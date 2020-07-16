Выставка в Потсдаме: как поссорились российские и немецкие историки

Историк и куратор выставки к 75-летию Потсдамской конференции Юрген Лу (Juergen Luh) надеялся до последнего, причем был уверен в успехе настолько, что заключил пари с коллегами. Но - увы, коллеги-пессимисты оказались правы: на выставке нет экспонатов из России, поскольку министерство культуры в Москве не разрешило их вывоз за границу. Причина: немецкие историки отказались использовать в сопроводительных текстах выставки формулировки, присланные из России. Речь, в частности, шла о культе личности Сталина и о роли СССР в окончании Второй мировой войны в Азии.
Коронавирус спутал карты организаторам исторической выставки
За неделю до открытия специальной выставки "Потсдамская конференция 1945 года - Новое устройство мира" (Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt) на окраине Потсдама царила тишина: подготовка экспозиции была завершена, а посетителей еще не было. Выставка открылась 23 июня - на полтора месяца позднее первоначально запланированной даты.
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75 лет Потсдамской конференции
"Потсдамская конференция 1945 года - новое устройство мира" (Potsdamer Konferenz 1945 - Die Neuordnung der Welt) - специальная выставка, открывшаяся в Потсдаме и приуроченная к 75-летию этой встречи лидеров трех держав-победительниц во Второй мировой войне.
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75 лет Потсдамской конференции
Конференция началась 17 июля и завершилась 2 августа 1945 года. Местом проведения был выбран дворец Цецилиенхоф, где работает постоянная экспозиция о Потсдамской конференции, дополненная сейчас специальной выставкой - до конца 2020 года.
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75 лет Потсдамской конференции
Организаторам, однако, не удалось получить для временной демонстрации экспонаты из России. Во время подготовки возникли разногласия по поводу формулировок в сопроводительных текстах, о чем можно прочитать по ссылке под этой фотогалереей. Далее - снимки корреспондента агентства dpa, сделанные перед открытием.
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75 лет Потсдамской конференции
Этот круглый стол мы уже видели на предыдущей фотографии, сделанной в первый день работы Потсдамской конференции. Так этот зал, в котором решались судьба послевоенной Германии, а также новое устройство Европы и мира, выглядит сейчас.
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75 лет Потсдамской конференции
В начале экспозиции посетители могут увидеть эти и другие фотографии, сделанные в последние недели войны и после капитуляции нацистской Германии. Среди них - радующиеся солдаты, освобожденные узники концлагерей и разрушенные немецкие города.
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75 лет Потсдамской конференции
Личный дневник Джой Милвард - главного секретаря премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Во время проведения конференции, когда она оказалась свидетельницей этих исторических переговоров, Милвард было 19 лет.
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75 лет Потсдамской конференции
Для своего дневника в Потсдаме Джой Милвард использовала пустой фотоальбом с железным крестом на обложке, найденный на вилле в потсдамском районе Бабельсберг, где располагалась штаб-квартира британской делегации. На заднем плане - портрет автора дневника, на переднем - монитор для просмотра отсканированных страниц.
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75 лет Потсдамской конференции
Металлический бокс для школьного обеда со следами от взрыва атомной бомбы в Нагасаки.
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75 лет Потсдамской конференции
Помимо Сталина, Черчилля и Трумэна, в конференции участвовали высокопоставленные военные, дипломаты и политики из СССР, Великобритании и США. Среди них были (слева направо) - Энтони Иден, Джордж Маршалл, Уильям Даниел Леги, Георгий Жуков, Андрей Громыко и Алан Брук. Отметим также, что после 25 июля Великобританию представлял победивший на выборах Клемент Эттли.
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75 лет Потсдамской конференции
В бывшем обеденном зале замка разместили часть временной экспозиции, посвященную беженцам и депортированным после Второй мировой войны.
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75 лет Потсдамской конференции
Заглянем еще в два зала постоянной экспозиции. На этой фотографии - рабочий кабинет президента США Гарри Трумэна.
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75 лет Потсдамской конференции
Рабочий стол в комнате советской делегации и портрет Сталина - картина Фёдора Шурпина "Утро нашей Родины".
