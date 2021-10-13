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Вывод войск из Афганистана

Окончательный вывод войск антитеррористической коалиции из Афганистана долгое время затягивался из-за нестабильности в стране.

В международных военных миссиях на территории Афганистана участвовал многонациональный контингент антитеррористической коалиции. Весной и летом 2021 года подразделения вооруженных сил США и Германии покинули территорию Демократичесой Республики. Это решение привело к активизации деятельности боевиков исламистского движения "Талибан".

Немецкий ветеран Афганистана - о приходе талибов: я не мог помочь (13.10.2021) 13.10.2021

В Германии 13 октября на высшем уровне чествовали немецких ветеранов-афганцев. За 20 лет миссии бундесвера в этой стране 160 тысяч немецких военных приняли в ней участие. 59 погибли. DW встретилась с бывшим солдатом.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (4.v.r.), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU, 6.v.r.) und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) legen aus Anlass der Beendigung und Würdigung des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan Kränze in der Cella, dem Ehrenmal der Bundeswehr, in Gedenken an die 59 Gefallenen nieder. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент ФРГ признал невыполненными некоторые цели в Афганистане 13.10.2021

По мнению Франка-Вальтера Штайнмайера, достигнув своей военной цели, миссия бундесвера в Афганистане не справилась с более широкой задачей - создать в стране стабильные государственные структуры.
ARCHIV - 29.02.2020, Katar, Doha: Zalmay Khalilzad (2.v.l), US-Sondergesandter für Aussöhnung in Afghanistan, und Mullah Abdul Ghani Baradar (2.v.r), Leiter des politischen Büros der Taliban, unterzeichnen ein Abkommen über Wege zu einem Frieden zwischen den USA und der militant-islamistischen Taliban. (zu dpa «Nach US-Wahl: Taliban pochen auf Umsetzung des Deals mit Amerikanern») Foto: Hussein Sayed/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

США проведут переговоры с талибами в Катаре 09.10.2021

Встреча делегации США с представителями "Талибана", намеченная на эти выходные, станет первой после вывода американских войск из Афганистана.
28/09/2021 Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley listens to a SenatorâÂÂs question during a Senate Armed Services Committee hearing on the conclusion of military operations in Afghanistan and plans for future counterterrorism operations, Tuesday, Sept. 28, 2021, on Capitol Hill in Washington. Photo by Patrick Semansky/Pool/ABACAPRESS.COM

Военные США рассказали о разногласиях с Байденом по Афганистану 29.09.2021

Военные США советовали оставить 2500 солдат в Афганистане, но Байден приказал полностью вывести войска. 20-летняя миссия завершилась провалом, заявил глава генштаба США Марк Милли.
13,09.2021 WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 13: U.S. Secretary of State Antony Blinken testifies virtually in a House Foreign Affairs Committee on Capitol Hill on September 13, 2021 in Washington, DC. The committee questioned Blinken about the steps President Joe Biden's administration took during the withdrawal of troops in Afghanistan. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)

Госсекретарь США столкнулся с жесткой критикой в Конгрессе по Афганистану 14.09.2021

Представители обеих партий, и республиканцы, и демократы, требовали от Энтони Блинкена объяснить провальный вывод войск США из Афганистана.

Жестокие порядки талибов: что грозит женщинам в Афганистане 14.09.2021

Всем, кто не разделяет взгляды талибов, грозят репрессии. Многие запреты касаются только женщин. Радикальные исламисты резко ограничили их права. В частности, в вузах уже введено раздельное обучение для женщин и мужчин.
U.S. service members act as pallbearers for the service members killed in action during operations at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan August 27, 2021. Picture taken August 27, 2021. U.S. Marine Corps/1stLt. Mark Andries/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Политики в Германии обвинили США в провале стратегии в Афганистане 11.09.2021

По мнению экс-главы МВД ФРГ Шили, Вашингтон провалил стратегию в Афганистане. Бывший руководитель МИД Германии Фишер уверен, что вывод войск США создал вакуум, который "таит в себе огромные риски".
07.09.21 *** NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: A person watches the Tribute In Light shine into the sky from Lower Manhattan during a test on September 07, 2021 in New York City. Honoring the victims of the September 11, 2001 attack that killed almost 3,000 people at the World Trade Center, the Tribute in Light is a commemorative public art installation that was first presented six months after 9/11 and then every year since on the anniversary. New York City is preparing to mark the 20th anniversary of the September 11 terrorist attacks. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Комментарий: Теракты 11 сентября - 20 лет спустя США не мировой жандарм 11.09.2021

Теракты 11 сентября 2001 года ознаменовали смену эпох. Вывод войск США из Афганистана 20 лет спустя - подтверждение того, что для США превыше всего внутриполитические интересы, считает Инес Поль.
PANJSHIR, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 6: Taliban members patrol after they took over Panjshir Valley, the only province the group had not seized during its sweep last month in Afghanistan on September 6, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

Пентагон предупредил о возможном возвращении "Аль-Каиды" в Афганистан 09.09.2021

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил об опасности возвращения группировки "Аль-Каида" в Афганистан после вывода оттуда американских войск и рисках для безопасности американцев. Однако Вашингтон готов этому помешать.

