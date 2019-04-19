 Выборы президента Алжира перенесены на неопределенный срок | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.06.2019

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Мир

Выборы президента Алжира перенесены на неопределенный срок

Конституционный совет Алжира заявил, что голосование 4 июля невозможно из-за отсутствия кандидатов. Двум кандидатам на пост алжирского президента было отказано в регистрации.

Участники протестов с флагами Алжира, май 2019 года

Участники массовых протестов в Алжире, май 2019 года

Проведение выборов президента Алжира 4 июля "невозможно". С таким заявлением Конституционный совет Алжира выступил в воскресенье, 2 июня. Он объяснил перенос выборов с запланированной ранее даты на неопределенный срок отсутствием кандидатов. Ранее двум кандидатам на пост президента североафриканской страны было отказано в регистрации.

Крупнейшие протесты после "арабской весны"

В Алжире уже несколько месяцев проходят протесты, крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года. Сначала их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего Абдельазиза Бутефлики. После его отказа от намерения выставлять кандидатуру на выборах, первоначально намечавшихся на 18 апреля, количество участников протестных акций существенно выросло.

2 апреля Бутефлика сообщил Конституционному совету Алжира, что немедленно слагает с себя полномочия президента. 9 апреля алжирский парламент назначил временным главой государства 77-летнего Абделькадера Бенсалеха, который более 16 лет занимал пост председателя Совета нации (верхней палаты парламента).

Контекст

Уход в отставку президента Бутефлики - успех демонстрантов в Алжире. Но политические перемены, на которые надеются в стране, еще пока под вопросом, считает обозреватель DW Райнер Золлих. (04.04.2019)

Через 5 лет после первых успехов "арабской весны" наблюдатели разочарованы итогами перемен в регионе. Немецкий эксперит Муриэль Ассебург назвал DW причины провала демократизации. (14.01.2016)

Полномочия временного президента предложили продлить

В соответствии с алжирской конституцией, выборы необходимо провести в течение 90 дней с момента назначения временного президента. Перенос выборов означает невозможность уложиться в этот срок, поэтому Конституционный совет предложил продлить полномочия Бенсалеха.

Абдельазиз Бутефлика являлся президентом Алжира с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.

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    Автор: Ефим Шуман


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