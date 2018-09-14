Высланные в РФ российские шпионы подозреваются в кибератаке на WADA

Правоохранительные органы Швейцарии считают, что двое россиян, арестованные весной 2018 года в Гааге по подозрению в шпионаже и позднее экстрадированные в Россию, причастны к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщили швейцарское издание Tages Anzeiger и нидерландская газета NRC Handelsblad со ссылкой на федеральную прокуратуру Швейцарии.

Как утверждают оба издания, два российских хакера были задержаны в Нидерландах по подозрению в попытке получения данных лаборатории в швейцарском городе Шпиц. По данным швейцарских СМИ, речь идет о лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа Labor Spiez, которая находится в подчинении швейцарского министерства обороны и, в числе прочего, помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Отмечается, что российские агенты имели при себе специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети. Их задержание стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании.

Хакерский след из 2016 года

Уголовное расследование в отношении обоих россиян ведется в Швейцарии с марта прошлого года. Как сообщила прокуратура страны, следствию удалось установить причастность российских агентов еще к одной шпионской операции - кибератаке на компьютерную систему WADA.

Взлом базы данных ADAMS Всемирного антидопингового агентства, где фиксируются все результаты допинг-тестов, произошел в 2016 году, его результатом стала утечка данных допинг-проб спортсменов, взятых во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Информация о принимавших допинг атлетах была выложена в открытый доступ в Сеть. Позднее WADA обинило в кибератаке группу хакеров Fancy Bear, которая, по данным некоторых западных СМИ, связана с российскими спецслужбами.

Официальный представитель прокуратуры Берна Линда фон Бур заявила газете Tages Anzeiger, что по делу о кибератаке на базу данных WADA проводится уголовное расследование, и арестованные в Нидерландах российские граждане являются объектом внимания швейцарского следствия. Остается неясным, почему россияне были освобождены и высланы в Россию, а не преданы суду в Нидерландах, пишут СМИ.

Российское посольство в Швейцарии назвало публикации "очередной сказкой"

На странице в Facebook российского посольства в Швейцарии материалы Tages Anzeiger и NRC Handelsblad названы "очередным антироссийским выпадом" и "очередной сказкой". Посольство РФ также предположило, что публикации о вероятной причастности россиян к кибератакам на WADA появились в связи с решением Независимого комитета Всемирного антидопингового агентства восстановить в правах Российское антидопинговое агенство (РУСАДА).

Ранее посольство РФ в Швейцарии заявило, что российской стороне ничего не известно об аресте двух россиян. Представитель посольства в беседе с агентством "Интерфакс" предположил, что совместное расследование швейцарских и нидерландских журналистов является "очередным витком антироссийской кампании", а информацию о задержании "российских шпионов" назвал "абсурдной".

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