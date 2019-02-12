Камелия - королева зимних цветов (фоторепортаж)

Кельнский ботанический сад "Флора" обладает одной из самых значительных коллекций камелий в Германии. Цветут они здесь с января по апрель.
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