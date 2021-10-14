Выборы президента Украины 2019 года

Итоги выборов главы украинского государства и реакции на них в Украине и в мире.

Второй тур выборов президента Украины состоялся в воскресенье, 21 апреля 2019 года. Шоумен Владимир Зеленский одержал в нем убедительную победу над действующим главой государства Петром Порошенко. Президента в Украине избирают путем прямого всеобщего тайного голосования на 5-летний срок. Предыдущие президентские выборы состоялись 25 мая 2014 года. Они были внеочередными (досрочными) в связи отстранением от власти Виктора Януковича.