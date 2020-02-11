 Вызываемой короновирусом болезни дали название | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.02.2020

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Мир

Вызываемой короновирусом болезни дали название

Заболевание, провоцируемое коронавирусом, будет обозначаться как COVID-19, решили в ВОЗ. Вакцина против него может появиться через 18 месяцев.

Работа над изучением коронавируса в Институте Пастера в Дакаре

Работа над изучением коронавируса в Институте Пастера в Дакаре

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) присвоила официальное наименование заболеванию, вызываемому новым коронавирусом, который распространился из города Ухань в китайской провинции Хубэй. Оно будет называться COVID-19. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил во вторник, 11 февраля, на брифинге в Женеве.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", - подчеркнул он.

COVID - сокращение от слов Corona Virus Disease ("болезнь, вызываемая коронавирусом"), цифры 2019 указывают на год появления вируса.

Вакцина может появиться через 18 месяцев

Мир должен "пробудиться" и "начать относиться к этому враждебному вирусу как к общественному врагу номер один", добавил Тедрос Адхан Гебрейесус.  Он сообщил журналистам, что первая вакцина против него может быть создана через 18 месяцев.

Как выбирают название?

В соответствии с  рекомендациями ВОЗ при присвоении названий для новых заболеваний необходимо избегать топонимов, упоминаний имен, животных или видов пищи, а также отсылок к конкретным культурам и видам деятельности. Данные правила позволяют избежать негативного влияния на отдельные регионы и сектора экономики.

Ранее этой же стратегии придерживались при выборе наименования для  тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, известного также как атипичная пневмония) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Изучен механизм проникновения вируса в клетки

Контекст

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Врачам Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) удалось изолировать новый вирус и проанализировать его генетическую информацию. Затем его образцами были заражены клеточные культуры, что позволило понять механизм проникновения вируса в клетки человека. Результаты исследования были опубликованы в научных медицинских журналах и мгновенно разошлись по всему миру.

Работа над созданием вакцины против нового коронавируса, получившего название 2019-nCoV, ведется в Китае. Не отстают от своих китайских коллег и ученые в Соединенных Штатах, Австралии и других странах. В американском Национальном институте здравоохранения (NIH) была создана специальная исследовательская группа во главе с Энтони С. Фаучи, руководителем Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).

В статье, недавно появившейся в международном медицинском еженедельнике Journal of the American Medical Association, Фаучи допускает, что хорошей основой для разработки лекарства против 2019-nCoV могут стать уже существующие вакцины, использовавшиеся в борьбе с двумя другими опасными коронарными  вирусами: SARS и MERS.

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  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

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  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

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    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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