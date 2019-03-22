Выпилить интернет: автономный Рунет все ближе

Госдума приняла закон о суверенной работе российского сегмента интернета во втором чтении. Карикатурист Сергей Елкин наблюдает за процессом выпиливания интернета в России.
Россия стремительно движется по пути обособления в интернете. Спасти россиян от “китайского” или даже “корейского” варианта могут некомпетентность и коррупция, считает Александр Плющев (13.02.2019)
Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности изоляции российского интернета. Как закон будет работать и где взять на него деньги, проголосовавшие депутаты надеются понять во втором чтении. (12.02.2019)
Чиновники в РФ хотят жить богато, весело и бесконтрольно - и ограничения в интернете как нельзя лучше служат этой цели, пишет в комментарии для DW Федор Крашенинников. (08.02.2019)
Давление на Google и Facebook, блокировка сайтов с "санкционкой" и суверенитет в Сети - эксперты рассказали DW о новой стратегии властей в регулировании Рунета. (06.02.2019)