Как женщина-политик бежала от талибов (06.09.2021) 06.09.2021

Халима Садаф Карими была депутатом парламента Афганистана. С приходом талибов к власти женщине пришлось бежать из страны.

Нечеловеческие условия и никаких перспектив: афганские беженцы в Пакистане (03.09.2021) 03.09.2021

После вывода войск НАТО из Афганистана, сотни тысяч афганцев пытаются покинуть страну. Тем, кого не экавуировали, приходится добираться до пакистанской границы. За несколько недель там возникли стихийные лагеря, в которых ютятся тысячи беженцев.
President Joe Biden speaks about the end of the war in Afghanistan from the State Dining Room of the White House, Tuesday, Aug. 31, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

Комментарий: Почему Путин и Байден смогут договориться 02.09.2021

Вывод войск США из Афганистана показал, что президент Байден оказался не меньшим циником, чем Трамп. Но Москву и Пекин устраивает его нынешняя политика, считает Константин Эггерт.
Bildnummer: 57004207 Datum: 02.02.2012 Copyright: imago/Xinhua (120202) -- NANGARHAR, Feb. 2, 2012 (Xinhua) -- Afghan women work on a farmland in eastern Nangarhar province of Afghanistan, on Feb. 2, 2012. The overall agricultural production of Afghanistan, the backbone of the national economy, dramatically declined over the past couple of years due to drought as well as persistent fighting and instability in rural areas. (Xinhua/Safi) AFGHANISTAN-NANGARHAR-AGRICULTURE PUBLICATIONxNOTxINxCHN Wirtschaft Landwirtschaft Bauern xns x0x 2012 quer 57004207 Date 02 02 2012 Copyright Imago XINHUA Nangarhar Feb 2 2012 XINHUA Afghan Women Work ON a Farmland in Eastern Nangarhar Province of Afghanistan ON Feb 2 2012 The Overall Agricultural Production of Afghanistan The Backbone of The National Economy dramatically declined Over The Past COUPLE of Years Due to drought As Well As Persistent Fighting and in Rural Areas XINHUA Safi Afghanistan Nangarhar Agriculture PUBLICATIONxNOTxINxCHN Economy Agriculture Farmers xns x0x 2012 horizontal

Вывод войск США обвалит экономику Афганистана на 10 процентов 02.09.2021

Рейтинговое агентство Fitch дает неутешительный прогноз развития экономики Афганистана. Улучшить ситуацию могут лишь иностранные инвестиции, считают эксперты.
A burqa-clad woman walks with her children along a street in Kabul on August 31, 2021. (Photo by Hoshang Hashimi / AFP) (Photo by HOSHANG HASHIMI/AFP via Getty Images)

ООН: Афганистан на пороге голода 02.09.2021

Продовольствия на складах ООН в Афганистане хватит до конца месяца, а дальше нуждающиеся, особенно дети, будут голодать. Об этом заявил координатор гуманитарной помощи в Афганистане по линии ООН.
ANKARA, TURKEY - APRIL 26: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a statement during a press conference following the cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, Turkey on April 26, 2021. Aytac Unal / Anadolu Agency

Турция в роли посредника? Зачем Эрдоган ищет дружбы с талибами 02.09.2021

После вывода войск НАТО из Афганистана Турция хочет играть в этой стране более важную роль и сотрудничать с талибами. Но на каких условиях? И зачем ей эта дружба?
Zia-ul Haq's 4 kids huddled around a burner used as a heater trying to warm themselves in one of the rooms in his small 3-room mud-hut where he lives with a family of 10, including himself, in a small camp in the outskirts of Kabul city on 20 December 2016. He had to flee Kunduz's Chahardara district due to continued fighting where his family was stuck in his house for 13 days. Around 580,000 people have been displaced due to conflict related violence in 2016 alone, surprising the Afghan government and international community alike. Internally Displaced Person (IDP). (zu dpa Vertreibung, Hunger, Kälte - Stille Mörder in Afghanistan vom 21.12.2016) Foto: Mohammad Jawad/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Генсек ООН Гутерриш опасается гуманитарной катастрофы в Афганистане 01.09.2021

Почти половина населения Афганистана зависит от гуманитарной помощи, указал Антониу Гутерриш. Он опасается полного коллапса базовой системы снабжения в Афганистане после вывода оттуда американских войск.
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