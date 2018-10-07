Выборы в Латвии: правительственная коалиция теряет большинство  

Победу на парламентских выборах в Латвии одержала пророссийская социал-демократическая партия "Согласие". Всего в Сейм прошли семь партий.
На парламентских выборах в Латвии, прошедших накануне, в субботу, 6 октября, больше всех голосов вновь получила пророссийская партия "Согласие". По итогам обработки данных со всех избирательных участков партия мэра Риги Нила Ушакова набрала 19,91 процента голосов. На втором месте - популистская партия "Кому принадлежит государство?" (KPV LV) - 14,07%, на третьем с результатом 13,6% - Новая консервативная партия (НКП).
Объединение партий "Для развития/За!" получило поддержку 12,04% избирателей. За Национальное объединение "Все для Латвии" проголосовали 11,03%. У Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) нынешнего премьер-министра Мариса Кучинскиса - 9,96% голосов, за партию "Новое единство" проголосовали 6,68 процента избирателей. Латвийскому объединению регионов (ЛОР) и Русскому союзу Латвии (РСЛ) не удалось преодолеть 5-процентный барьер.
Представителям нынешней коалиции придется искать нового партнера
Правившая до сих пор коалиция из трех партий - "Новое единство", СЗК и "Все для Латвии"- набирает около 28 процентов голосов. Этого недостаточно, чтобы остаться у власти. Для того чтобы сформировать правительственную коалицию, представителям этих партий потребуется привлечь к сотрудничеству еще одного партнера.
Явка на выборах составила 54,51 процент избирателей.
"Согласие" активно отстаивает интересы русскоязычной части населения и настаивает на добрососедских экономических связях с Россией. Кандидатом на пост премьера от партии выступает экономист Вячеслав Домбровский. Оппоненты "Согласия" говорят о ее связях с Кремлем. Наблюдатели опасаются, что партия может объединиться в правящую коалицию с популистской KPV LV.
Нынешний состав Сейма
В нынешнем составе однопалатного парламента (Сейма) самую крупную фракцию (24 мандата из 100) представляет партия "Согласие", основанная в 2010 году. Несмотря на это, "Согласие" не входит в коалиционное правительство, сформированное партией "Единство" (23 мандата), СЗК (21 мандат) и Национальным объединением "Все для Латвии" (17 мандатов). Правительство возглавляет Марис Кучинскис от СЗК.
В выборах участвовали 16 партий и политических объединений - на три больше, чем в ходе прошлых выборов в 2014 году. Чтобы пройти в 13-й Сейм, политическим силам надо набрать более 5 процентов голосов. Ранее результаты опроса латвийского Центра изучения общественного мнения SKDS показали, что в Сейм могут пройти семь партий. Так, наибольшей поддержкой опрошенных (17,2 процента) пользуется "Согласие", за СЗК готовы проголосовать 9,4 процента респондентов. Тройку замыкает Национальное объединение "Все для Латвии" - 6,9 процента.
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