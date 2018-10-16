Выставка года в Европе: Питер Брейгель Старший в Вене

Шесть лет в Вене готовились к этой сенсационной выставке. Не так часто у музея появляется возможность столь интенсивно погрузиться в тему. "Это было редкое стечение счастливых обстоятельств", - подтверждает Сабина Хааг (Sabine Haag), директор венского Музея истории искусств. Отправной точкой для первой в мире крупной монографической выставки Питера Брейгеля Старшего стал исследовательский проект. Венский Музей истории искусств владеет крупнейшим в мире собранием картин Брейгеля: в музейной коллекции находятся 12 из 40 сохранившихся картин этого нидерландского живописца и графика. В 2012 году было решено провести их реставрацию.

Искусствоведческие открытия были сделаны благодаря новым технологиям

Реставрационные работы начались с тщательного изучения картин, говорит Сабина Хааг. При этом использовались самые различные технологии. "Было чрезвычайно интересно было постепенно узнавать, как работал Брейгель: использовал ли он обычную грунтовку, делал ли предварительные наброски, менял ли что-то потом, - говорит Хааг. - Исследования показали, например, что под слоями краски находятся графические рисунки, до сих пор еще мало изученные".

"Вавилонская башня", Питер Брейгель Старший, 1563 год

Реставраторы смогли реконструировать процесс создания картин, что не только способствует лучшему пониманию творчества художника, но и дает важные импульсы для решения вопросов хранения и восстановления произведений изобразительного искусства.

Отдача от реставрационного проекта была настолько большой, что в Вене решили организовать масштабную выставку работ Брейгеля. Резонанс был огромным. "Мы получили около 30 из 40 сохранившихся картин, плюс половину всех рисунков и гравюр. В общей сложности на этой выставке собрано около 90 работ Питера Брейгеля Старшего. Это большая редкость. Мы даже не смели надеяться на такое", - подчеркивает Сабина Хааг.

Большая часть картин Брейгеля никогда не предоставлялась во временное пользование для выставок. Среди шедевров, представленных на венской выставке, можно увидеть, например, "Торжество смерти" из мадридского Национального музея Прадо, а также "малую" "Вавилонскую башню" из Музея Бойманса-ван Бёнингена в Роттердаме.

Хрупкие шедевры снова вместе

Перевозка произведений искусства - всегда непростая задача, а в случае с художественным наследием Питера Брейгеля Старшего - крайне сложная. Сабина Хааг поясняет: "Картины, написанные по дереву, как правило, очень уязвимы. На них могут повлиять климатические изменения, колебания влажности. С картинами на деревянной основе всегда надо задаваться вопросом, а нужно ли подвергать их транспортировке, перевозить с места на место?"

В результате все картины доехали до Вены в целости и сохранности. Получилась уникальная экспозиция. "Многие работы впервые за последние 200 или 300 лет оказались в одном месте, хотя, возможно, первоначально формировали единую серию", - объясняет Сабина Хааг. В этом сенсационность и уникальность данной выставки.

Питер Брейгель Старший еще при жизни относился к числу наиболее востребованных художников своего времени. В Вене его работы оказались в таком большом количестве благодаря Габсбургам, которые высоко оценили исключительное качество и оригинальность визуальных образов Брейгеля.

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