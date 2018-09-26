Выпить пива и не получить срок, или За что штрафуют посетителей Октоберфеста

О чем нужно знать и помнить, чтобы не омрачить посещение самого большого народного праздника в мире.
В Мюнхене проходит двухнедельный народный праздник Октоберфест (22.09.2018 - 07.10.2018) - крупнейший в мире. На Лугу Терезы, где он проводится, может находиться одновременно до двухсот тысяч человек. Всего за время работы Октоберфеста здесь бывает около шести миллионов посетителей. Люди приходят повеселиться. Большинство из них славно гуляет, не нарушая рамок приличия и действующих правил этого праздника, а также немецких законов, но разные неприятные ситуации, которые могут дополнительно ударить по карману или даже привести к юридическим последствиям, возникают все же регулярно - не только на пьяную голову из-за количества потребляемого пива.
Незнание законов и правил не освобождает от ответственности, поэтому обратим внимание на самые распространенные мелкие нарушения и некоторые крупные грехи посетителей Октоберфеста. При этом не все нарушения автоматически влекут за собой наказания или приводят к максимальным штрафам. Многое зависит от конкретных обстоятельств и человеческого фактора.
1. В пивных шатрах на Октоберфесте можно заранее резервировать столы. Делать это из-за большого количества желающих нужно как можно раньше. Подтверждения о резервировании организаторы начинают рассылать уже в феврале. Бронирование стола, обычно - на 10 мест, само по себе ничего не стоит, но посетители на таких местах обязаны сделать минимальный заказ. Обычно - две литровые кружки пива и одно основное блюдо, например, половину курицы гриль. На Октоберфесте ведут борьбу с попытками нелегально торговать бронью - не важно, случился ли какой-то форс-мажор, из-за которого кто-то не может посетить праздник, или же кто-то резервирует места специально, чтобы продать потом туристам. Любая такая попытка может повлечь за собой штраф до 1000 евро. Отметим, что примерно треть мест за столами вообще не резервируется. Они предназначены для тех, кто ждет в очереди перед павильонами.
2. Из-за большого наплыва посетителей и толчеи в принципе не рекомендуется приходить на Луг Терезы с детскими колясками, а после 18 часов находиться на территории Октоберфеста с ними вообще запрещено, по субботам - весь день. За нарушение этого правила может быть наложен штраф в размере 35 евро. Ничего против родителей с детьми. Главной причиной являются соображения безопасности, так как коляски будут мешать в случае возникновения паники, необходимости быстро эвакуировать посетителей и так далее.
3. На территории Октоберфеста - много туалетов, но в часы пик перед ними, конечно же, выстраиваются очереди. Использование вместо писсуаров и туалетов соседних деревьев, кустов или газонов обходится обычно в 100 евро, но максимальный штраф в десять раз выше - 1000 евро.
4. Октоберфест - территория флирта, но переходить от заигрываний к интимным делам сразу здесь прилюдно на празднике не стоит, даже если щедрый баварский купидон, злой шутник и озорник, израсходовал разом весь колчан своих острых стрел. Такое возмущение общественного спокойствия стоит обычно 1000 евро на каждого участника или участницу любовных утех, но может обернуться даже (условной) судимостью сроком до одного года.
Фотогалерея: Октоберфест в фотографиях и цифрах
5. Следующие штрафы ожидают посетителей Октоберфеста, решивших после посещения праздника в нетрезвом виде сесть за руль автомобиля или другого транспортного средства. Понятно, что в таких местах полиция ведет усиленный контроль, поэтому шансы понести наказание выше, чем обычно. Всего на подступах к Октоберфесту дополнительно дежурит до двухсот дорожных полицейских. Согласно немецким ПДД, денежный прейскурант штрафных мер за вождение в нетрезвом виде в Германии начинается от 250 евро и достигает 1500 евро в зависимости от степени опьянения и других обстоятельств. Плюс один, два или три штрафных балла в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта, а также возможное временное лишение водительских прав сроком от одного до трех месяцев. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств - безвозвратное изъятие водительского удостоверения и лишение свободы сроком до пяти лет.
6. Октоберфест - горячая пора для таксистов. Много поездок, но также много неприятных гостей, которых начинает тошнить в машине. Если в пути происходит та самая неприятность, то за уборку салона обычно взимается 100 евро. Если же обычной уборки недостаточно, например, извините за неприятные подробности, содержимое желудка попало в отверстия кондиционера, чистка и дезинфекция такси могут обойтись в 1500 евро.
7. Подавляющее большинство посетителей Октоберфеста все же пользуются общественным транспортом. Главное при этом не забыть купить билет. На целый день по всему Мюнхену он обойдется всего в 13 евро. Штраф за безбилетный проезд при этом составляет 60 евро.
8. В пивных павильонах и шатрах Октоберфеста запрещено курить, то есть действуют те же правила, как в баварских кафе и ресторанах. Денежных штрафов за нарушение не предусмотрено, но таких посетителей могут оставить без пива и закуски или же просто выставить за дверь.
9. Пивные шатры и павильоны закрываются в 23:30, территория Октоберфеста - в полночь. После этого посетители медленно, но верно должны покинуть Луг Терезы. После полвторого ночи (01:30) сильно припозднившихся могут оштрафовать - от 25 до 35 евро.
10. Особенная проблема Октоберфеста - кражи литровых пивных кружек, хотя их можно купить в сувенирных киосках. Каждый год за две недели охранники на выходе предотвращают около 150 тысяч попыток выноса кружек, в некоторые годы - более 200 тысяч. На каждый такой случай оформляется протокол, который передается в прокуратуру. В случае отсутствия судимостей и отягчающих обстоятельств, например, оказания сопротивления, такие дела обычно закрываются после выплаты денежного штрафа. Однако максимальным наказанием за такие кражи, согласно уголовному кодексу Германии, является денежный штраф в размере 360 дневных ставок или лишение свободы сроком до одного года. Размер дневной ставки зависит от среднего месячного дохода подсудимого. Например, при месячной зарплате или доходах в размере 3000 евро, дневная ставка составляет 100 евро.
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