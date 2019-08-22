Выбросы CO2 достигли рекордного уровня: эксперты ООН о реальной угрозе человечеству

197 государств, подписавших в 2015 году Парижское соглашение по защите климата, взяли на себя обязательства по борьбе с глобальным потеплением. Их цель - не допустить к концу столетия повышения средней температуры воздуха на 2 градуса Цельсия. Согласован и допустимый лимит повышения - 1,5 градуса, но даже его соблюсти будет очень трудно, говорится в опубликованном 26 ноября докладе Global Emissions Gap Report, подготовленном экспертами программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Глобальное потепление происходит из-за увеличивающегося объема выбросов CO2. Согласно данным, приведенным в докладе, в 2018 году в атмосферу был выброшен рекордный объем парниковых газов - 55,3 гигатонны. В 2017 году этот показатель составил 53,5 гигатонн.

При таких выбросах углекислого газа следует исходить из того, что к концу нынешнего столетия температура на Земле повысится на 3,2 градуса, что приведет к разрушительным последствиям для планеты.

На сколько нужно сократить объем выбросов CO2

"Наша неспособность несколько лет назад решительно противостоять изменению климата привела к тому, что сейчас требуется сокращение эмиссии парниковых газов более чем на 7 процентов в год - если в следующее десятилетие сокращать эмиссию равномерно", - сказал Ингер Андерсен, исполнительный директор программы ООН по окружающей среде на презентации доклада. Другими словами, с 2030 года объем выбрасываемого в атмосферу CO2 ежегодно должен сокращаться по всему миру на 15 гигатонн. Это соответствует суммарному годовому объему выбросов всех 28 стран ЕС, России, Индии и Японии.

Участники саммита G20 в Осаке, июнь 2019 года

Ответственными за растущий объем выбросов СO2 в атмосферу являются прежде всего страны "большой двадцатки" - G20. Суммарный объем произведенных ими выбросов - 43 гигатонны, что составляет 78 процентов от всего объема углекислого газа, попавшего в атмосферу в прошлом году. "Страны с быстро развивающейся экономикой тоже производят большой объем выбросов парниковых газов, но ожидать от них, что они первыми начнут сокращать эмиссию, не стоит. Это должны сделать ведущие индустриальные страны", - говорит Джон Кристенсен из Технического Университета Копенгагена, директор программы, осуществляемой в партнерстве с UNEP.

"Мы пока не видим больших результатов, но в политическом плане в последнее время кое-что сдвинулось с места. Мы знаем, что мы должны делать", - говорит Анне Ольхофф (Anne Ohlhoff), одна из авторов доклада.

Что рекомендуют эксперты ООН в борьбе против изменения климата

В докладе названы пять основных пунктов, которые должны существенно повлиять на сокращение CO2 в будущем: это отказ от угля и инвестиции в возобновляемую энергетику, переход транспортных средств на альтернативные виды топлива, декарбонизация промышленного производства и повышение энергоэффективности, обеспечение электроэнергией 3,5 млрд человек, лишенных ее на данный момент.

Сокращение выбросов СO2 - основной шаг в деле защиты климата

Между тем число стран, регионов и больших городов по всему миру, которые намерены в будущем вообще прекратить выбросы парниковых газов, с сентября прошлого года увеличилось до 65 на настоящий момент. До этого долгосрочную цель на "углеродную нейтральность" до 2050 года преследовали лишь страны ЕС, подписавшие Парижское соглашение. В рамках стран G20 к этой цели присоединилась также Россия.

Полностью прекратить выброс углекислого газ в атмосферу невозможно без полного перехода на альтернативные источники энергии, полагают авторы доклада. Но пока ни одна стран, которые намереваются к 2050 году стать "климатически нейтральными", не поставила перед собой такой цели. Вместо этого по всему миру растет добыча угля, газа и нефти, которая в 2018 году достигла рекордного уровня, увеличившись до 37 гигатонн. Согласно докладу, для достижения намеченной цели - сокращения выбросов углекислого газа к 2050 году - энергодобыча по всему миру должна на 85 процентов осуществляться из возобновляемых источников.

Как борьба против глобального потепления повлияет на привычный уклад жизни

"С одной стороны, речь идет о больших амбициях, а с другой - о том, как быстро достичь поставленной цели по сокращению выбросов парниковых газов. Прежде всего, энергетическая и транспортная сферы играют в этом решающую роль", - полагает Джон Кристенсен. В докладе ООН указано, что технологии, способствующие быстрому и экономичному сокращению выброcов CO2, значительно улучшились. Один из примеров - цена на электроэнергию, получаемую с помощью солнечных батарей. Она никогда не была такой низкой как сейчас и уже сравнима с затратами на получение электричества на угольных электростанциях. "Мы можем добиться успеха в деле защиты климата, не отказываясь от привычного уровня благосостояния", - считает Кристенсен.

Между тем, чтобы остановить глобальное потепление, "необходимо изменить ценности, нормы, культуру потребления и мировоззрение. Все это является значительной частью трансформации, нацеленной на сохранение жизни на Земле", говорится в докладе ООН.

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