Выгодно ли приобретать недвижимость в Испании

В последние десятилетия тысячи россиян приобрели жилье в Испании - для отдыха, иммиграции или бизнеса. Насколько эти приобретения оказываются выгодными, разбиралась DW.
Спрос на испанскую недвижимость среди россиян в последние месяцы вновь значительно вырос. Об этом рассказали DW испанские риэлторы, занимающиеся продажей недвижимости гражданам России. Они ссылаются на многочисленные звонки и письменные обращения потенциальных клиентов. Об интересе к Испании свидетельствуют и российские интернет-порталы, обслуживающие сферу продаж зарубежной недвижимости.
Однако речь пока идет лишь об интересе - границы Испании остаются для россиян закрытыми из-за пандемии COVID-19, и совершить реальные сделки они не могут. Впрочем, рано или поздно границы откроют. Что ждет покупателей? Насколько рентабельно приобретать жилье в Испании - для отдыха у моря, иммиграции или бизнеса?
Интерес к Испании - вполне закономерен, считает опрошенный DW испанский адвокат Федерико Дельгадо, специализирующийся на купле-продаже недвижимости. По его словам, в последние десятилетия жильем на морских курортах Испании "обзавелись миллионы иностранцев, главным образом граждане Евросоюза". Многие из них, особенно пенсионеры, стали жить здесь постоянно. Их "привлекает климат, невысокие цены на продукты питания, развитая система здравоохранения и доброжелательное отношение к иностранцам местного населения".
В Испании, продолжил юрист, есть широкий выбор жилья на продажу: и нового, и подержанного. Его стоимость колеблется от 50 тысяч евро до десятков миллионов. Цена зависит не только от размера квартиры или дома, но и от места, где они расположены, от качества постройки и, разумеется, от "степени честности продавца". Поэтому первый совет покупателю - "тщательно изучить рынок". А для этого "следует познакомиться с различными регионами Испании и, соответственно, с ценами на недвижимость".
Людям со средним достатком следует знать, что содержать жилье в Испании - даже небольшую квартиру - недешево. На это обратил внимание другой собеседник DW - Хуан Игнасио Санс, член Испанской коллегии управляющих жилой собственностью. По его словам, за квартиру в 50 квадратных метров с двумя небольшими спальнями и гостиной на курорте средней руки приходится платить до 400 евро в год. В эту сумму входят уборка помещений общего пользования, их освещение и мелкий ремонт. Ну а если при доме есть бассейн, цветники, детская и спортивная площадки, работают охранник и садовник, то выплаты могут составить до 200 евро в месяц.
За крупные ремонтные работы, отметил далее управляющий, взимается дополнительная сумма. Кроме того, налог за упомянутую квартиру - примерно 200 евро в год. Годовая страховка - еще 200 евро. Кроме того, даже если вы живете в квартире только летом, платить за коммунальные услуги вам придется все 12 месяцев: за электричество минимум в 15-20 евро в месяц, за воду - 40-50 евро в квартал. Ну а отопление зимой или охлаждение летом может обойтись вам в 500 евро в месяц.
Многоразовая годовая виза, которая выдается россиянам-владельцам жилья, права на работу не дает и позволяет находиться в стране безвыездно лишь 90 дней, а в году - по совокупности - не более 180 дней. Документ для постоянного проживания могут получить лишь лица, вложишие в свою недвижимость 500 000 и более евро. Поэтому у многих россиян, не рассчитывающих надолго оставаться в Испании, возникает желание сдавать свое жилье внаем. По словам Санса, это возможно и как правило осуществляется через посреднические конторы при наличии у человека соответствующей лицензии. Последнее, кстати, в некоторых регионах Испании "получить достаточно сложно": местные власти таким образом пытаются контролировать приток туристов.
Сдаются квартиры на побережье, отметил далее член коллегии управляющих, обычно лишь в июле-августе, а квартиранты-отдыхающие меняются каждые 10-15 дней. Разумеется, из полученного дохода свои проценты берут посредники. Часть денег идет на оплату уборки при смене постояльцев, а также воды, электроэнергии и баллонов с газом, если в квартире газовая плита и водонагреватель. Кроме того, следует учесть, что на отдыхе многие постояльцы "расслабляются" - ведут себя неадекватно. Так что вернувшись в свою квартиру, владелец нередко обнаруживает поломанную мебель, неисправный телевизор, кондиционер или холодильник. Таким образом, "вопрос выгодно или нет сдавать жилье, довольно спорный", отметил Санс.
При покупке жилья в Испании оба опрошенных эксперта рекомендуют обращаться лишь к легально действующим агентствам недвижимости. Многие из них обслуживают клиентов на нескольких языках, в том числе на русском.
Что не следует делать, так это прибегать к услугам незнакомых соотечественников, которые навязчиво предлагают свою помощь приезжим в испанских аэропортах и гостиницах. Адвокат Дельгадо утверждает, что существует "множество мошеннических схем", с использованием которых "вам могут продать неликвидное жилье, да еще и по завышенной цене".
А управляющий Санс, со своей стороны, предупредил об особенностях испанских законов. Дело в том, что бичом владельцев жилья в стране в последнее время стал его незаконный захват бездомными, чаще всего нелегальными мигрантами. Так что если вы приедете на отдых и обнаружите, что в вашей квартире живут неизвестные лица, не удивляйтесь и не пытайтесь их выселить самостоятельно. Закон это запрещает. Вы можете лишь обратиться в полицию. Если повезет, то непрошеных гостей выселят по суду через несколько месяцев. Но если у них есть несовершеннолетние дети, то процесс выселения может значительно затянуться.
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