 Выборы в РФ: шествие ″Единой России″ по регионам | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.09.2018

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Россия

Выборы в РФ: шествие "Единой России" по регионам

Скандал с выборами губернатора в Приморье, похоже, близится, к концу. Согласно предварительным результатам, победил единорос Андрей Тарасенко, заявил ЦИК. Сергей Елкин не удивлен.

Карикатура Сергея Елкина: медведь-символ партии Единая Россия с туловищем в виде урны для голосования

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Что означает скандал на выборах в Приморье для Кремля

Контекст

Администрация Приморья объявила о победе единороса Тарасенко на выборах губернатора

В крайизбирком поступило более 80 жалоб, большинство на подкуп избирателей со стороны кандидата от КПРФ, утверждается на сайте администрации. КПРФ оспорит победу Тарасенко в суде. (18.09.2018)  

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КПРФ заявила о фальсификациях на выборах губернатора Приморья

После подсчета 95% бюллетеней кандидат от КПРФ опережал кандидата от "Единой России". Однако в самом конце подсчета результатов единоросс стал лидером голосования. (17.09.2018)  

Предвыборная агитация в столице и регионах России

17 февраля, за месяц до выборов президента, в России начнется агитация в СМИ. До этого дня кандидаты имели возможность лишь вывешивать свои баннеры и раздавать листовки. (16.02.2018)  

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