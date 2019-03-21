Выборы в Украине: как изменить место голосования, или "Cемь кругов ада"

Во втором туре президентских выборов в Украине будет сложно проголосовать примерно 5 млн человек. Это те лица, которые живут не по месту своей регистрации. Для того чтобы воспользоваться своим избирательным правом, им самим нужно позаботится об изменении избирательного участка. Опыт тех, кто пробовал это сделать перед первым туром выборов, свидетельствует, что это не так уж просто.

По данным аналитического центра CEDOS, сейчас более 3,3 млн украинцев по тем или иным причинам проживают не по месту регистрации. Сюда следует добавить еще и внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма, которых, по официальным данным, свыше 1,3 млн человек. Если же принять во внимание трудовых мигрантов, которые живут и работают за границей, то число тех, кому нужно поменять место голосования перед вторым туром, может возрасти вдвое.

Запастись терпением и настойчивостью

Среди тех, кто уже менял избирательные участки, - студентка Киево-Могилянской академии Яна Коник. Девушка родом из Дрогобыча Львовской области, сейчас учится в Киеве. Раньше жила в общежитии, однако впоследствии сняла квартиру. Так сложилось, что из общежития ее выписали, в съемной квартире хозяин жилья ее не регистрирует, а прописаться дома у родителей она не успела. Поэтому перед первым туром выбором ей необходимо было самой позаботиться о внесении себя в список избирателей. Для этого Яне пришлось, по ее выражению, "пройти все семь кругов ада".

Яна Коник

"Сначала я пришла в районную администрацию, где была невероятная очередь. Люди даже записывались в специальный список", - рассказывает Яна. По ее словам в списке было 600 желающих сменить место голосования.

"Долго стояла в очереди, но когда попала к специалисту, который принимал заявления, мне отказали, потому что я нигде не прописана, и посоветовали идти в суд", - продолжает девушка. Яна решила пройти эту процедуру до конца, чтобы найти избирательный участок, где она сможет проголосовать. Суд, по ее словам, растянул процесс на несколько дней, но, в конце концов, Яну включили в списки избирателей.

Но не все такие настойчивые как Яна. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), перед первым туром президентских выборов только 315 тысяч украинцев успешно изменили избирательный участок. Учитывая, что миллионы людей живут не по месту прописки, это довольно скромная цифра. Сколько лиц пройдет эту процедуру повторно, неизвестно. Ведь если перед первым туром выборов у желающих было два с половиной месяца для изменения места голосования, то теперь лишь несколько дней.

Уложиться придется в сжатые сроки

Министр юстиции торопит тех, кто планирует изменить участок для голосования. "Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее чем за пять дней, вам нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования", - написал в Twitter глава Минюста Павел Петренко.

Павел Петренко

Ранее на сайте Государственного реестра избирателей была размещена инструкция о том, как изменить место голосования. В частности, в орган ведения госреестра избирателей, который обычно расположен в районной администрации или Центре предоставления административных услуг, нужно подать заявление с указанием участка или адреса, по которому избиратель хочет проголосовать.

При подаче заявления надо предъявить паспорт гражданина Украины, для военнослужащих - удостоверение или военный билет. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования: например, справка с места работы, договор об аренде жилья или даже путевка в санаторий. Избирателям, которые зарегистрированы в Крыму или в неподконтрольных Киеву районах Донбасса, эти дополнительные документы предъявлять не нужно.

Однако на этот раз все усложняется крайне сжатыми сроками. Ведь изменить избирательный участок можно будет только после официального объявления ЦИКом результатов первого тура.

Международные наблюдатели требуют упрощения

Критика по этому поводу уже прозвучала со стороны общественной организации Комитет избирателей Украины (КИУ). "Если объявления официальных результатов выборов ЦИКом затянется до 10 апреля, то у избирателей останется всего пять дней для изменения места голосования. По закону 15 апреля этот процесс должен завершиться. Это очень мало. Учитывая очереди и сложности, думаю, что ни внутренне перемещенные лица, ни студенты не захотят снова стоять в очередях", - предупреждает председатель КИУ Алексей Кошель.

Он убежден, что из-за бюрократических проволочек голоса внутренне перемещенных лиц и тех, кто проживает не по месту регистрации, будут потеряны.

Международная наблюдательная миссия за президентскими выборами в Украине неправительственной организации CANADEM уже выразила свою обеспокоенность сложностями при изменении места голосования перед вторым туром выборов, в частности, для переселенцев из Донбасса.

"Процедура изменение места голосования для переселенцев - это более миллиона человек - должна быть облегчена", - отметил на пресс-конференции в Киеве глава миссии Ллойд Аксуорти. В гражданской сети ОПОРА предлагают ввести систему электронного обращения для изменения места голосования.

Между тем Яна Конек, которой перед вторым туром снова придется пройти повторную процедуру изменения участка для голосования, настроена решительно. "Я потратила три дня, кучу нервов, но сделала это и проголосовала. Перед вторым туром выборов принципиально повторю все - ведь сейчас такая неоднозначная избирательная ситуация в стране", - резюмировала девушка.

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