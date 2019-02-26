Вынесение приговора Бутиной в американском суде отложено

Американский федеральный судья во вторник, 26 февраля, согласился отложить вынесение приговора россиянке Марии Бутиной, признавшей себя виновной в заговоре против США. Ранее прокуратура сообщила суду, что следствие все еще нуждается в сотрудничестве со стороны Бутиной. При этом в суде признают, что находящаяся под стражей более чем полгода Бутина, вероятно, уже отсидела большую часть того срока, который ей будет назначен в качестве наказания, однако "сотрудничество с ней по-прежнему необходимо правительству" Соединенных Штатов. Следующее заседание суда по делу Бутиной назначено на 28 марта.

Ранее возникли слухи о том, что россиянка может быть обменяна на гражданина США Пола Уилана, проходящего по делу о шпионаже против РФ. В конце декабря его задержали в Москве, сообщалось, что он приехал в Россию на свадьбу друга. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла эту информацию, заявив, что вопрос об обмене Уилана в данный момент не поднимается.

Признание россиянки

Бутина 13 декабря признала себя виновной в нанесении ущерба интересам Соединенных Штатов Америки. Она заявила, что вступила в сговор с несколькими лицами с целью причинения вреда США, согласилась сотрудничать со следствием и отказалась от проведения судебного процесса и возможности обжаловать приговор.

Предполагается, что после сделки со следствием подсудимой может грозить лишение свободы на срок до шести месяцев с последующей высылкой на родину.

Мария Бутина была арестована в июле 2018 года по обвинению в фактической работе иностранным агентом в США без соответствующей регистрации как минимум с 2015 года. По мнению следствия, отношения, которые россиянка налаживала с американскими политиками во время пребывания в США, могли быть использованы Россией для продвижения интересов Москвы. В МИД России отвергли обвинения, заявив, что "ФБР выполняет политический заказ".

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