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Выборы президента Украины 2019 года

Итоги выборов главы украинского государства и реакции на них в Украине и в мире.

Второй тур выборов президента Украины состоялся в воскресенье, 21 апреля 2019 года. Шоумен Владимир Зеленский одержал в нем убедительную победу над действующим главой государства Петром Порошенко. Президента в Украине избирают путем прямого всеобщего тайного голосования на 5-летний срок. Предыдущие президентские выборы состоялись 25 мая 2014 года. Они были внеочередными (досрочными) в связи отстранением от власти Виктора Януковича.

Елизавета Ясько: Вернуть Саакашвили в Украину - вопрос чести для Киева

Елизавета Ясько: Вернуть Саакашвили в Украину - вопрос чести для Киева 14.10.2021

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави, посетила депутат Рады Елизавета Ясько, у которой с ним близкие отношения. Впечатлениями от встречи Ясько поделилась с DW.

Что о Путине, Навальном и России думает основной кандидат Левой партии на выборах в бундестаг (26.08.2021) 26.08.2021

26 сентября в ФРГ пройдут выборы в бундестаг. В преддверии голосования DW приглашает кандидатов в канцлеры, а также лидеров списков представленных в парламенте партий. Как оценивает ситуацию в России основной кандидат Левой партии Жанин Висслер? С кем бы она предпочла вести диалог в качестве президента РФ - Путиным или Навальным? Есть ли у Левых план урегулирования конфликта на востоке Украины?
Arsen Avakov (R), Ukraine's newly appointed Interior minister, leaves a Parliament session in Kiev on February 22, 2014. Avakov, a close ally of Ukraine's jailed opposition icon Yulia Tymoshenko was named interim interior minister on February 22, replacing a man blamed for ordering police to open fire on protesters. He was elected to the post during an animated parliament session shortly after Tymoshenko's right-hand man was voted in as parliament speaker, as the regime of embattled president Viktor Yanukovych appeared close to collapse. AFP PHOTO/ YURY KIRNICHNY (Photo credit should read YURY KIRNICHNY/AFP/Getty Images)

Комментарий: Отставка Авакова - шаг Зеленского к узурпации власти 15.07.2021

Уход Арсена Авакова с должности главы МВД нарушает баланс сил в украинской политике. Получив всю полноту власти, команда президента Зеленского может с ней и не справиться, предупреждает Сергей Руденко.

December 2, 2020*** LANSING, MI - DECEMBER 02: U.S. President Donald Trump's personal attorney Rudy Giuliani listens to Detroit poll worker Jessi Jacobs during an appearance before the Michigan House Oversight Committee on December 2, 2020 in Lansing, Michigan. Guiliani and the president's legal team are claiming widespread voter fraud in Michigan and other closely contested states in the November 3 presidential election. The hearing will not change results of the vote in Michigan, which has already been certified. Rey Del Rio/Getty Images/AFP (Photo by Rey Del Rio / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

В США расследуют вмешательство Украины в президентские выборы 28.05.2021

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в конце 2020 года. Его центральной фигурой является бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани, сообщает The New York Times.
6509316 06.04.2021 In this handout video grab released by Russian Defence Ministry, tanks are seen during control checks of combat readiness of the armed forces, in Russia. Russian Defense Minister Sergei Shoigu asked to ensure the high quality of control exercises and safety during the movement of forces and military equipment. Editorial use only, no archive, no commercial use. Russian Defence Ministry

Украинский дипломат: Цена военной авантюры Путина будет высокой 16.04.2021

О войсках РФ на границе с Украиной и ситуации в Донбассе DW поговорила с украинским дипломатом, экс-представителем Киева при ЕС и соратником экс-президента Порошенко Константином Елисеевым.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy meets with Belarusian President Alexander Lukashenko during the Second Forum of Regions of Ukraine and Belarus, in Zhytomyr, Ukraine October 4, 2019. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

"Родственник, ставший врагом". Почему ссорятся Украина и Беларусь? 26.03.2021

Отношения Минска и Киева ухудшаются, признают аналитики, указывая на последний пример: за неделю Беларусь и Украина сообщили о двух выявленных шпионах. В чем причина и чего ожидать далее?
02.11.2015 ***** Bildunterschrift:Ukrainian prosecutor general Viktor Shokin holds a press conference in Kiev on the situation in Dnipropetrovsk on November 2, 2015. Guennadi Korban, 45, a businessman close to the former governor of the eastern region of Dnipropetrovsk Igor Kolomoyski was arrested on October 31 as part of a crackdown on corruption and organised crime, authorities said. AFP PHOTO / GENYA SAVILOV (Photo credit should read GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images)

Суд в Украине назвал законным закрытие дела, где фигурировал Джо Байден 26.02.2021

Уголовное производство о предполагаемом давлении на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны Джозефа Байдена было начато по заявлению Шокина год назад.
05.11.2020 Lawmakers vote after consideration of draft budget during the session of Verkhovna Rada in Kyiv, Ukraine, November 5, 2020. Ukrainian parliament has approved the draft state budget of Ukraine for 2021 (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto)

Закон о всеукраинском референдуме: "ядерная кнопка" президента или торжество демократии? 27.01.2021

В Украине принят новый закон, регулирующий проведение референдумов. Документ вызвал неоднозначную реакцию. DW - с комментариями сторонников и противников президентской инициативы.

