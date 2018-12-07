Высланные с Кипра россиянки добиваются справедливости

МИД России, в пятницу, 7 декабря, ответил на письмо одной из нескольких десятков россиянок, которых в конце октября выслали с Кипра. На условиях анонимности девушка сообщила DW, что МИД назначил своего представителя, который будет заниматься разбирательством в связи с ее депортацией с острова. Перед этим россиянку задержали в аэропорту Ларнаки при прохождении погранконтроля, отправили в камеру и допросили. К тому моменту там уже несколько дней находились другие женщины из России и Украины. Все они толком не понимали, за что их задержали, почему в камере нет окон, еду приносят лишь раз в день, а российское консульство на Кипре не может повлиять на ситуацию.

Россиянам нельзя на Северный Кипр?

"Мы прилетели в Ларнаку. Когда подошла очередь, я показала обратные билеты, бронь, провизу, свой чистый новый паспорт. Нас сразу отвели в комнату, стали что-то непонятное спрашивать. Спросили, почему бронь в гостинице не оплачена. Мы сказали, что у нас живут друзья в Ларнаке. Тогда у нас попросили адреса и информацию о работе друзей, фотографии паспортов", - россиянка Юлия Михайлова вспоминает, как ее с подругой встретили кипрские пограничники. По словам женщины, на границе им не поверили даже несмотря на звонки ожидавших их друзей. Подруге Юлии лишь объяснили, что ее ждет депортация, потому что четыре месяца назад она находилась в северной части острова.

Кипр с 1974 года разделен на две части. Тогда радикальная организация, выступавшая за присоединение Кипра к Греции, совершила попытку госпереворота в стране, в ответ турецкие войска оккупировали 37 процентов территории острова под предлогом поддержания конституционного порядка. А в 1983 году в той части острова была создана Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). ТРСК не признает ни одно государство кроме Турции. Представитель МИД России Мария Захарова в ноябре предупреждала, что у россиян, которые въехали на южную часть острова, но проживать планируют в северной, могут возникнуть проблемы.

Карта разделенного Кипра

Депортированные россиянки, с которыми поговорила DW, в большинстве своем не до конца понимают причину их выдворения с Кипра. Кто-то действительно проговорился, что собирается посетить ТРСК. При этом некоторые собеседницы DW признались, что ранее посещали и северную, и южную части острова, но проблем с пограничниками никогда не имели. К кому-то вопросы возникли из-за неоплаченной брони в гостинице - для кипрских пограничников отсутствие фиксированного места пребывания могло стать причиной для депортации.

В каких условиях содержали россиянок перед депортацией

Но высланных с Кипра россиянок возмущает не только факт депортации. Все собеседницы DW говорят об ужасном обращении и условиях содержания, а также бездействии российских дипломатов. "Меня задержали несколько мужчин, запугивали, очень агрессивно кричали, время от времени угрожали: "Будешь возникать - можем все что угодно с тобой сделать". Обещали создать сложности во всем Евросоюзе. После этого они посадили меня в камеру, продолжали угрожать и орать, придумывать разные сценарии, что со мной делать", - написала в Facebook Ирина Широбокова, которую в конце октября депортировали с Кипра.

Задержанные в аэропорту Ларнаки россиянки возмущены условиями, в которых они там находились

Именно после случая с Широбоковой Россия как-то начала реагировать на ужесточившиеся условия прохождения кипрской границы для граждан РФ. В ноябре МИД России даже вручил ноту послу Кипра в Москве с требованием недопущения впредь нарушения прав россиян при пересечении границы. "Забрав наши паспорта и багаж, нас проводили в зал ожидания, оформленный в стиле тюремный loft с железными скамьями и столом, а также четырьмя двухъярусными кроватями, застеленными сырыми простынями и черными одеялами, с которых что-то сыпалось", - вспоминает Татьяна Купцова. В октябре она три дня ожидала депортации в аэропорту Лимассола.

А Юлия Михайлова в разговоре с DW рассказала, что в помещении, где ее держали, не было розеток и окон. "Совмещенные туалет и душ, но это только подобие душа. Полотенец и мыла не было, еды у нас не было никакой, нас задержали в час, но еду принесли только вечером. Мы очень долго стучали в дверь и звонили в звонок, который якобы работал, но никто не приходил. Хотели, чтобы нам дали хотя бы воды. Мы не знали, когда нас депортируют. Нам говорили, что может завтра или послезавтра, когда будут места в самолете той компании, которой мы прилетели", - вспоминает Михайлова, добавляя, что им предлагали купить обратные билеты за 549 долларов, чтобы не ждать депортации несколько дней.

Как реагируют на депортацию россиянок власти РФ и Кипра

Все пережившие депортацию россиянки рассказывают DW, что звонили в российское консульство на Кипре, правозащитникам и даже связывались с представителями РПЦ на острове. Правда, это им не помогло. "На третий день нас посетил наш консул! Он привез два йогурта и два творожка, влажные салфетки, воду, лекарства для подруги. Разъяснений по поводу запрета на въезд на Кипр и содержания нас в условиях, худших, чем в тюрьме, мы не получили! Это было самое неизгладимое впечатление от общения с представителем власти", - делится Татьяна Купцова.

"В итоге только на утро четвертого дня нас отправили домой. Вообще ощущение, что какая-то провокация против русских, против украинцев, против молдаван. Наш консул приехал только после того, как девушки написали, что сидели там пять дней (хотя они всего день были). Но никак не позаботился, ничего не принес, ничего не сделал для нас", - возмущается Юлия Михайлова, добавляя, что задерживают в основном девушек из России, Украины и Молдавии.

Среди депортированных, с которыми пообщалась DW, был только один мужчина - Валерий Попов, прилетевший на Кипр из Молдавии. После возвращения домой он обратился с жалобой к местным властям. "В молдавском консульстве мне сказали, что они вряд ли что-то смогут с этим сделать. Рассказывают, что уже была подобная ситуация, они отправляли запрос властям Кипра, и им просто не ответили", - пояснил Попов.

Гражданка России, с которой связался МИД, рассказала DW, что готовится направить жалобы в ООН и ЕСПЧ. Она просит не называть ее имени, опасаясь, что это может навредить ей и тем, кто подпишется под обращениями в международные организации.

В министерстве иностранных дел Республики Кипр DW ответили, что не комментируют отдельные случаи, связанные с въездом в страну. Как сказано в комментарии внешнеполитического ведомства, Кипр, как член ЕС, является правовым государством, в котором любое лицо, посчитавшее, что его права нарушены, может обжаловать действия властей согласно установленной процедуре. А въезд на территорию Кипра иностранцев, которым для этого требуется виза, при определенных условиях разрешен, даже если они заявляют, что хотят посетить и остаться в северной части острова, заверили в МИД.

"Не совсем верно, что туристам из России становится все труднее путешествовать на Кипр. С начала 2018 года по конец октября более 750 000 туристов из России посетили Кипр без каких-либо инцидентов или проблем. Сосредоточение внимания на нескольких случаях из такого большого числа является полным искажением реальной ситуации", - считают в МИД Кипра.

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