацизма, и этим можно гордиться. И мы ничто из этого не ставим под сомнение".

Дворец Цицилиенхоф был построен в начале XX века как последняя резиденция династии Гогенцоллернов. В 1990 году его внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Выставка будет работать до 31 декабря 2020 года. Вход - строго по правилам, обусловленным борьбой с распространением пандемии коронавируса: в защитных масках и по билетам, купленным в режиме онлайн.

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