Автор: Максим Нелюбин
Как говорит Юрген Лу, из-за пандемии организаторы не смогли получить несколько заграничных экспонатов. Всего на выставке представлено 133 артефакта из двух десятков стран. Но среди них нет экспонатов из России, хотя организаторы очень надеялись выставить личные вещи Сталина в комнате советской делегации, говорит Юрген Лу. "Мы не смогли договориться о формулировках в сопроводительных текстах, - рассказывает историк. - Например, роль Сталина мы видим иначе, чем официальные органы в сегодняшней России".
"Были вещи, которые трудно понять. От нас требовали написать, что Вторая мировая война в Азии закончилась благодаря победоносной советской армии, а не атомным бомбардировкам, - продолжает он. - Такая точка зрения имеет право на существование, но не совсем соответствует реальности".
Историк Юрген Лу в зале Потсдамской конференции
Юрген Лу говорит, что не понимает упорства чиновников из министерства культуры в Москве и что заслуги Советского Союза в победе над нацизмом никто не ставит под сомнение. Впрочем, личные вещи президента США заполучить тоже не удалось, но по другим, более прозаичным причинам: везти через океан соломенную шляпу Трумэна оказалось слишком дорого.
Экскурс в 1945 год
Организаторы выставили три кресла, в которых летом 1945-го на террасе замка позировали фотографам лидеры трех держав: Великобритании, США и СССР. Им также удалось записать часовое интервью с бывшей секретаршей Черчилля, сопровождавшей его в Потсдаме. На подготовку выставки ушло два года. Она уникальна тем, говорит Юрген Лу, что затрагивает в том числе и более удаленные (географически) последствия Потсдамской конференции. Например, события в Азии.
Как говорит Юрген Лу, идея выставки состоит в том, чтобы посетители осознали всю важность решений, принятых летом 1945-го в пригороде Берлина: "Эти решения до сих пор играют роль в том мире, в котором мы живем. А ведь приняты они были тремя пожилыми мужчинами".
Один из залов во дворце Цецилиенхоф
Немецкая интерпретация событий противоречит российской
"Мы как историки свободны в наших оценках, - комментирует Юрген Лу ситуацию с отказом министерства культуры России предоставить экспонаты. - Ни правительство Германии, ни правительства США, Великобритании или России не могут указывать нам, как интерпретировать события". По словам немецкого историка, из Москвы пришло письмо с конкретными предложениями по "улучшению" формулировок. А в сопроводительном письме было указано, что если немецкая сторона откажется внести правки, то не исключено, что экспонаты не будут предоставлены, несмотря на подписанный договор.
"А поскольку мы не изменили наши тексты, абсолютно нейтральные и корректные, мы действительно ничего не получили, - рассказывает Юрген Лу. - Очень жаль! Россия - огромная страна, которая внесла огромный вклад в крушение нацизма, и этим можно гордиться. И мы ничто из этого не ставим под сомнение".
Дворец Цицилиенхоф был построен в начале XX века как последняя резиденция династии Гогенцоллернов. В 1990 году его внесли в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Выставка будет работать до 31 декабря 2020 года. Вход - строго по правилам, обусловленным борьбой с распространением пандемии коронавируса: в защитных масках и по билетам, купленным в режиме онлайн.
Позицию России озвучил Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский спустя почти месяц после открытия выставки в Потсдаме решил прокомментировать ситуацию и вчера, 15 июля, сообщил журналистам, что Россия отозвала экспонаты из-за того, что их описание в экспозиции наносило репутационный ущерб стране, сообщает агентство ТАСС.
По словам экс-министра культуры РФ, когда российские "ученые изучили, какие тексты прилагаются к их экспонатам на выставке, то это было за гранью добра и зла: по большому счету, речь шла о прямом передергивании исторических фактов". "Сотрудники и руководители наших музеев просто нашли для себя оскорбительным направлять наши материалы, чтобы потом к ним читали неправильные, передергивающие подписи и слушали недостоверные аудиогиды, рассказывающие о работе советской делегации", - отметил Мединский.
