Выборы президента Алжира перенесены на неопределенный срок

Проведение выборов президента Алжира 4 июля "невозможно". С таким заявлением Конституционный совет Алжира выступил в воскресенье, 2 июня. Он объяснил перенос выборов с запланированной ранее даты на неопределенный срок отсутствием кандидатов. Ранее двум кандидатам на пост президента североафриканской страны было отказано в регистрации.

Крупнейшие протесты после "арабской весны"

В Алжире уже несколько месяцев проходят протесты, крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года. Сначала их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего Абдельазиза Бутефлики. После его отказа от намерения выставлять кандидатуру на выборах, первоначально намечавшихся на 18 апреля, количество участников протестных акций существенно выросло.

2 апреля Бутефлика сообщил Конституционному совету Алжира, что немедленно слагает с себя полномочия президента. 9 апреля алжирский парламент назначил временным главой государства 77-летнего Абделькадера Бенсалеха, который более 16 лет занимал пост председателя Совета нации (верхней палаты парламента).

Полномочия временного президента предложили продлить

В соответствии с алжирской конституцией, выборы необходимо провести в течение 90 дней с момента назначения временного президента. Перенос выборов означает невозможность уложиться в этот срок, поэтому Конституционный совет предложил продлить полномочия Бенсалеха.

Абдельазиз Бутефлика являлся президентом Алжира с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.

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