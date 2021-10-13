Вывод войск из Афганистана

Нечеловеческие условия и никаких перспектив: афганские беженцы в Пакистане (03.09.2021)

После вывода войск НАТО из Афганистана, сотни тысяч афганцев пытаются покинуть страну. Тем, кого не экавуировали, приходится добираться до пакистанской границы. За несколько недель там возникли стихийные лагеря, в которых ютятся тысячи беженцев.