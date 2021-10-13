Вывод войск из Афганистана

Окончательный вывод войск антитеррористической коалиции из Афганистана долгое время затягивался из-за нестабильности в стране.
В международных военных миссиях на территории Афганистана участвовал многонациональный контингент антитеррористической коалиции. Весной и летом 2021 года подразделения вооруженных сил США и Германии покинули территорию Демократичесой Республики. Это решение привело к активизации деятельности боевиков исламистского движения "Талибан".
В Германии 13 октября на высшем уровне чествовали немецких ветеранов-афганцев. За 20 лет миссии бундесвера в этой стране 160 тысяч немецких военных приняли в ней участие. 59 погибли. DW встретилась с бывшим солдатом.
После вывода войск НАТО из Афганистана, сотни тысяч афганцев пытаются покинуть страну. Тем, кого не экавуировали, приходится добираться до пакистанской границы. За несколько недель там возникли стихийные лагеря, в которых ютятся тысячи беженцев.