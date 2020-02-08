 Выборы в Ирландии: успех радикалов и проблемы коалиции | Новости из Германии о Европе | DW | 09.02.2020

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Европа

Выборы в Ирландии: успех радикалов и проблемы коалиции

На досрочных выборах в парламент Ирландии у трех партий-конкурентов примерно равные результаты. Это успех для радикалов из "Шинн Фейн", с которыми раньше отказывались сотрудничать.

Лидер Шинн фейн Мэри Лу Макдональд показывает паспорт на выходе с избирательного участка

Лидер "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд показывает паспорт на выходе с избирательного участка

На досрочных парламентских выборах в Ирландии, состоявшихся в субботу, 8 февраля, три соперничающие партии набирают примерно одинаковое количество голосов. Как показывают опросы по окончании голосования, консервативная партия "Фине гэл" ("Объединенная Ирландия"), которую возглавляет премьер-министр Лео Варадкар, может чуть-чуть опережать конкурентов с результатом в 22,4 процента.

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Едва отстает от нее радикальная партия "Шинн Фейн" ("Мы сами"), по данным опросов набравшая 22,3 процента, в то время как крупнейшая оппозиционная партия "Фианна фойл" ("Солдаты удачи") может получить результат в 22,2 процента. Официальный подсчет голосов начнется утром 9 февраля.

Сформировать правительство будет трудно

На предыдущих выборах в 2016 году партия "Фине гэл" не смогла набрать необходимое большинство голосов для того, чтобы сформировать правительство в одиночку, и была вынуждена создать коалицию с "Фианна фойл". В середине января 2020 года премьер-министр Варадкар объявил досрочные выборы в 160-местный парламент, который избирается сроком на пять лет.

Но если после объявления официальных итогов голосования нынешняя ситуация сохранится, то сформировать новое ирландское правительство будет крайне сложно, при этом может возникнуть необходимость создания трехпартийной коалиции.

Ранее обе входившие в правящую коалицию партии исключали возможность совместной работы с "Шинн Фейн", считавшейся в прошлом политическим крылом террористической группировки "Ирландская республиканская армия" (ИРА). На прошлых парламентских выборах радикалы, требующие объединения с британской Северной Ирландией, набрали лишь около 14 процентов голосов.

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    Автор: Андрей Гурков


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