 Вырубка лесов в Амазонии увеличилась почти вдвое | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.09.2019

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Мир

Вырубка лесов в Амазонии увеличилась почти вдвое

Площадь вырубленных с января по август лесов в бразильской части Амазонии составила 6,4 тысячи кв. км, что на 92 процента выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Очищенная от леса территория в Амазонии

Очищенная от леса территория в Амазонии

Вырубка лесов в бразильской части Амазонии увеличилась почти вдвое. За первые восемь месяцев 2019 года в регионе вырублено около 6404 квадратных километра леса, что на 91,9 процента больше показателя за тот же период 2018 года (3367 квадратных километров). Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил бразильский Национальный институт космических исследований INPE со ссылкой на полученные с помощью спутниковой системы Deter данные.

В августе вырубка леса выросла втрое

Только в августе 2019 года, согласно этой информации, уничтожено около 1700 квадратных километров амазонских лесов, что в три с лишним раза больше, чем за тот же месяц предыдущего года (526 квадратных километров). Эксперты предполагают, что показатель вырубки лесов в Амазонии за весь 2019 год достигнет 10 тысячи квадратных километров.

Более точные данные по вырубке леса в Амазонии ожидаются в ноябре, когда INPE обработает данные, полученные с помощью спутников с середины 2018-го по середину 2019 года, и представит годовые показатели.

Рекордное число пожаров с 2010 года

Одновременно в Амазонии зафиксировано рекордное число пожаров за прошедшие 9 лет. В августе институт INPE насчитал более 30 тысяч очагов возгораний, что на 196 процентов больше, чем в том же месяце 2018 года. В общей сложности с начала текущего года в Амазонии зафиксировано почти 47 тысяч очагов природных пожаров.

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Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару, тесно связанный с аграрным лобби, ослабил законодательство по защите окружающей среды. В частности, он в четыре раза увеличил разрешенные нормы по очистке от леса территорий в Амазонии ради превращения их в сельскохозяйственные угодья.

В августе он поставил под сомнение достоверность спутниковых снимков, сделанных INPE в июле, и уволил главу института. Согласно этим снимкам, площадь вырубаемых лесов Амазонии по сравнению с июлем 2018 годом увеличилась на 278 процентов.

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    Автор: Даниэль Хайнрих


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