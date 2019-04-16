Выборы президента в Индонезии: уживутся ли вместе ислам и реформы?

В Индонезии, стране с самым большим мусульманским населением в мире - 90 процентов ее жителей исповедуют ислам, в среду, 17 апреля, проходят президентские выборы. С момента отставки президента Сухарто в 1998 году Индонезия на протяжении многих лет была примером страны с образцовым разделением государства и религии. Но в последнее время все изменилось.

"Роль религии в Индонезии невозможно переоценить, - говорит в беседе с DW Сюзанна Шрётер (Susanne Schröter), директор исследовательского центра "Глобальный ислам" во Франкфурте-на-Майне. - Она стала средством формирования политики, и ее эксплуатируют все без исключения политические силы".

Поэтому неудивительно, что кандидат на пост главы государства Прабово Субианто, главный соперник действующего президента Джоко Видодо, известного также под прозвищем Джокови, обвиняет своего противника в недостаточном следовании исламу. Один из упреков - неверное произношение сур Корана на арабском языке. Предвыборный же штаб Джокови пытается укрепить религиозную репутацию своего кандидата, утверждая, что он учился в мусульманской школе - что не соответствует действительности.

Дело губернатора Джакарты Ахока

О том, насколько важен ислам для политики Индонезии, свидетельствует случай бывшего губернатора столицы страны Джакарты Басуки Чахайя Пурнамы по прозвищу Ахок. Исповедующий христианство этнический китаец Басук Чахай Пурнама до 2014 года был заместителем губернатора Джакарты Джокови, а после того, как тот был избран президентом, занял губернаторский пост.

Мусульмане в Джакарте на акции протеста против губернатора Ахока. Фото из архива, 2016 год

В 2016 году он вновь баллотировался на пост губернатора и в ходе предвыборной кампании отозвался о Коране в тоне, который его политические оппоненты сочли пренебрежительным. Новость об этом быстро распространилась в социальных сетях. Мусульманские радикальные организации, такие как "Хизб ут-Тахрир", вывели на улицы в ноябре и декабре 2016 года сотни тысяч демонстрантов, протестующих против Ахока.

В мае 2017 года суд признал Ахока виновным в богохульстве и приговорил губернатора к двум годам заключения. По мнению востоковеда-индонезиста из университета в Бонне Бертольда Дамсхойзера (Berthold Damshäuser), этот приговор стал "судебным скандалом".

Дело Ахока - один из примеров растущей нетолерантности в Индонезии, говорит ученый. По его словам, в настоящее время большинство молодежи в стране выступает за введение шариата, более строгое толкование Корана, а в некоторых случаях - даже за применение насилия по отношению к "врагам ислама".

Эпоха реформ создала пространство для радикальных течений

Растущую нетерпимость и все более жесткое толкование ислама в Индонезии подпитывают два источника, говорит эксперт Сюзанне Шрётер: исторические традиции и модные течения из-за рубежа.

Кандидатам на пост президента Индонезии приходится учитывать растущую исламизацию среди электората

Исламистские группировки играли важную роль в войне за независимость Индонезии после Второй мировой войны. Однако после обретения самостоятельности они утратили влияние - Индонезия не стала теократией. Вместо этого тогдашний президент страны Сукарно провозгласил пять принципов организации нового государства, позднее названных Панча Сила и ставших государственной идеологией Индонезии.

В них входили вера в единого бога, справедливая и цивилизованная гуманность, единство страны, демократия, основанная на разумной политике консультаций и представительства, и осуществление социальной справедливости для всего народа Индонезии. Предполагалось, что принципы Панча Сила будут способствовать национальному единству многонационального государства.

Вслед за Сукарно главой государства стал Сухарто, чей авторитарный стиль правления практически не оставил места для радикальных и ультраконсервативных мусульман. После его отставки в 1998 году в стране началась эпоха демократических реформ. "Демократизация внезапно вывела исламских политических игроков на первый план, предоставив им возможность для самоорганизации", - объясняет Сюзанне Шрётер.

Влияние ваххабизма на систему образования

В последнее время в Индонезии чувствуется огромное влияние стран Персидского залива, особенно Саудовской Аравии, а также Египта. В системе образования закрепился консервативный ислам ваххабитского типа. Многие молодые индонезийцы получают образование в Саудовской Аравии, а затем, укрепив ультраконсервативные взгляды, возвращаются на родину, где могут оказывать значительное влияние на развитие общества, рассказывает Шрётер.

Востоковед-индонезист Бертольд Дамсхойзер в этой связи упоминает о традиционных для Индонезии исламских школах-интернатах песантрен - в стране насчитывается десятки тысяч таких школ, финансируемых из-за рубежа. Преподавание там ведется с позиций консервативного ислама. Поэтому неудивительно, что молодежь в Индонезии становится все более радикальной.

Провал демократических элит?

Директор исследовательского центра "Глобальный ислам" во Франкфурте-на-Майне Сюзанне Шрётер считает, что в радикализации населения страны виновны представители политических элит страны, которым не удалось наполнить реальным содержанием демократическую конституцию страны и принципы Панча Сила. По ее словам, Джокови за первый срок своего пребывания в должности президента "не оправдал возлагавшихся на него больших ожиданий", ничего не добившись ни в области прав человека, ни в борьбе с усиливающейся исламизацией.

Бертольд Дамсхойзер из боннского университета более оптимистичен. Возврат к авторитарному правлению, царившему в стране до начала эпохи демократических реформ, маловероятен, уверен ученый. По его мнению, президент Джокови учитывает рост исламских настроений в стране, чтобы не подвергать риску ее стабильность. "Индонезийские политики сами должны ответить на вопрос, что опаснее: усиление исламизации или явный раскол страны, - считает Дамсхойзер. - Возможно, Джокови надеется привлечь активных последователей ислама на свою сторону и усмирить их". Но сработает ли этот план в долгосрочной перспективе, пока неясно.

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