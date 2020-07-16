Выставка в Потсдаме: как поссорились российские и немецкие историки

Историк и куратор выставки к 75-летию Потсдамской конференции Юрген Лу (Juergen Luh) надеялся до последнего, причем был уверен в успехе настолько, что заключил пари с коллегами. Но - увы, коллеги-пессимисты оказались правы: на выставке нет экспонатов из России, поскольку министерство культуры в Москве не разрешило их вывоз за границу. Причина: немецкие историки отказались использовать в сопроводительных текстах выставки формулировки, присланные из России. Речь, в частности, шла о культе личности Сталина и о роли СССР в окончании Второй мировой войны в Азии.

Коронавирус спутал карты организаторам исторической выставки

За неделю до открытия специальной выставки "Потсдамская конференция 1945 года - Новое устройство мира" (Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt) на окраине Потсдама царила тишина: подготовка экспозиции была завершена, а посетителей еще не было. Выставка открылась 23 июня - на полтора месяца позднее первоначально запланированной даты.

75 лет Потсдамской конференции "Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира" (Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt) - специальная выставка, открывшаяся в Потсдаме и приуроченная к 75-летию этой встречи лидеров трех держав-победительниц во Второй мировой войне.

75 лет Потсдамской конференции Конференция началась 17 июля и завершилась 2 августа 1945 года. Местом проведения был выбран дворец Цецилиенхоф, где работает постоянная экспозиция о Потсдамской конференции, дополненная сейчас специальной выставкой - до конца 2020 года.

75 лет Потсдамской конференции Организаторам, однако, не удалось получить для временной демонстрации экспонаты из России. Во время подготовки возникли разногласия по поводу формулировок в сопроводительных текстах, о чем можно прочитать по ссылке под этой фотогалереей. Далее - снимки корреспондента агентства dpa, сделанные перед открытием.

75 лет Потсдамской конференции Этот круглый стол мы уже видели на предыдущей фотографии, сделанной в первый день работы Потсдамской конференции. Так этот зал, в котором решались судьба послевоенной Германии, а также новое устройство Европы и мира, выглядит сейчас.

75 лет Потсдамской конференции В начале экспозиции посетители могут увидеть эти и другие фотографии, сделанные в последние недели войны и после капитуляции нацистской Германии. Среди них - радующиеся солдаты, освобожденные узники концлагерей и разрушенные немецкие города.

75 лет Потсдамской конференции Личный дневник Джой Милвард - главного секретаря премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Во время проведения конференции, когда она оказалась свидетельницей этих исторических переговоров, Милвард было 19 лет.

75 лет Потсдамской конференции Для своего дневника в Потсдаме Джой Милвард использовала пустой фотоальбом с железным крестом на обложке, найденный на вилле в потсдамском районе Бабельсберг, где располагалась штаб-квартира британской делегации. На заднем плане - портрет автора дневника, на переднем - монитор для просмотра отсканированных страниц.

75 лет Потсдамской конференции Металлический бокс для школьного обеда со следами от взрыва атомной бомбы в Нагасаки.

75 лет Потсдамской конференции Помимо Сталина, Черчилля и Трумэна, в конференции участвовали высокопоставленные военные, дипломаты и политики из СССР, Великобритании и США. Среди них были (слева направо) - Энтони Иден, Джордж Маршалл, Уильям Даниел Леги, Георгий Жуков, Андрей Громыко и Алан Брук. Отметим также, что после 25 июля Великобританию представлял победивший на выборах Клемент Эттли.

75 лет Потсдамской конференции В бывшем обеденном зале замка разместили часть временной экспозиции, посвященную беженцам и депортированным после Второй мировой войны.

75 лет Потсдамской конференции Заглянем еще в два зала постоянной экспозиции. На этой фотографии - рабочий кабинет президента США Гарри Трумэна.