При этом, как сообщает ТАСС, Мединский заявил, что Россия готова продолжать участвовать в разного рода международных проектах, посвященных итогам Второй мировой войны, несмотря на отзыв экспонатов.
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Дворец Цецилиенхоф - место проведения Потсдамской конференции
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Этот дворец, построенный в Потсдаме в 1914-1917 годах, напоминает средневековое английское поместье, каким-то образом перенесенное в Германию. По комфортности и оснащению он был самой современной резиденций Гогенцоллернов и стал последним их дворцом. В Бранденбурге представители этого рода начали править в XV веке, в Пруссии - немного позже. Закончили в канун Веймарской республики в 1918 году.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Резиденция предназначалась для старшего сына императора Германии Вильгельма II - наследного принца Вильгельма и его супруги Цецилии Мекленбург-Шверинской, в честь которой назван. Она участвовала в создании планов и выборе обстановки, а поселилась даже до окончания работ, чтобы родить здесь своего шестого ребенка. Дворец обошелся в 1,5 млн рейхсмарок, что по нынешним деньгам превышает 7 млн евро.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
В июле-августе 1945 года после завершения Второй мировой войны в Европе дворец Цецилиенхоф (Cecilienhof) стал местом проведения Потсдамской конференции, в которой участвовали лидеры держав-победительниц СССР, США и Великобритании - Иосиф Сталин, Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль. Последнего в ходе конференции сменил Клемент Эттли, возглавивший лондонское правительство 26 июля.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Так выглядит сейчас парадный двор Цецилиенхофа. Красная звезда из цветов появилась на клумбе в 1945 году во время подготовки к приезду "большой тройки". Высаженная советскими солдатами, она стала частью истории и сохраняется как особенный экспонат. В помещениях, где проходила конференция, работает музей. Провести встречу здесь предложил маршал Георгий Жуков.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Эту открытку выпустили к помолвке Вильгельма (1882-1951) и Цецилии (1886-1954) в 1905 году. Тогда она стала кронпринцессой Германской империи, как оказалось - последней в истории. Цецилия была дочерью великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца III и великой княжны Анастасии Михайловны - внучки Николая I. Вместе с матерью в детстве часто бывала в усадьбе Михайловка под Петербургом.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Из окон открывается вид на живописное озеро Юнгфернзе. На берегу раскинулся Новый сад, разбитый в 1787 году при Фридрихе Вильгельме II в виде английского пейзажного парка - так сказать в противовес барочному парку Сан-Суси, созданному рядом его предшественником Фридрихом Великим. Так что новая резиденция в стиле английских загородных домов идеально и гармонично вписалась в этот ландшафт.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Фасад над главным входом украшают гербы с бранденбургским орлом и мекленбургским быком, напоминающие о его первых хозяевах. До строительства Цецилиенхофа супружеская пара летом жила в потсдамском Мраморном дворце, расположенном по соседству здесь же в Новом саду. Он был возведен в 1787-1792 годах для Фридриха Вильгельма II. Зимой они переезжали в берлинский Дворец кронпринцев на Унтер-ден-Линден.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
За строительство отвечал Пауль Шульце-Наумбург. Как пожелал кронпринц, проект он разработал в стиле Тюдоров. Обратите внимание на трубы более чем полусотни каминов, украшенные изразцовыми кирпичами. Архитектору удалось скрыть истинные размеры резиденции, насчитывающей почти 180 помещений. Чтобы создать атмосферу уютного дома, он сгруппировал здание вокруг пяти внутренних дворов.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Этот снимок сделан в 1906 году в Потсдаме около Мраморного дворца после крещения первого сына в семье германского кронпринца. Его супруга Цецилия в детстве страдала астмой, поэтому много времени проводила на Ривьере. В это же время она полюбила морские путешествия. Позже вместе с мужем посетила Цейлон, Индию и Египет, а свой кабинет во дворце распорядилась оформить в стиле пассажирской каюты.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
