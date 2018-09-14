 Высланные в РФ российские шпионы подозреваются в кибератаке на WADA | Новости из Германии о России | DW | 15.09.2018

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Россия

Высланные в РФ российские шпионы подозреваются в кибератаке на WADA

Швейцарские правоохранительные органы установили причастность двух россиян, арестованных в Гааге и подозреваемых в шпионаже, к взлому серверов WADA в Лозанне в 2016 году.

Рука в перчатке держит пробирку с допинг-пробой

Правоохранительные органы Швейцарии считают, что двое россиян, арестованные весной 2018 года в Гааге по подозрению в шпионаже и позднее экстрадированные в Россию, причастны к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщили швейцарское издание Tages Anzeiger и нидерландская газета NRC Handelsblad со ссылкой на федеральную прокуратуру Швейцарии.

Как утверждают оба издания, два российских хакера были задержаны в Нидерландах по подозрению в попытке получения данных лаборатории в швейцарском городе Шпиц. По данным швейцарских СМИ, речь идет о лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа Labor Spiez, которая находится в подчинении швейцарского министерства обороны и, в числе прочего, помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Отмечается, что российские агенты имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети. Их задержание стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.

Контекст

Хакеры выложили в сеть конфиденциальные данные WADA еще о 41 спортсмене из 13 стран. Агентство подтвердило подлинность опубликованных сведений. (24.09.2016)

Всемирное антидопинговое агентство и бундестаг - далеко не единственные учреждения, ставшие мишенью хакеров. Предполагается, что преступники действовали по заданию российских спецслужб. (14.09.2016)

Злоумышленники атаковали сайты Всемирного антидопингового агентства и Международного спортивного арбитража в Лозанне, пытаясь получить доступ к базам данных спортсменов. (12.08.2016)

Хакерский след из 2016 года

Уголовное расследование в отношении обоих россиян ведется в Швейцарии с марта прошлого года. Как сообщила прокуратура страны, следствию удалось установить причастность российских агентов еще к одной шпионской операции - кибератаке на компьютерную систему WADA.

Взлом базы данных ADAMS Всемирного антидопингового агентства, где фиксируются все результаты допинг-тестов, произошел в 2016 году, его результатом стала утечка данных допинг-проб спортсменов, взятых во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Информация о принимавших допинг атлетах была выложена в открытый доступ в Сеть. Позднее WADA обинило в кибератаке группу хакеров Fancy Bear, которая, по данным некоторых западных СМИ, связана с российскими спецслужбами.

Официальный представитель прокуратуры Берна Линда фон Бур заявила газете Tages Anzeiger, что по делу о кибератаке на базу данных WADA проводится уголовное расследование, и арестованные в Нидерландах российские граждане являются объектом внимания швейцарского следствия. Остается неясным, почему россияне были освобождены и высланы в Россию, а не преданы суду в Нидерландах, пишут СМИ.

Российское посольство в Швейцарии назвало публикации "очередной сказкой"

На странице в Facebook российского посольства в Швейцарии материалы Tages Anzeiger и NRC Handelsblad названы "очередным антироссийским выпадом" и "очередной сказкой". Посольство РФ также предположило, что публикации о вероятной причастности россиян к кибератакам на WADA появились в связи с решением Независимого комитета Всемирного антидопингового агентства восстановить в правах Российское антидопинговое агенство (РУСАДА).

Ранее посольство РФ в Швейцарии заявило, что российской стороне ничего не известно об аресте двух россиян. Представитель посольства в беседе с агентством "Интерфакс" предположил, что совместное расследование швейцарских и нидерландских журналистов является "очередным витком антироссийской кампании", а информацию о задержании "российских шпионов" назвал "абсурдной".

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  • Хиллари Клинтон

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  • экраны компьютеров

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  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


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WADA обвинило в кибератаке российских хакеров

Контекст

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

Ссылки в интернете

Russische Operation enthüllt: Auch Doping-Experten im Visier

Russen ook verdacht van cyberaanval op dopingbureau WADA

Аудио- и видеофайлы по теме

WADA обвинило в кибератаке российских хакеров  

Как Германия будет бороться с российскими хакерами - DW Новости  

Скандальные подробности нового доклада WADA по России  

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