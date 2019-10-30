 Выпускники и студенты журфака МГУ выступили против запрета на солидарность | Новости из Германии о России | DW | 30.10.2019

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Россия

Выпускники и студенты журфака МГУ выступили против запрета на солидарность

Более сотни выпускников, а также студентов факультета журналистики МГУ и ряда московских вузов считают недопустимым отчисление девушек, собиравших подписи под поручительством Азату Мифхатову.

Здание МГУ им Ломоносова в Москве

Здание МГУ им Ломоносова в Москве

Выпускники и студенты факультета журналистики МГУ, а также сочувствующие из других московских вузов, опубликовали открытое письмо в защиту двух студенток четвертого курса, которым грозит отчисление из-за сбора поручительств в поддержку аспиранта вуза Азата Мифтахова. Молодой математик с февраля 2019 года находится в СИЗО в Бутырской тюрьме по обвинению в нападении на офис "Единой России". Как отмечается в тексте, опубликованном в среду, 30 октября, студенческим интернет-изданием Doxa, происходящее с девушками "может быть расценено как запрет на студенческую солидарность. Это может также означать, что политические взгляды студентов находятся, очевидно, в ведении администрации факультета".

Контекст

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Авторы обращения отмечают, что для отчисления неугодных студенток якобы было оказано давление как минимум на одного преподавателя, чтобы он поставил девушкам "незачет", создав формальный повод для принятия административных мер. О том, что их будут "валить" на пересдачах, студенткам сообщил еще один сотрудник вуза. По его словам, ими "заинтересовались люди извне". Преподаватель также сказал, что "администрация хочет выслужиться их отчислением перед верхами", рассказала одна из девушек телекомпании "Дождь". "Мы считаем, что подобное отношение … недопустимо ни в каком вузе, а тем более в МГУ", - говорится в письме.

На момент подготовки материала DW под обращением стояло более сотни подписей.

Из-за фальшивых справок

В свою очередь в пресс-службе факультета журналистики сообщили изданию РБК, что девушки 30 октября приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов. В комментарии уточняется, что студентки 21 и 22 октября подали заявления на оформление академического отпуска, приложив медицинские справки. Запрос вуза о подтверждении официальной выдачи справок показал, что документы подделаны.

При этом студентки рассказали "Дождю", что в деканате им "настоятельно порекомендовали" взять академотпуска. А в пятницу, 25 октября, рассказала одна из девушек РБК, их обязали под угрозой отчисления представить необходимые медицинские справки к понедельнику, 28 октября.  "Сейчас некоторые преподаватели факультета считают, что это была провокация, потому что у факультета появился формальный повод нас отчислить за то, что мы подделали документы, хотя мы подделали документы не по своей воле, а потому, что на нас надавили", - объяснила она.

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    Автор: Григорий Аросев


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