 Выставка года в Европе: Питер Брейгель Старший в Вене | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.10.2018

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Культура и стиль жизни

Выставка года в Европе: Питер Брейгель Старший в Вене

По случаю 450-летия со дня смерти Питера Брейгеля Старшего венский Музей истории искусств представляет большую выставку работ этого выдающегося нидерландского живописца.

  • Вавилонская башня, Питер Брейгель Старший, 1563.

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Вавилонская башня

    Брейгель еще при жизни был востребованным художником. "Вавилонская башня" - одна из его самых известных картин. Обычно висит в Роттердаме. Есть еще одна под таким же названием, но размером примерно в четыре раза больше, и хранится она в Вене. Впервые две "Вавилонские башни" Брейгеля публика видит на одной выставке.

  • Самоубийство Саула, 1562

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Самоубийство Саула

    Для выставки в Вене были отреставрированы четыре картины Брейгеля. В их числе - "Самоубийство Саула". Небольшая по размеру картина на библейский сюжет реставрировалась впервые. Миниатюра показывает, каким великим мастером деталей был Питер Брейгель Старший.

  • Путь на Голгофу, 1564

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Путь на Голгофу

    Эта картина занимает особое место на выставке: посетитель видит ее без рамок и с обеих сторон. Такая презентация полотна дает возможность увидеть, что толщина дерева под маслом составляет всего лишь 4 - 5 миллиметров.

  • Морской бой в гавани Неаполя, 1563

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Неаполитанская гавань

    Во время своего путешествия по Италии Питер Брейгель посетил Неаполь. Однако картина была написана лишь десять лет спустя. Авторство художника в отношении этой картины долго считалось спорным. Только сейчас - после реставрации - кураторы выставки уверены, что это картина Питера Брейгеля Старшего.

  • Две обезьяны на цепи, 1562

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Две обезьяны на цепи

    В этой миниатюре, возможно, зашифрованы какие-то автобиографические моменты из жизни художника. Реставраторы смогли восстановить лишь отдельные фазы работы над картиной.

  • Охотники на снегу, 1565

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Охотники на снегу

    Одна из самых известных картин Брейгеля является частью цикла, посвященного временам года. Анализ этого полотна показал, что картина подвергалась изменениям. В частности, уже после завершения работы над ней в композиции появились еще один охотник и собака.

  • Крестьянская свадьба, 1567

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Крестьянская свадьба

    Брейгеля называют "крестьянским" художником. Организаторы выставки в Вене считают, что это прозвище искусственно и несправедливо сужает тематику творческого наследия художника. "Он был знаком с идеями гуманизма, ездил в Италию, интересовался социальными вопросами, религией", - говорит директор музея Сабина Хааг.

  • Пчеловоды, 1568

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Пасечник и разоритель гнезд

    Этот рисунок создает тревожное настроение. Люди в одинаковых одеждах и одинаковых башмаках скрывают свои лица под одинаковыми масками. Пасечники лишены индивидуальности, а зритель лишен возможности их увидеть. Кто они и каковы их намерения? Злые они или добрые? Ответов нет...

  • Триумф смерти, 1562/63

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Триумф смерти

    Автором этой картины мог бы быть и соотечественник Брейгеля Иероним Босх, которого называют сюрреалистом эпохи Возрождения. Брейгель показывает страшную панораму выжженной бесплодной земли. Армия скелетов сеет ужас, хаос и смерть. Для венской выставки полотно предоставил Национальный музей Прадо (Мадрид).

    Автор: Элла Володина


  • Вавилонская башня, Питер Брейгель Старший, 1563.

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Вавилонская башня

    Брейгель еще при жизни был востребованным художником. "Вавилонская башня" - одна из его самых известных картин. Обычно висит в Роттердаме. Есть еще одна под таким же названием, но размером примерно в четыре раза больше, и хранится она в Вене. Впервые две "Вавилонские башни" Брейгеля публика видит на одной выставке.

  • Самоубийство Саула, 1562

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Самоубийство Саула

    Для выставки в Вене были отреставрированы четыре картины Брейгеля. В их числе - "Самоубийство Саула". Небольшая по размеру картина на библейский сюжет реставрировалась впервые. Миниатюра показывает, каким великим мастером деталей был Питер Брейгель Старший.

  • Путь на Голгофу, 1564

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Путь на Голгофу

    Эта картина занимает особое место на выставке: посетитель видит ее без рамок и с обеих сторон. Такая презентация полотна дает возможность увидеть, что толщина дерева под маслом составляет всего лишь 4 - 5 миллиметров.

  • Морской бой в гавани Неаполя, 1563

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Неаполитанская гавань

    Во время своего путешествия по Италии Питер Брейгель посетил Неаполь. Однако картина была написана лишь десять лет спустя. Авторство художника в отношении этой картины долго считалось спорным. Только сейчас - после реставрации - кураторы выставки уверены, что это картина Питера Брейгеля Старшего.

