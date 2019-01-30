Выборы в Украине: как Порошенко будет бороться с конкурентами?

Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке.
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