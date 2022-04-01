Ток-шоу "В самую точку"

Вывод войск с севера Украины: закончилась ли война для Лукашенко?

Россия вывела войска с севера Украины в Беларусь. Пентагон наблюдает перемещение войск российской армии на восток. Тем временем Александр Лукашенко в третий раз за этот год встретился с Владимиром Путиным. О чем могли договориться Путин и Лукашенко? Каковы теперь шансы участия белорусской армии в войне? Что будет с российскими войсками в Беларуси? И как изменился статус Лукашенко для Европы?