В этой комнате во многом сохранилась оригинальная обстановка. Ходила даже легенда, что в подвале якобы находился мотор, чтобы создавать корабельный шум. В любом случае, ради аутентичности мебель - кроме стульев - закрепили, как в настоящей каюте, хотя шторм здесь не грозил. Однако уже на следующий год после завершения строительства судьбу дворца изменила буря Ноябрьской революции 1918 года.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
В результате Вильгельм II отрекся от престола. Дворцы Гогенцоллернов в Германии конфисковали. Однако в 1926 году правительство Веймарской республики вернуло Цецилиенхоф семье кронпринца. Они жили во дворце до конца Второй мировой войны. Затем резиденция перешла государству. В 2019 году наследники Гогенцоллернов потребовали предоставить им здесь жилые помещения. Спор, вероятно, затянется.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Вместе с другими дворцами и парками Потсдама и Берлина Цецилиенхоф входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в бывшей резиденции кронпринца, в 1945 году было определено послевоенное устройство Европы, закреплен раздел Германии и приняты многие другие решения. В частности, Сталин заручился поддержкой США и Великобритании в вопросе о переходе СССР прусского города Кёнигсберг.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Эта фотография Черчилля, Трумэна и Сталина была сделана во время конференции. Считается, что именно Потсдамская конференция стала форумом, с которого началось противостояние между западными державами и Советским Союзом, вылившееся в холодную войну. Здесь же они приняли решение расчленить Германию на автономные западные и восточные оккупационные зоны, что позже приведет к созданию ФРГ и ГДР.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Однако в Потсдаме за этим же столом, сделанным для конференции на московской фабрике "Люкс", были созданы условия, которые открыли путь для развития Германии как миролюбивого демократического государства - приняты решения о демилитаризации и денацификации. Здесь же переместили западную границу Польши и установили ее по линии Одера и Нейсе, а также определили порядок репараций.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Заседания "Берлинской конференции трех держав", как она тогда называлась, проходили в Большом зале с высокими 12-метровыми потолками. Такие залы были типичными для английских поместий. На второй этаж ведет роскошная дубовая лестница в стиле барокко. Ее подарил для дворца город Гданьск - то есть Данциг, как назывался в прусский период своей истории. После войны он вновь перешел Польше.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Приемы и важные встречи проходили в бывшем музыкальном зале - Белом салоне. В Цецилиенхофе президент Трумэн во время одной из личных бесед со Сталиным рассказал об успешном испытании США первой ядерной бомбы. Именно из Потсдама по телефону Трумэн отдал приказ применить это новое оружие в Японии. Здесь же участникам стало известно о числе жертв и масштабах разрушений в Хиросиме и Нагасаки.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Как видим, помимо туристов в Цецилиенхофе бывают официальные гости. В 2004 году сюда приезжала британская королева Елизавета II. Помимо Большого зала посетители могут осмотреть соседние рабочие помещения трех делегаций. Мебель для конференции пришлось привозить из других дворцов и замков, так как почти всю обстановку в конце войны вывезли отсюда на соседнюю ферму, где она сгорела.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Обстановку подбирали в соответствии с пожеланиями делегаций. Она осталась на своих местах, как и круглый стол в зале заседаний - кстати, диаметром в три метра. Советским участникам отвели бывший кабинет кронпринца, получивший название Красного салона. Американской - бывший курительный салон Вильгельма. Британская заняла библиотеку. Жили делегации на виллах в районе Бабельсберг.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Этот стул и дубовый стол в Красном салоне предназначались лично для Сталина. Из других помещений он больше всего любил здесь Белый салон. Всего же для конференции во дворце было отремонтировано и обставлено около 35 залов и комнат, то есть пятая часть помещений. В остальных позже разместили образовательный центр союза женщин ГДР, а в западном крыле в 1960 году открыли валютную гостиницу.
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Дворец Цецилиенхоф в Потсдаме
Дворец и отель, работавший до начала 2014 года, сейчас ремонтируют. Первую генеральную реконструкцию за сто лет после строительства Цецилиенхофа должны закончить в 2018 году. Музей Потсдамской конференции не закрывался. С апреля по октябрь он открыт со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов. В ноябре-марте закрывается на час раньше.
Автор: Максим Нелюбин