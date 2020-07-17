 Выставка в Третьяковке может не понравиться Путину | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.07.2020

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Культура и стиль жизни

Выставка в Третьяковке может не понравиться Путину

Москва - Берлин - Париж. 200 работ современных художников отправляются в длительное путешествие. Выставка в Третьяковской галерее - отличный старт, уверены кураторы.

Вальтер Смерлинг

Председатель немецкого Фонда искусства и культуры Вальтер Смерлинг

Москва, Новая Третьяковка. Попадая на площадку "Западное крыло", первое, что видит посетитель, - свое собственное отражение, причем сидящим в лодке. Может быть, это только корпус вышедшего из строя судна? Или шлюпка, перевозящая беженцев? Бельгийский художник-концептуалист Крис Мартин как будто напоминает нам, что все мы - в одной лодке.

Сейчас его "Лодка" в миниатюре висит за 2400 км от Москвы - в Бонне, а точнее - в офисе Фонда искусства и культуры (Stiftung für Kunst und Kultur e.V. Bonn). Выставка в Третьяковской галерее "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж" пока существует только в виде модели из LEGO. 5000 деталей ушло на строительство этого макета. Из-за пандемии коронавирусной инфекции кураторы готовят передвижную выставку дистанционно.

5000 кирпичиков LEGO ушло на строительство Третьяковской галереи в миниатюре

5000 кирпичиков LEGO ушло на строительство Третьяковской галереи в миниатюре

Стартовая площадка в Москве - удачный выбор?

Первой в своих стенах выставку произведений европейских художников примет Третьяковская галерея (11 ноября 2020 - 21 февраля 2021), после чего экспозиция переедет сначала в Берлин, а затем - в Париж. Этот масштабный проект должен стартовать именно в Москве, уверен председатель немецкого Фонда искусства и культуры Вальтер Смерлинг (Walter Smerling). "Москва, Россия - это часть Европы, но как раз на современном этапе у нас - определенные проблемы с коммуникацией. Нельзя сводить наше сосуществование только к санкциям и упрекам, военным конфликтам, Украине и Крыму. Мы должны говорить друг с другом", - заявил председатель кураторского комитета Вальтер Смерлинг в интервью DW.

Такое мнение разделяют далеко не все. Украинская художница Жанна Кадырова, по словам Смерлинга, "поставила под вопрос свое участие". Как отмечает Вальтер Смерлинг, она относится к художникам, которые считают старт в Москве нецелесообразным. Вопрос об участии или неучастии еще одного украинского художника кураторы намерены решить в ближайшие три недели. Немецкий куратор очень надеется, что все приглашенные на выставку украинские художники приедут в Москву.

Искусство без границ

88 художников из 35 стран покажут работы, которые ранее никогда не выставлялись в России. 20 художников изготовили новые произведения специально для передвижной выставки. Будет и искусство, посвященное пандемии: коронавирусу SARS-CoV-2 уделяют внимание три работы. А вот уже известная скульптура албанского художника Анри Салы из двух медленно вращающихся рук в голубых перчатках "Suspended" (2008) могла бы стать символом коронавирусной эпохи. Защита, меры предосторожности, дистанция, бесконтактное общение и притяжение, несмотря на социальное дистанцирование, - здесь есть все.

Анри Сала, Suspended (2008)

Анри Сала, "Suspended" (2008)

Среди экспонатов есть и работы Георга Базелица (Georg Baselitz) из цикла "Русские картины" - "Russenbilder". Известный нонконформист создал 60 полотен в период между 1998 и 2002 годами, переписав в своем стиле ключевые произведения соцреализма.

Работа Георга Базелица из серии Русские картины (1999)

Работа Георга Базелица из серии "Русские картины" (1999)

Экспозиция представит около 200 работ. Темы свободы, миграции, экологии, прозрачности, человеческого достоинства, - все это нашло отражение в произведениях современных художников. Перед посетителями  будут поставлены вопросы: "Что такое демократия?", "Кто осуществляет цензуру - общество, политика или СМИ? ". Ответы придется искать уже самостоятельно. "Картина - это окно в мир. Искусство должно провоцировать и показывать то, что скрыто у нас внутри", - говорит председатель немецкого Фонда искусства и культуры Вальтер Смерлинг. Он вспоминает, как одна из участниц выставки - художница Алисия Кваде - сказала, что в будущем не будет больше границ. "Я - художник, а не политик, я могу себе это позволить", - ответила она на недоумение куратора с многолетним опытом. "Искусство может позволить себе все. Для него действительно не существует границ", - соглашается с художницей Вальтер Смерлинг.

Звучит красиво, но напрашивается вопрос, который я задаю немецкому куратору: "Вы в этом уверены? 4 июля 2020 года в России вступили в силу поправки к Конституции. Одна из них - "защита института брака как союза мужчины и женщины".

Майкл Эрмитаж на выставке в Лондоне, февраль 2020 года

Майкл Эрмитаж на выставке "Radical Figures" в Лондоне (архивное фото)

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение узаконить понятие брака как союза мужчины и женщины. Картина, на которой изображен союз мужчины и мужчины разве могла бы висеть на вашей выставке?" "У нас такая есть! - отвечает Вальтер Смерлинг. - Представления о том, как устроен мир, и креативный потенциал для выражения этого у художников и политиков - разные, как во Франции, так и в России, и в Германии. И это хорошо". Написал картину, о которой идет речь, молодой художник британско-кенийского происхождения Майкл Эрмитаж (Michael Armitage). "Мы делаем эту выставку не для того, чтобы кому-то понравиться или нет", - говорит Вальтер Смерлинг. 

Скульптура to go?

Художники наводят мосты, уверен куратор. И искусство - замечательный язык для межкультурного общения. Выставка, которая должна в ноябре стартовать в Москве, не претендует на энциклопедичность, она - "эссеистический портрет".

Для посетителей Новой Третьяковки кураторы подготовили и много неожиданных элементов экспозиции. Например, каждый сможет бесплатно взять с собой скульптуру испанского художника Фернандо Санчес Кастильо: изображение человека, который прославился тем, что во времена Второй мировой войны не вытянул руку в нацистском приветствии. Посетителям выставки предложат кое-что сделать, и если они согласятся, то смогут забрать скульптуру домой. Что именно надо будет сделать, Вальтер Смерлинг предлагает узнать уже на выставке! Экспозиция подготовлена в сотрудничестве с форумом "Петербургский диалог" и пройдет при поддержке Министерства иностранных дел Германии.

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    Автор: Ксения Сафронова


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