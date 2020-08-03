 Выборы президента Беларуси в Москве. С Цоем и в вышиванке | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.08.2020

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Россия

Выборы президента Беларуси в Москве. С Цоем и в вышиванке

Перемен хотят большинство белорусов, пришедших проголосовать в посольство своей страны в Москве. Среди них оказалась и Вероника Цепкало. Репортаж корреспондента DW.

Очередь перед посольством Беларуси в Москве на выборах-2020 президента этой страны

Очередь перед посольством Беларуси в Москве на выборах-2020 президента этой страны

Очередь белорусов, которые 9 августа пришли в посольство своей страны на улице Маросейка в Москве, чтобы принять участие в выборах президента Беларуси, змейкой тянулась по окрестным переулкам. Люди стояли в ней по 5-7 часов. "Заранее мы не стали голосовать, чтобы было меньше возможностей для фальсификации", - объяснила корреспонденту DW Янина Волкова.

Семь часов в очереди перед посольством

В России белорусы голосовали в посольстве в Москве и в консульствах в Санкт-Петербурге и Калининграде. "Я живу в России с 2000 года, но этот год удивительный. Я впервые встал с дивана и приехал голосовать. Живу за 100 километров от Москвы, в Дубне. В очереди я простоял 7 часов", - рассказал Сергей Привалов. Пока суть да дело, люди обсуждали политику, знакомились. Большинство из них - до 30 лет. Много пришли в вышиванках. "Я купил вышиванку еще в Минске. Сегодня надел специально. Отдать дань уважения родной культуре, я ведь белорус, и горд стоять в ней сейчас в Москве", - поделился Денис.

Белорус Денис в вышиванке перед посольством Беларуси в России

Купленная в Минске вышиванка пригодилась Денису в Москве

Много было в этот день в центре Москвы и бело-красно-белых флагов. Они развивались в небе или были накинуты на плечи. "Этот флаг был у нас до прихода Александра Лукашенко. Сейчас это символы борьбы, мы все хотим перемен, - пояснил Глеб Каменский. - Представьте себе, 26 лет жить при одном президенте! Я родился, он был у власти, я не знаю, что такое смена власти. Он на протяжении 26 лет обещает какие-то изменения, что вот-вот что-то поменяется, но ничего не меняется!"

Вероника Цепкало о выборах президента Беларуси

Неожиданным оказалось появление у посольства Беларуси соратницы кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Вероники Цепкало. Накануне основного дня голосования она уехала из Минска, опасаясь задержания. Ранее Беларусь покинул ее муж, незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало.

Глеб Каменский с историческим флагом Беларуси

Глеб Каменский с историческим флагом Беларуси

"Мы видим, что за последние несколько дней было задержано огромное количество людей, которые работают в наших штабах. Вчера у Светланы Тихановской была задержана помощница. У действующей власти нет никаких принципов, - сказала Вероника Цепкало. - У нас не осталось никаких митингов, никаких совместных мероприятий с объединенным штабом, поэтому я решила провести этот день с белорусами, которые находятся за рубежом".

Желание увидеть детей - она их не видела несколько недель - было еще одной причиной для отъезда. Вероника Цепкало рассказала о том, какая работа проходила в день голосования. "Объединенный штаб создал много ресурсов и платформ, чтобы минимизировать процент фальсификации выборов. Создана платформа "Голос", которая помогает подсчитать реальное количество проголосовавших и за кого голосовали люди. У нас  свои методы подсчета и мы сравним их с данными ЦИК".

Очередь перед посольством Беларуси в России на выборах-2020 белорусского президента

Не все белорусы в Москве смогли проголосовать на выборах президента

На выходе из посольства работали больше 10 волонтеров, которые опрашивали всех выходящих с территории дипломатической миссии. Практически все соглашались ответить на вопросы. "Голосовал за Тихановскую! Мне очень нравится ее платформа. Не ожидал Лукашенко, что домохозяйка может что-то изменить", - делится своим мнением Сергей Привалов.

Песня Цоя  для белорусов

По всему району Маросейки весь день разносилась песня "Перемен" в исполнении Виктора Цоя и группы "Кино". Музыка звучала из машин и колонок, которые люди приносили с собой. К посольству Беларуси в Москве пришли больше трех тысяч человек. Участок для голосования закрылся ровно в 20 часов. К этому времени люди по-прежнему стояли в длинной очереди.

"Я отстоял 7 часов и нисколько не жалею. Вокруг меня столько земляков! Очень круто, что так много людей. И они все здесь", - поделился своими впечатлениями Дмитрий из Гомеля. "У меня мурашки от того, что я вижу! - восклицает Янина Волкова - Это гордость! Чувство, что мы все родные, мы все из одной страны и стояли здесь ради одной цели!".

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    Автор: Ирина Филатова


 

 

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