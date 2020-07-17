Выставка в Третьяковке может не понравиться Путину

Москва, Новая Третьяковка. Попадая на площадку "Западное крыло", первое, что видит посетитель, - свое собственное отражение, причем сидящим в лодке. Может быть, это только корпус вышедшего из строя судна? Или шлюпка, перевозящая беженцев? Бельгийский художник-концептуалист Крис Мартин как будто напоминает нам, что все мы - в одной лодке.

Сейчас его "Лодка" в миниатюре висит за 2400 км от Москвы - в Бонне, а точнее - в офисе Фонда искусства и культуры (Stiftung für Kunst und Kultur e.V. Bonn). Выставка в Третьяковской галерее "Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж" пока существует только в виде модели из LEGO. 5000 деталей ушло на строительство этого макета. Из-за пандемии коронавирусной инфекции кураторы готовят передвижную выставку дистанционно.

5000 кирпичиков LEGO ушло на строительство Третьяковской галереи в миниатюре

Стартовая площадка в Москве - удачный выбор?

Первой в своих стенах выставку произведений европейских художников примет Третьяковская галерея (11 ноября 2020 - 21 февраля 2021), после чего экспозиция переедет сначала в Берлин, а затем - в Париж. Этот масштабный проект должен стартовать именно в Москве, уверен председатель немецкого Фонда искусства и культуры Вальтер Смерлинг (Walter Smerling). "Москва, Россия - это часть Европы, но как раз на современном этапе у нас - определенные проблемы с коммуникацией. Нельзя сводить наше сосуществование только к санкциям и упрекам, военным конфликтам, Украине и Крыму. Мы должны говорить друг с другом", - заявил председатель кураторского комитета Вальтер Смерлинг в интервью DW.

Такое мнение разделяют далеко не все. Украинская художница Жанна Кадырова, по словам Смерлинга, "поставила под вопрос свое участие". Как отмечает Вальтер Смерлинг, она относится к художникам, которые считают старт в Москве нецелесообразным. Вопрос об участии или неучастии еще одного украинского художника кураторы намерены решить в ближайшие три недели. Немецкий куратор очень надеется, что все приглашенные на выставку украинские художники приедут в Москву.

Искусство без границ

88 художников из 35 стран покажут работы, которые ранее никогда не выставлялись в России. 20 художников изготовили новые произведения специально для передвижной выставки. Будет и искусство, посвященное пандемии: коронавирусу SARS-CoV-2 уделяют внимание три работы. А вот уже известная скульптура албанского художника Анри Салы из двух медленно вращающихся рук в голубых перчатках "Suspended" (2008) могла бы стать символом коронавирусной эпохи. Защита, меры предосторожности, дистанция, бесконтактное общение и притяжение, несмотря на социальное дистанцирование, - здесь есть все.

Анри Сала, "Suspended" (2008)

Среди экспонатов есть и работы Георга Базелица (Georg Baselitz) из цикла "Русские картины" - "Russenbilder". Известный нонконформист создал 60 полотен в период между 1998 и 2002 годами, переписав в своем стиле ключевые произведения соцреализма.

Работа Георга Базелица из серии "Русские картины" (1999)

Экспозиция представит около 200 работ. Темы свободы, миграции, экологии, прозрачности, человеческого достоинства, - все это нашло отражение в произведениях современных художников. Перед посетителями будут поставлены вопросы: "Что такое демократия?", "Кто осуществляет цензуру - общество, политика или СМИ? ". Ответы придется искать уже самостоятельно. "Картина - это окно в мир. Искусство должно провоцировать и показывать то, что скрыто у нас внутри", - говорит председатель немецкого Фонда искусства и культуры Вальтер Смерлинг. Он вспоминает, как одна из участниц выставки - художница Алисия Кваде - сказала, что в будущем не будет больше границ. "Я - художник, а не политик, я могу себе это позволить", - ответила она на недоумение куратора с многолетним опытом. "Искусство может позволить себе все. Для него действительно не существует границ", - соглашается с художницей Вальтер Смерлинг.

Звучит красиво, но напрашивается вопрос, который я задаю немецкому куратору: "Вы в этом уверены? 4 июля 2020 года в России вступили в силу поправки к Конституции. Одна из них - "защита института брака как союза мужчины и женщины".

Майкл Эрмитаж на выставке "Radical Figures" в Лондоне (архивное фото)

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение узаконить понятие брака как союза мужчины и женщины. Картина, на которой изображен союз мужчины и мужчины разве могла бы висеть на вашей выставке?" "У нас такая есть! - отвечает Вальтер Смерлинг. - Представления о том, как устроен мир, и креативный потенциал для выражения этого у художников и политиков - разные, как во Франции, так и в России, и в Германии. И это хорошо". Написал картину, о которой идет речь, молодой художник британско-кенийского происхождения Майкл Эрмитаж (Michael Armitage). "Мы делаем эту выставку не для того, чтобы кому-то понравиться или нет", - говорит Вальтер Смерлинг.

Скульптура to go?

Художники наводят мосты, уверен куратор. И искусство - замечательный язык для межкультурного общения. Выставка, которая должна в ноябре стартовать в Москве, не претендует на энциклопедичность, она - "эссеистический портрет".

Для посетителей Новой Третьяковки кураторы подготовили и много неожиданных элементов экспозиции. Например, каждый сможет бесплатно взять с собой скульптуру испанского художника Фернандо Санчес Кастильо: изображение человека, который прославился тем, что во времена Второй мировой войны не вытянул руку в нацистском приветствии. Посетителям выставки предложат кое-что сделать, и если они согласятся, то смогут забрать скульптуру домой. Что именно надо будет сделать, Вальтер Смерлинг предлагает узнать уже на выставке! Экспозиция подготовлена в сотрудничестве с форумом "Петербургский диалог" и пройдет при поддержке Министерства иностранных дел Германии.

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