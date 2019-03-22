 Выпилить интернет: автономный Рунет все ближе | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.04.2019

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Россия

Выпилить интернет: автономный Рунет все ближе

Госдума приняла закон о суверенной работе российского сегмента интернета во втором чтении. Карикатурист Сергей Елкин наблюдает за процессом выпиливания интернета в России.

Владимир Путин пилит сук с надписью суверенный интернет - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Наталия Королева


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