 Выселение петербургского ″Мемориала″ приостановлено | Новости из Германии о России | DW | 30.08.2018

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Россия

Выселение петербургского "Мемориала" приостановлено

Администрация города объявила о том, что "приостановлена работа по расторжению договора аренды" с "Мемориалом". Правозащитники решили пока не расслабляться.

Входная дверь и вывеска общества Мемориал в Санкт-Петербурге

Администрация Санкт-Петербурга приняла решение о приостановке выселения Санкт-Петербургской благотворительной историко-просветительской правозащитной организации "Мемориал" из занимаемого помещения. Об этом в четверг, 30 августа, сообщил корреспондент DW со ссылкой на полученное депутатом Городского законодательного собрания Борисом Вишневским письмо от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

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В документе указывается, что Комитетом имущественных отношений города "приостановлена работа по расторжению договора аренды" с "Мемориалом" и "проводится дополнительная работа" в отношении занимаемого организацией помещения.

Вишневский был в числе тех, кто обратился в администрацию города сразу же после того, как в середине июля "Мемориал" получил сообщение из Комитета имущественных отношений "об отказе в предоставлении указанного объекта на новый срок".  Объяснить свою позицию в администрации города отказались, несмотря на запрос руководства НКО с просьбой прояснить причину отказа.

Не повод расслабиться

"Не могу сказать, разрешилась ли данная ситуация полностью. Но мы очень надеемся, что нам удалось убедить городскую администрацию в безосновательности нашего выселения. Не знаю, что будет дальше, но мы решили не расслабляться", - так исполнительный директор петербургского "Мемориала" Галина Школьник в беседе с корреспондентом DW прокомментировала письмо Георгия Полтавченко.

Санкт-Петербургская благотворительная историко-просветительская правозащитная организация "Мемориал” была создана в 1987 году, и с 1997 года занимает помещение в доме № 9 по Разъезжей улице. Основные направления деятельности НКО: историко-архивная и социальная работа с пострадавшими от политических репрессий за годы Советской власти. В настоящее время в петербургском "Мемориале" состоит более 700 человек.

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


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