  • Две обезьяны на цепи, 1562

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Две обезьяны на цепи

    В этой миниатюре, возможно, зашифрованы какие-то автобиографические моменты из жизни художника. Реставраторы смогли восстановить лишь отдельные фазы работы над картиной.

  • Охотники на снегу, 1565

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Охотники на снегу

    Одна из самых известных картин Брейгеля является частью цикла, посвященного временам года. Анализ этого полотна показал, что картина подвергалась изменениям. В частности, уже после завершения работы над ней в композиции появились еще один охотник и собака.

  • Крестьянская свадьба, 1567

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Крестьянская свадьба

    Брейгеля называют "крестьянским" художником. Организаторы выставки в Вене считают, что это прозвище искусственно и несправедливо сужает тематику творческого наследия художника. "Он был знаком с идеями гуманизма, ездил в Италию, интересовался социальными вопросами, религией", - говорит директор музея Сабина Хааг.

  • Пчеловоды, 1568

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Пасечник и разоритель гнезд

    Этот рисунок создает тревожное настроение. Люди в одинаковых одеждах и одинаковых башмаках скрывают свои лица под одинаковыми масками. Пасечники лишены индивидуальности, а зритель лишен возможности их увидеть. Кто они и каковы их намерения? Злые они или добрые? Ответов нет...

  • Триумф смерти, 1562/63

    Шедевры Питера Брейгеля Старшего

    Триумф смерти

    Автором этой картины мог бы быть и соотечественник Брейгеля Иероним Босх, которого называют сюрреалистом эпохи Возрождения. Брейгель показывает страшную панораму выжженной бесплодной земли. Армия скелетов сеет ужас, хаос и смерть. Для венской выставки полотно предоставил Национальный музей Прадо (Мадрид).

    Автор: Элла Володина


Шесть лет в Вене готовились к этой сенсационной выставке. Не так часто у музея появляется возможность столь интенсивно погрузиться в тему. "Это было редкое стечение счастливых обстоятельств", - подтверждает Сабина Хааг (Sabine Haag), директор венского Музея истории искусств. Отправной точкой для первой в мире крупной монографической выставки Питера Брейгеля Старшего стал исследовательский проект. Венский Музей истории искусств владеет крупнейшим в мире собранием картин Брейгеля: в музейной коллекции находятся 12 из 40 сохранившихся картин этого нидерландского живописца и графика. В 2012 году было решено провести их реставрацию.

Искусствоведческие открытия были сделаны благодаря новым технологиям

Реставрационные работы начались с тщательного изучения картин, говорит Сабина Хааг. При этом использовались самые различные технологии. "Было чрезвычайно интересно было постепенно узнавать, как работал Брейгель: использовал ли он обычную грунтовку, делал ли предварительные наброски, менял ли что-то потом, - говорит Хааг. - Исследования показали, например, что под слоями краски находятся графические рисунки, до сих пор еще мало изученные".

Вавилонская башня, Питер Брейгель Старший, 1563 год

"Вавилонская башня", Питер Брейгель Старший, 1563 год

Реставраторы смогли реконструировать процесс создания картин, что не только способствует лучшему пониманию творчества художника, но и дает важные импульсы для решения вопросов хранения и восстановления произведений изобразительного искусства.

Отдача от реставрационного проекта была настолько большой, что в Вене решили организовать масштабную выставку работ Брейгеля. Резонанс был огромным. "Мы получили около 30 из 40 сохранившихся картин, плюс половину всех рисунков и гравюр. В общей сложности на этой выставке собрано около 90 работ Питера Брейгеля Старшего. Это большая редкость. Мы даже не смели надеяться на такое", - подчеркивает Сабина Хааг.

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Большая часть картин Брейгеля никогда не предоставлялась во временное пользование для выставок. Среди шедевров, представленных на венской выставке, можно увидеть, например, "Торжество смерти" из мадридского Национального музея Прадо, а также "малую" "Вавилонскую башню" из Музея Бойманса-ван Бёнингена в Роттердаме.

Хрупкие шедевры снова вместе

Перевозка произведений искусства - всегда непростая задача, а в случае с художественным наследием Питера Брейгеля Старшего  - крайне сложная. Сабина Хааг поясняет: "Картины, написанные по дереву, как правило, очень уязвимы. На них могут повлиять климатические изменения, колебания влажности. С картинами на деревянной основе всегда надо задаваться вопросом, а нужно ли подвергать их транспортировке, перевозить с места на место?"

В результате все картины доехали до Вены в целости и сохранности. Получилась уникальная экспозиция. "Многие работы впервые за последние 200 или 300 лет оказались в одном месте, хотя, возможно, первоначально формировали единую серию", - объясняет Сабина Хааг. В этом сенсационность и уникальность данной выставки.

Питер Брейгель Старший еще при жизни относился к числу наиболее востребованных художников своего времени. В Вене его работы оказались в таком большом количестве благодаря Габсбургам, которые высоко оценили исключительное качество и оригинальность визуальных образов Брейгеля. 

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Ссылки в интернете

Сайт выставки "Bruegel. Once In A Lifetime"

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