Выборы в РФ: шествие "Единой России" по регионам

Скандал с выборами губернатора в Приморье, похоже, близится, к концу. Согласно предварительным результатам, победил единорос Андрей Тарасенко, заявил ЦИК. Сергей Елкин не удивлен.
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