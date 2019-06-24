Выпускники школ в России освобождены от экзаменов из-за коронавируса

В нынешнем году выпускники девятых и одиннадцатых классов российских школ из-за эпидемии коронавируса получат аттестаты без сдачи итоговых экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила в четверг, 11 июня, пресс-служба правительства РФ.

Выпускники, которые решат продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата.

Молодые люди, собирающиеся поступить в российский вуз, смогут сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Школы помогут им подготовиться к экзаменам в дистанционном режиме. По данным властей, ЕГЭ собираются сдавать более 736 тысяч школьников. Основной экзаменационный период пройдет с 3 по 23 июля. У школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет возможность сдать экзамены в августе, сказал премьер 8 июня на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом.

Ранее Мишустин также сообщил, что подать заявления на поступление в вузы без предоставления результатов ЕГЭ можно будет с 20 июня, в том числе дистанционно. По итогам сдачи ЕГЭ абитуриенты смогут представить свой результат.

Изменение порядка государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний позволит обезопасить школьников и педагогов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, пояснили в правительстве.

Смотрите также:

Смотреть видео 04:33 Поделиться Нехватка учителей в России Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3U6XP Нехватка учителей в России: как педагоги меняют Москву и Петербург на сельские школы