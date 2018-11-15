Высокие цены на бензин: у немцев и россиян сейчас схожие проблемы

Почему нефть дешевеет, а цены на бензин при этом не снижаются? И почему в некоторых регионах даже возник дефицит горючего? Такие вопросы задают себе в эти дни автомобилисты как в Германии, так и в России. Нынешней осенью обе страны столкнулись со схожими проблемами на рынке автомобильного топлива. Однако причины и методы решения этих проблем в ФРГ и РФ различаются.

Первопричина дороговизны - картельный сговор ОПЕК+

Первопричина сегодняшних проблем с бензином и дизельным топливом - значительный рост мировых цен на нефть. Он вызван, прежде всего, картельным сговором ОПЕК с Россией и другими не входящими в эту организацию странами-экспортерами. Сделка ОПЕК+ о целенаправленном сокращении добычи была заключена в ноябре 2016 года, с середины 2017 года нефть стала быстро дорожать, к концу мая 2018 года котировки европейского сорта Brent взлетели почти до 80 долларов за баррель.

Министр энергетики РФ Александр Новак (слева) на очередном заседании ОПЕК+

К этому времени бензин сильно подорожал во всем всем мире, в России дело дошло даже до отдельных акций протеста. Летом этого года ситуация на рынке топлива немного успокоилась, поскольку котировки нефти снизились благодаря принятому в июне решению участников сделки ОПЕК+ увеличить добычу. Правда, в Германии горючее не подешевело.

Это было в значительной мере связано с начавшимся еще в апреле быстрым ростом курса доллара к евро. Поскольку цены на нефть и нефтепродукты устанавливаются на мировом рынке в американской валюте, любое ее удорожание ведет к тому, что обладателям дешевеющих европейской и других денежных единиц приходится больше платить за каждый баррель или литр.

Нефть рухнула. Почему не дешевеет бензин?

Котировки нефти Brent плавно снижались до августа, затем началась новая волна их повышения, и к началу октября они взлетели до 85 долларов. Такая цена оказалась настолько сильно оторванной от реального соотношения спроса и предложения на мировом рынке, что раздутый спекулянтами с подачи политиков мыльный пузырь лопнул, нефть начала стремительно дешеветь и к 13-14 ноября рухнула ниже отметки в 66 долларов.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему нефтяного пузыря

Казалось бы, после такого падения цен на нефть (почти на 25 процентов!) неминуемо должно было заметно подешеветь и горючее на автозаправочных станциях (АЗС). Однако этого не произошло. Ни в России, ни в Германии.

Правительство России заставило нефтекомпании заморозить цены

Российскую ситуацию вице-премьер РФ Дмитрий Козак объяснил 13 ноября в интервью телеканалу "Россия 24" тем, что "нефть не подешевела еще до такой степени", чтобы можно было ждать ощутимого снижения цен на бензин. По его словам, это произойдет, "если будет существенно перенасыщен внутренний рынок, если будет повышена конкуренция, когда будет борьба за потребителя".

Майские цены шокировали многих москвичей. Сейчас их заморозили примерно на том же уровне.

Поскольку добиться такого положения дел в обозримом будущем правительство России, по всей видимости, не рассчитывает, оно пошло иным путем и заставило ведущие нефтяные компании страны подписать с министерством энергетики и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашение о, как сообщалось, "стабилизации на рынке нефтепродуктов", которое действовало бы до конца марта 2019 года.

"Ситуация стабилизирована, цены заморожены", - отчитался Дмитрий Козак на совещании у российского президента Владимира Путина 12 ноября. Таким образом, задача снижения розничных цен на бензин и дизельное топливо правительством РФ даже не ставилась, речь идет только о сдерживании их дальнейшего роста.

Обмеление немецких рек взвинтило транспортные расходы

А почему бензин не подешевел в октябре-ноябре в Германии, где внутренний рынок, вроде бы, перенасыщен, конкуренция высока и многочисленные АЗС реально борются за потребителя? Начнем с того, что евро осенью продолжил падение. Однако действующие на немецком рынке нефтяные компании в качестве основной причины называют другой фактор: обмеление Рейна и других больших рек.

