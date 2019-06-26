Высланный из РФ немецкий студент оспаривает запрет на въезд

Берлинский студент Лукас Лац (Lukas Latz), отчисленный из Санкт-Петербургского государственного университета и высланный из России, старается добиться отмены запрета на въезд в РФ. Об этом он заявил в понедельник, 1 июля, в беседе с корреспондентом Deutsche Welle.

Проблемы у Лаца возникли после того, как он опубликовал в немецком издании Jungle World репортаж о поездке в Челябинск, где он общался с представителями экологического движения "Стоп ГОК".

Чем провинился немецкий студент?

Представители российских правоохранительных органов увидели в этом административное правонарушение миграционного законодательства, поскольку Лац находился в России по студенческой визе, а не по журналистской. Штрафом в 4 тысячи рублей студент не отделался. Последовало отчисление из университета в Санкт-Петербурге, в котором он учился по обмену и писал исследование по магистерской диссертации.

Фойе библиотеки Свободного университета в Берлине

Его "родной" Институт Восточной Европы при Свободном университете Берлина назвал исключение и высылку Лаца "сильно преувеличенной и несоразмерной" в специальном заявлении, опубликованном на институтском сайте в интернете.

В беседе с корреспондентом DW Лукас Лац, тем временем вернувшийся в Германию, сообщил, что на его сторону встал и президиум всего Свободного университета, но от публичных заявлений на эту тему пока воздерживается. По словам Лаца, члены президиума хотят для начала провести беседы с коллегами из Санкт-Петербургского университета, позаботиться о том, чтобы немецкие студенты и в дальнейшем могли ездить на учебу в Россию.

Зачем Лукасу Лацу ездить в Россию?

Ответ на запрос DW, направленный в Свободный университет с просьбой прокомментировать ситуацию с Лукасом Лацем, к моменту публикации этого материала еще не поступил.

Самого студента, кроме того, интересует вопрос о том, какие отношения существуют между российскими правоохранительными органами и руководством университета в Санкт-Петербурге, сотрудничают ли они друг с другом. Такие вопросы он отправил в Санкт-Петербург. Через своего адвоката Лукас Лац добивается также признания недействительными наложенных на него административных правонарушений, ставших основанием для объявления его персоной нон грата.

Лац сумел выяснить, что в российском министерстве внутренних дел он и в самом деле включен в список лиц, въезд которых в Россию запрещен. Правда, не указано, заявил он, на какой срок. Студент с помощью адвоката добивается изъятия своего имени из этого списка. Но не для того, чтобы вернуться в Санкт-Петербургский университет. Осенью этого года Лац заканчивает обучение в Институте Восточной Европы при Свободном университете Берлина, намерен впредь работать по полученной специальности - эксперт по странам этого региона, и для этого ему необходимо регулярно бывать в России.

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