75 лет Потсдамской конференции Рабочий стол в комнате советской делегации и портрет Сталина - картина Фёдора Шурпина "Утро нашей Родины". Автор: Максим Нелюбин



Как говорит Юрген Лу, из-за пандемии организаторы не смогли получить несколько заграничных экспонатов. Всего на выставке представлено 133 артефакта из двух десятков стран. Но среди них нет экспонатов из России, хотя организаторы очень надеялись выставить личные вещи Сталина в комнате советской делегации, говорит Юрген Лу. "Мы не смогли договориться о формулировках в сопроводительных текстах, - рассказывает историк. - Например, роль Сталина мы видим иначе, чем официальные органы в сегодняшней России".

"Были вещи, которые трудно понять. От нас требовали написать, что Вторая мировая война в Азии закончилась благодаря победоносной советской армии, а не атомным бомбардировкам, - продолжает он. - Такая точка зрения имеет право на существование, но не совсем соответствует реальности".

Историк Юрген Лу в зале Потсдамской конференции

Юрген Лу говорит, что не понимает упорства чиновников из министерства культуры в Москве и что заслуги Советского Союза в победе над нацизмом никто не ставит под сомнение. Впрочем, личные вещи президента США заполучить тоже не удалось, но по другим, более прозаичным причинам: везти через океан соломенную шляпу Трумэна оказалось слишком дорого.

Экскурс в 1945 год

Организаторы выставили три кресла, в которых летом 1945-го на террасе замка позировали фотографам лидеры трех держав: Великобритании, США и СССР. Им также удалось записать часовое интервью с бывшей секретаршей Черчилля, сопровождавшей его в Потсдаме. На подготовку выставки ушло два года. Она уникальна тем, говорит Юрген Лу, что затрагивает в том числе и более удаленные (географически) последствия Потсдамской конференции. Например, события в Азии.

Как говорит Юрген Лу, идея выставки состоит в том, чтобы посетители осознали всю важность решений, принятых летом 1945-го в пригороде Берлина: "Эти решения до сих пор играют роль в том мире, в котором мы живем. А ведь приняты они были тремя пожилыми мужчинами".

Один из залов во дворце Цецилиенхоф

Немецкая интерпретация событий противоречит российской

"Мы как историки свободны в наших оценках, - комментирует Юрген Лу ситуацию с отказом министерства культуры России предоставить экспонаты. - Ни правительство Германии, ни правительства США, Великобритании или России не могут указывать нам, как интерпретировать события". По словам немецкого историка, из Москвы пришло письмо с конкретными предложениями по "улучшению" формулировок. А в сопроводительном письме было указано, что если немецкая сторона откажется внести правки, то не исключено, что экспонаты не будут предоставлены, несмотря на подписанный договор.

"А поскольку мы не изменили наши тексты, абсолютно нейтральные и корректные, мы действительно ничего не получили, - рассказывает Юрген Лу. - Очень жаль! Россия - огромная страна, которая внесла огромный вклад в крушение нацизма, и этим можно гордиться. И мы ничто из этого не ставим под сомнение".

Дворец Цицилиенхоф был построен в начале XX века как последняя резиденция династии Гогенцоллернов. В 1990 году его внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Выставка будет работать до 31 декабря 2020 года. Вход - строго по правилам, обусловленным борьбой с распространением пандемии коронавируса: в защитных масках и по билетам, купленным в режиме онлайн.

Позицию России озвучил Владимир Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский спустя почти месяц после открытия выставки в Потсдаме решил прокомментировать ситуацию и вчера, 15 июля, сообщил журналистам, что Россия отозвала экспонаты из-за того, что их описание в экспозиции наносило репутационный ущерб стране, сообщает агентство ТАСС.

По словам экс-министра культуры РФ, когда российские "ученые изучили, какие тексты прилагаются к их экспонатам на выставке, то это было за гранью добра и зла: по большому счету, речь шла о прямом передергивании исторических фактов". "Сотрудники и руководители наших музеев просто нашли для себя оскорбительным направлять наши материалы, чтобы потом к ним читали неправильные, передергивающие подписи и слушали недостоверные аудиогиды, рассказывающие о работе советской делегации", - отметил Мединский.

При этом, как сообщает ТАСС, Мединский заявил, что Россия готова продолжать участвовать в разного рода международных проектах, посвященных итогам Второй мировой войны, несмотря на отзыв экспонатов.

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Дворец Цецилиенхоф - место проведения Потсдамской конференции