Обмелевший Рейн в районе Кёльна

Казалось бы, причем здесь цены на бензин? К своему удивлению многие жители Германии в этот необычайно бедный на дожди год впервые узнали, что оптовые поставки нефти и нефтепродуктов в стране осуществляются, оказывается, главным образом водным путем.

А поскольку уровень воды в крупнейших реках сильно упал (чтобы в этом убедиться, достаточно выйти в эти дни на берега Рейна, Эльбы или, скажем, Майна), то речные танкеры вынуждены перевозить только половину, треть или четверть обычного объема, а то и вовсе стоять на приколе. Немецкая железная дорога к таким перевозкам плохо приспособлена, а автомобильный транспорт просто не в состоянии стать адекватной заменой. Ведь для того, чтобы заменить один большой речной танкер, способный перевозить до 2000 тонн горючего, понадобятся от 80 до 100 автоцистерн, пишет газета Bild.

Автомобильный клуб ADAC обвиняет нефтяные концерны

Общегерманский автомобильный клуб ADAC, в принципе, согласен с тем, что из-за обмеления рек "выросли издержки на транспортировку сырой нефти и готового топлива". В то же время он напоминает, что засушливая погода царит в Германии уже многие месяцы, однако значительный рост цен на горючее произошел по всей стране лишь во второй половине октября и в ноябре, когда котировки нефти уже прошли пик и быстро снижались.

Так, средняя для всей Германии цена бензина Super E10 (95-й с долей этанола в 10 процентов) в конце октября превысила 1,54 евро за литр и с тех пор держится на этом рекордном для 2018 года уровне, а дизельное топливо в начале ноябре даже продолжило рост и достигло 1,45 евро.

В результате разница между двумя сортами горючего составляет теперь всего 9 центов, а это неестественная ситуация, поскольку с литра дизельного горючего взимается на 22 цента меньше налога, чем с литра бензина, напоминает автомобильный клуб.

Поэтому он выступил 14 ноября с недвусмысленным заявлением: "ADAC считает уровень цен на АЗС по всей стране существенно завышенным". "Нефтяные концерны заняты оптимизацией нормы прибыли", - пояснила в интервью телеканалу n-tv эксперт клуба (Melanie Mikulla). Иными словами, пытаются нажиться за счет автомобилистов.

Непривычное объявление: "Бензина нет"

Что делать в такой ситуации? В России, как видим, пошли по типично советскому пути: заморозили цены. В Германии такой нерыночный вариант невозможен. Вместо этого правительство ФРГ 26 октября выбросило на рынок часть своих стратегических запасов бензина, дизеля и керосина, чтобы прицельно облегчить ситуацию на юго-западе страны, где нехватку горючего из-за обмеления Рейна и Майна усугубляют еще и последствия произошедшего 1 сентября пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Баварии.

АЗС в Рейнской области: "Бензина Super E10 нет"

В свою очередь, Мелани Микулла из ADAC настоятельно рекомендует автомобилистам с помощью мобильных приложений сравнивать цены на АЗС и заправляться на тех, где наиболее низкие цены. "Тот, кто выгодно заправляется, вносит свой вклад в формирование цен на рынке. Потребители имеют возможность влиять на цены, просто многие этого не осознают", - подчеркивает она.

Однако кардинально разрядить ситуацию на рынке горючего в Германии способны, видимо, только сильные и продолжительные дожди. Пока они не предвидятся, а потому немецкие СМИ все чаще сообщают о появляющихся на автозаправочных станциях объявлениях: "Бензина нет". В свою очередь, газета "Коммерсантъ" рассказала 15 ноября о первых случаях нехватки горючего на АЗС в Сибири. Портал finanz.ru оценивает это явление так: "Попытка правительства регулировать рынок бензина в духе госплана СССР обернулась классическим советским дефицитом".

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