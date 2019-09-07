Вырубка лесов в Амазонии увеличилась почти вдвое

Вырубка лесов в бразильской части Амазонии увеличилась почти вдвое. За первые восемь месяцев 2019 года в регионе вырублено около 6404 квадратных километра леса, что на 91,9 процента больше показателя за тот же период 2018 года (3367 квадратных километров). Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил бразильский Национальный институт космических исследований INPE со ссылкой на полученные с помощью спутниковой системы Deter данные.
В августе вырубка леса выросла втрое
Только в августе 2019 года, согласно этой информации, уничтожено около 1700 квадратных километров амазонских лесов, что в три с лишним раза больше, чем за тот же месяц предыдущего года (526 квадратных километров). Эксперты предполагают, что показатель вырубки лесов в Амазонии за весь 2019 год достигнет 10 тысячи квадратных километров.
Более точные данные по вырубке леса в Амазонии ожидаются в ноябре, когда INPE обработает данные, полученные с помощью спутников с середины 2018-го по середину 2019 года, и представит годовые показатели.
Рекордное число пожаров с 2010 года
Одновременно в Амазонии зафиксировано рекордное число пожаров за прошедшие 9 лет. В августе институт INPE насчитал более 30 тысяч очагов возгораний, что на 196 процентов больше, чем в том же месяце 2018 года. В общей сложности с начала текущего года в Амазонии зафиксировано почти 47 тысяч очагов природных пожаров.
Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару, тесно связанный с аграрным лобби, ослабил законодательство по защите окружающей среды. В частности, он в четыре раза увеличил разрешенные нормы по очистке от леса территорий в Амазонии ради превращения их в сельскохозяйственные угодья.
В августе он поставил под сомнение достоверность спутниковых снимков, сделанных INPE в июле, и уволил главу института. Согласно этим снимкам, площадь вырубаемых лесов Амазонии по сравнению с июлем 2018 годом увеличилась на 278 процентов.
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Автор: Даниэль Хайнрих