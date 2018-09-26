Выпить пива и не получить срок, или За что штрафуют посетителей Октоберфеста

В Мюнхене проходит двухнедельный народный праздник Октоберфест (22.09.2018 - 07.10.2018) - крупнейший в мире. На Лугу Терезы, где он проводится, может находиться одновременно до двухсот тысяч человек. Всего за время работы Октоберфеста здесь бывает около шести миллионов посетителей. Люди приходят повеселиться. Большинство из них славно гуляет, не нарушая рамок приличия и действующих правил этого праздника, а также немецких законов, но разные неприятные ситуации, которые могут дополнительно ударить по карману или даже привести к юридическим последствиям, возникают все же регулярно - не только на пьяную голову из-за количества потребляемого пива.

Незнание законов и правил не освобождает от ответственности, поэтому обратим внимание на самые распространенные мелкие нарушения и некоторые крупные грехи посетителей Октоберфеста. При этом не все нарушения автоматически влекут за собой наказания или приводят к максимальным штрафам. Многое зависит от конкретных обстоятельств и человеческого фактора.

1. В пивных шатрах на Октоберфесте можно заранее резервировать столы. Делать это из-за большого количества желающих нужно как можно раньше. Подтверждения о резервировании организаторы начинают рассылать уже в феврале. Бронирование стола, обычно - на 10 мест, само по себе ничего не стоит, но посетители на таких местах обязаны сделать минимальный заказ. Обычно - две литровые кружки пива и одно основное блюдо, например, половину курицы гриль. На Октоберфесте ведут борьбу с попытками нелегально торговать бронью - не важно, случился ли какой-то форс-мажор, из-за которого кто-то не может посетить праздник, или же кто-то резервирует места специально, чтобы продать потом туристам. Любая такая попытка может повлечь за собой штраф до 1000 евро. Отметим, что примерно треть мест за столами вообще не резервируется. Они предназначены для тех, кто ждет в очереди перед павильонами.

2. Из-за большого наплыва посетителей и толчеи в принципе не рекомендуется приходить на Луг Терезы с детскими колясками, а после 18 часов находиться на территории Октоберфеста с ними вообще запрещено, по субботам - весь день. За нарушение этого правила может быть наложен штраф в размере 35 евро. Ничего против родителей с детьми. Главной причиной являются соображения безопасности, так как коляски будут мешать в случае возникновения паники, необходимости быстро эвакуировать посетителей и так далее.

3. На территории Октоберфеста - много туалетов, но в часы пик перед ними, конечно же, выстраиваются очереди. Использование вместо писсуаров и туалетов соседних деревьев, кустов или газонов обходится обычно в 100 евро, но максимальный штраф в десять раз выше - 1000 евро.

4. Октоберфест - территория флирта, но переходить от заигрываний к интимным делам сразу здесь прилюдно на празднике не стоит, даже если щедрый баварский купидон, злой шутник и озорник, израсходовал разом весь колчан своих острых стрел. Такое возмущение общественного спокойствия стоит обычно 1000 евро на каждого участника или участницу любовных утех, но может обернуться даже (условной) судимостью сроком до одного года.

Фотогалерея: Октоберфест в фотографиях и цифрах

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Сделано в Баварии Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Шествие В 2018 году мюнхенский Октоберфест проходит с 22 сентября по 7 октября. Открывается он торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Прямой эфир По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Премьера Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Баварское слово "Wiesn" (луг) стало вторым названием Октоберфеста.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене За столами - 119 тысяч человек На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан на 10 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 тысяч.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Тяжелая атлетика 10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене O'zapft is! В первый день проходит церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Налито!" - конечно же, на баварском диалекте.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Почем пиво? Согласно данным организаторов праздника, в 2018 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте - от 10,79 евро до 11,50 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Мучает жажда Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в 2017 году - 7,5 миллиона.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Спят усталые К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Бюро находок Чем больше людей, тем больше потерь. Во время праздника 2017 года в бюро находок на Октоберфесте было сдано более 4000 вещей. Среди них - 1300 удостоверений, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 мобильных телефонов. Каждую четвертную находку удалось возвратить хозяйке или хозяину.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Гастрономические итоги В 2017 году гости Октоберфеста съели 127 быков и 59 телят, приготовленных на вертеле.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене В ногу со временем Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Есть данные, что за последние два года количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, увеличилось в Германии с 600 тысяч до 900 тысяч человек.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Модный дирндль В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Время работы В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Сувенирные кружки Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них. Стоят они от 7 до 34 евро.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Пряничный орден Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Гулянья 1896 года Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Аттракционы Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене Рекорд В последние годы число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Рекордным стал 1985 год, когда Октоберфест посетило более семи миллионов человек. Автор: Максим Нелюбин



5. Следующие штрафы ожидают посетителей Октоберфеста, решивших после посещения праздника в нетрезвом виде сесть за руль автомобиля или другого транспортного средства. Понятно, что в таких местах полиция ведет усиленный контроль, поэтому шансы понести наказание выше, чем обычно. Всего на подступах к Октоберфесту дополнительно дежурит до двухсот дорожных полицейских. Согласно немецким ПДД, денежный прейскурант штрафных мер за вождение в нетрезвом виде в Германии начинается от 250 евро и достигает 1500 евро в зависимости от степени опьянения и других обстоятельств. Плюс один, два или три штрафных балла в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта, а также возможное временное лишение водительских прав сроком от одного до трех месяцев. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств - безвозвратное изъятие водительского удостоверения и лишение свободы сроком до пяти лет.

6. Октоберфест - горячая пора для таксистов. Много поездок, но также много неприятных гостей, которых начинает тошнить в машине. Если в пути происходит та самая неприятность, то за уборку салона обычно взимается 100 евро. Если же обычной уборки недостаточно, например, извините за неприятные подробности, содержимое желудка попало в отверстия кондиционера, чистка и дезинфекция такси могут обойтись в 1500 евро.

7. Подавляющее большинство посетителей Октоберфеста все же пользуются общественным транспортом. Главное при этом не забыть купить билет. На целый день по всему Мюнхену он обойдется всего в 13 евро. Штраф за безбилетный проезд при этом составляет 60 евро.

8. В пивных павильонах и шатрах Октоберфеста запрещено курить, то есть действуют те же правила, как в баварских кафе и ресторанах. Денежных штрафов за нарушение не предусмотрено, но таких посетителей могут оставить без пива и закуски или же просто выставить за дверь.

9. Пивные шатры и павильоны закрываются в 23:30, территория Октоберфеста - в полночь. После этого посетители медленно, но верно должны покинуть Луг Терезы. После полвторого ночи (01:30) сильно припозднившихся могут оштрафовать - от 25 до 35 евро.

10. Особенная проблема Октоберфеста - кражи литровых пивных кружек, хотя их можно купить в сувенирных киосках. Каждый год за две недели охранники на выходе предотвращают около 150 тысяч попыток выноса кружек, в некоторые годы - более 200 тысяч. На каждый такой случай оформляется протокол, который передается в прокуратуру. В случае отсутствия судимостей и отягчающих обстоятельств, например, оказания сопротивления, такие дела обычно закрываются после выплаты денежного штрафа. Однако максимальным наказанием за такие кражи, согласно уголовному кодексу Германии, является денежный штраф в размере 360 дневных ставок или лишение свободы сроком до одного года. Размер дневной ставки зависит от среднего месячного дохода подсудимого. Например, при месячной зарплате или доходах в размере 3000 евро, дневная ставка составляет 100 евро.