 Высланному из ФРГ экс-телохранителю бен Ладена запрещен въезд в ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 12.08.2018

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Германия

Высланному из ФРГ экс-телохранителю бен Ладена запрещен въезд в ЕС

Власти ФРГ внесли имя депортированного в Тунис Сами А. в список нежелательных лиц Шенгенской информационной системы SIS. Однако суд в Германии требует вернуть мужчину обратно.

Предполагаемый экс-телохранитель Усамы бен Ладена Сами А.

Новый поворот приобрело дело высланного из Германии в Тунис Сами А. - предполагаемого экс-телохранителя террориста Усамы бен Ладена. Теперь ему запрещен повторный въезд в страну, сообщает в  понедельник, 12 августа, немецкая газета Kölner Stadt-Anzeiger со ссылкой на источники в спецслужбах.

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Следствие в Тунисе не нашло подтверждений причастности к терроризму предполагаемого экс-телохранителя бин Ладена. Поэтому депортированного из ФРГ тунисца выпустили из предварительного заключения. (27.07.2018)

Тунис намерен самостоятельно провести расследование в отношении предполагаемого экс-телохранителя Усамы бен Ладена. Накануне тунисец был депортирован из ФРГ на родину. (14.07.2018)

Предполагаемый экс-телохранитель бывшего главы террористической группировки бен Ладена депортирован из ФРГ в Тунис, несмотря на запрет суда. Тунис не предоставил гарантий отсутствия пыток по возвращении, отметили в суде. (13.07.2018)

По данным издания, его имя было внесено в список нежелательных лиц Шенгенской информационной системы SIS ведомством по делам иностранцев города Бохума при поддержке ведомства по уголовным делам Северного Рейна - Вестфалии. Запрет на въезд для Сами А. действует во всех странах Шенгенского соглашения.

Юридический спор из-за депортации

Ранее, 13 июля, административный суд в немецком Гельзенкирхене предъявил органам власти, ответственным за депортацию Сами А. в Тунис, обвинение в противоправных действиях. Судьи вынесли решение о запрете на высылку мужчины в Тунис, поскольку там к нему могли быть применены пытки, однако самолет, на борту которого находился Сами  А., уже был поднят в воздух и покинул Германию.

Теперь суд требует вернуть тунисца назад за счет государства. В свою очередь, власти Бохума опротестовали это постановление. Окончательное решение должен принять Высший административный суд в Мюнстере. Если власти Бохума будут с ним не согласны, они смогут обратиться с апелляцией в последнюю инстанцию - Федеральный конституционный суд ФРГ.

Проживавший в Бохуме с 2005 года предполагаемый экс-телохранитель бывшего главы террористической группировки "Аль-Каида" был квалифицирован властями ФРГ как  лицо, представляющее потенциальную угрозу общественной безопасности. В июне он был задержан, а через две недели депортирован. В Тунисе он был помещен в предварительное заключение. Позже Тунис отказался выдать предполагаемого исламиста назад в Германию. Затем Сами А. был выпущен на свободу.

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    Автор: Фридель Таубе, Светлана Савченко


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