In this handout photo provided by Adriii Derkach's press office, Rudy Giuliani, an attorney for U.S President Donald Trump, left, meets with Ukrainian lawmaker Adriii Derkach in Kyiv, Ukraine, Thursday, Dec. 5, 2019. A Ukrainian lawmaker says he has met up with Rudy Giuliani, President Donald Trump’s personal attorney, in Kyiv to discuss an anti-corruption project. Derkach, who has previously accused the son of former Vice President Joe Biden of embezzling money from a gas company in Ukraine, posted photos of Thursday’s meeting on his Facebook page. (Adriii Derkach's press office via AP) |

"Пленки Деркача": кто из украинцев и за что попал под санкции США 15.01.2021

США ввели санкции против семи граждан Украины, обвинив их в попытке вмешательства в президентские выборы в 2020 году. DW о том, кто стал объектом санкций и в чем именно заключаются обвинения.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy wearing a face mask to protect against coronavirus speaks during an extraordinary parliamentary session in Kyiv, Ukraine, Monday, March 30, 2020. Ukraine has been under quarantine since March 12. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (AP Photo) |

Комментарий: 2021-й - экватор власти Зеленского. Год под знаком не только президента 01.01.2021

2021 год может стать годом большого переформатирования украинской власти - начиная с правительства и заканчивая Верховной радой, считает Сергей Руденко.
24.12.2020 TOPSHOT - Moldova's President-elect Maia Sandu kisses the national flag during her inauguration ceremony in Chisinau on December 24, 2020. (Photo by Bogdan TUDOR / AFP) (Photo by BOGDAN TUDOR/AFP via Getty Images)

Майя Санду: "Если меня пригласят в Россию, поеду" 29.12.2020

Новый президент Молдовы Майя Санду рассказала в интервью DW о том, как ее поздравил с победой Владимир Путин, о предстоящем визите в Украину и своем отношении к выдаче российских паспортов жителям Приднестровья.
FEBRUARY 13, 2016. MUNICH, GERMANY. FEBRUARY 13, 2016. Ukraine s Foreign Minister Pavlo Klimkin attends a Normandy Four ministerial meeting on Ukraine. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS017256 Munich Germany February 13 2016 Ukraine S Foreign Ministers Pavlo Klimkin Attends a Normandy Four Ministerial Meeting ON Ukraine Alexander Shcherbak TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS017256 DW/G.Telda HG

Экс-глава МИД Украины о том, как Киеву вести себя с Байденом и чего избегать 12.11.2020

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который ранее неоднократно лично встречался с Джо Байденом, рассказал DW, что станет определяющим в отношениях Киева и Вашингтона.
U.S. Democratic presidential nominee and former Vice President Joe Biden speaks about voting results from the 2020 U.S. presidential election during an appearance in Wilmington, Delaware, U.S., November 4, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

Как при Байдене изменится политика США в отношении России, Украины и Беларуси 07.11.2020

Стиль Джо Байдена на посту президента США будет сильно отличаться от того, как вел себя Дональд Трамп. Но будут ли изменения в подходах Вашингтона, скажем, к "Северному потоку - 2" или поставкам оружия Украине?
HANDOUT - 25.10.2020, Ukraine, Kiew: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, gibt seine Stimme in einem Wahllokal ab. Rund 28 Millionen Bürger sind von 8.00 bis 20.00 Uhr Ortszeit (7-19 Uhr MEZ) zur Stimmabgabe aufgerufen. Gewählt werden mehr als 40 000 Abgeordnete in Gebiets-, Kreis-, Gemeinde- und Stadträten sowie gut 1400 Bürgermeister. In der Hauptstadt Kiew strebt Ex-Boxweltmeister Klitschko seine Wiederwahl als Bürgermeister an. Foto: -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Комментарий: Конец гегемонии Зеленского и "Слуг народа" в Украине 26.10.2020

Партия Зеленского "Слуга народа" проиграла мэрские выборы в крупных городах Украины, показав скромный результат на местных выборах. Беззаботный период правления президента закончен, пишет Сергей Руденко.
Thema: am 25.10 finden die Lokalwahlen in der Ukraine statt sowie die Befragung des Präsidenten. Bilder sind in Kyiv an einem Wahllokal aufgenommen. Stichworte: Ukraine, Kyiv, Lokalwahlen, Befragung des Präsidenten, 25. Oktober

Местные выборы в Украине: поражение партии Зеленского и триумф мэров 26.10.2020

Президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" не смогли на местных выборах развить своих прошлогодние успехи. В крупнейших городах Украины победу одержали действующие мэры и их партии.
20.05.2020, Ukraine, Kiew: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, spricht bei einer Pressekonferenz zu Medienvertretern. Ein Jahr nach seiner Amtseinführung gibt das Staatsoberhaupt eine Pressekonferenz zu aktuellen Fragen. Foto: Sergey Dolzhenko/POOL EPA/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Комментарий: Украина Зеленского не сильно отличается от Украины Порошенко 20.10.2020

Выступление Владимира Зеленского с посланием к Верховной раде в очередной раз доказало: он - прекрасный актер, но, увы, довольно посредственный президент, считает Сергей Руденко.
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