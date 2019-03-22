Выпилить интернет: автономный Рунет все ближе

Топ-10 перспективных интернет-профессий

Сетевой юрист

Какие персональные данные своих клиентов компания может сохранять, анализировать, кому-либо передавать? У кого нужно получать на это разрешение? Вправе ли сотрудник выкладывать в Facebook фото кошки своего коллеги без его позволения? Формирование нормативно-правового поля в интернете входит в задачу сетевого юриста - специалиста, очень востребованного на рынке.

Автор: Наталия Королева