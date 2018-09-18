Выборы в РФ: шествие "Единой России" по регионам

Предвыборная агитация в столице и регионах России

"Сувениры" от Центризбиркома

Утром выходного дня москвичей стали будить звонками в дверь. Это представители ЦИК принесли спецнабор для избирателя. Гражданам вручали памятки о том, как голосовать, календарик и блокнот с магнитом. При этом настойчиво выясняли, пойдет ли открывший дверь человек на избирательный участок и сколько избирателей проживают в его квартире.