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Выборы в Европе

В 2017 году сразу в четырех важнейших европейских странах прошли парламентские и президентские выборы. А в мае 2019 года европейцы выбирали парламент ЕС.

Германия, Франция, Голландия, Италия - в 2017 году сразу в четырех важнейших европейских странах прошли парламентские и президентские выборы. А с 23 по 26 мая 2019 года в странах-членах ЕС состоялись выборы в парламент Европейского Союза - одни их самых масштабных демократических выборов в мире.

TO GO WITH AFP STORY BY MIGUEL SANCHEZ Lighting a domestic gas hob in Santiago, Chile, October 192, 2012. Chile needs to increase the production of energy by 8,000 MW to ensure its growth, specially in the mining sector, but finding a way compatible with the environment. AFP PHOTO/Martin BERNETTI (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

Газовый спор Молдовы и России: геополитика или бизнес? Что важно знать 28.10.2021

"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее. Тут и европейский выбор молдаван, и Приднестровье, и даже Крым.

MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Комментарий: Европарламент подтвердил - Навальный сидит за борьбу за свободу 21.10.2021

Кремль зря надеется, что ЕС махнет рукой на ситуацию в России. Хотя сами власти выбрали курс наследников Андропова, а не Сахарова, в стране сохраняется политическая альтернатива, считает Иван Преображенский.
Czech Prime Minister and founding leader of ANO Andrej Babis votes during elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, in Lovosice, Czech Republic, on October 8, 2021. (CTK Photo/Ondrej Deml)

Комментарий: Итоги выборов в Чехии - важный сигнал для Европы 11.10.2021

На парламентских выборах в Чехии большинство населения проголосовало за новое демократическое начало. Это будет непросто, но жители страны сделали свой выбор, считает Кено Ферзек.

Может ли ЕС не признать выборы в Госдуму? Интервью с докладчиком Европарламента по РФ (06.10.2021) 06.10.2021

"Выборов как таковых в России просто не было", - считает Андрюс Кубилюс, постоянный докладчик Европарламента по РФ. По его мнению, власти в России еще до начала голосования создали условия, которые не совместимы с демократическими выборами. Кубилюс видит много общего между выборами в России и Беларуси. По мнению депутата, Кремль стал испытывать страх после событий в соседней стране.
A woman walks to cast her ballot at a polling station on the last day of three-day long parliamentary elections in Moscow, Russia September 19, 2021. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Докладчик Европарламента: В России не было выборов как таковых 01.10.2021

Постоянный докладчик Европарламента по России в интервью DW прокомментировал прошедшее в РФ голосование и рассказал, почему ЕС не следует признавать новую Госдуму легитимной.
Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

США ожидают тесного сотрудничества с новым правительством ФРГ 27.09.2021

В Госдепе США надеются "на продолжение прочного партнерства" с ФРГ и после формирования новой правительственной коалиции. "Германия - наш ближайший союзник в Европе", - заявили в Вашингтоне.
Interpreter Daryna Sokolova, election expert Pierre Peytier and head of the ENEMO IEOM to Ukraine Zlatko Vujovic (R to L) partake in a news conference held to present a statement of preliminary findings and conclusions of the ENEMO International Election Observation Mission on the Ukraine 2019 presidential election, Kyiv, capital of Ukraine, April 2, 2019. Ukrinform. News conference of ENEMO International Election Observation Mission in Kyiv PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xTARASOVx

"Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" признана нежелательной в России 27.09.2021

Свое решение признать "Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами" нежелательной на территории России генпрокуратура РФ объяснила "угрозой основам конституционного строя и безопасности" страны.

Путина винят в резком росте цен на газ в ЕС: дело в "Северном потоке-2"? DW Новости (24.09.2021) 24.09.2021

Накануне выборов в бундестаг одной из тем стал рост цен на газ. Кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых" Анналена Бербок обвинила в Россию в манипулировании газовыми ценами. По ее мнению, Россия намеренно сдерживает поставки газа в Европу, чтобы скорее получить необходимые разрешения и запустить уже достроенный газопровод "Северный поток-2".

Преемник Меркель, или Кто станет новым канцлером Германии? Европа в фокусе 24.09.2021

Также в программе: что пострадавшие от наводнения ждут от политиков, выборы в бундестаг - кто в них участвует, почему молодежь разочаровалась в политике и восковая фигура Ангелы Меркель в необычном месте.
19.09.2021 Germany's candidate for chancellor Annalena Baerbock and co-leader of Germany's Alliance 90/The Greens party, speaks during a Party Congress event in Berlin, Germany, September 19, 2021. REUTERS/Michele Tantussi

Кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых" обвинила РФ в манипулировании ценами на газ 23.09.2021

Россия намеренно сдерживает поставки газа в Европу, чтобы скорее запустить "Северный поток - 2", заявила лидер "зеленых" на выборах в бундестаг Анналена Бербок.

Выборы в Госдуму как "спектакль Путина": в Европарламенте призывают не признавать итоги голосования (22.09.2021) 22.09.2021

В Брюсселе заняли жесткую позицию по поводу выборов в РФ. Ряд европейских политиков выражают сомнения в легитимности итогов голосования. Идею о возможном непризнании результатов выборов активно поддерживают критики Кремля в Европарламенте. "То, что происходило в России, нельзя назвать выборами, - это спектакль, который провел там Путин", - уверена депутат от немецких зеленых Виола фон Крамон.

Могут ли Берлин и Брюссель не признать итоги выборов в РФ по белорусскому сценарию? DW Новости (22.09.2021) 22.09.2021

В Германии и Европейском Союзе весьма критично оценили выборы в России. Но готовы ли Берлин и Брюссель отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?
Belgien: Europaflaggen vor der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto vom 12. August 2017. | Verwendung weltweit

Что говорят в Брюсселе о выборах в Госдуму РФ и за что их критикуют 20.09.2021

Евросоюз указывает на нарушения на выборах в Госдуму РФ. А ряд европейских политиков говорят о фиктивных выборах в квазипарламент. DW собрала европейские реакции на выборы в России.
Alexander Graf Lambsdorff of the Free Democratic Party (FDP) speaks during a session at the Bundestag (lower house of parliament) on May 19, 2021 in Berlin. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

Немецкий политик: У граждан РФ нет подлинного выбора 17.09.2021

Выборы в РФ организованы так, чтобы подтвердить легитимность системы Путина, заявил представитель свободных демократов Александер Ламбсдорфф. Он призвал Европу выработать единую стратегию в отношениях с Москвой.
The opening of the plenary session of the European Parliament in Strasbourg NEWS : ouverture de la session peniere du Parlement europeen - Strasbourg - 07/06/2021 ELYxandrocegarra/panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

Европарламент: Россия Путина - крупнейший вызов безопасности Европы 16.09.2021

Европарламент принял резолюцию о России, в которой называет режим Путина крупнейшим вызовом безопасности Европы, рекомендует ЕС усилить санкционные возможности и снизить зависимость от нефти и газа из РФ.
07.09.2021, Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) winkt im Plenarsaal im Deutschen Bundestag. In seiner voraussichtlich letzten Debatte Bundestags der Wahlperiode soll unter anderem über die Situation in Deutschland, die Entscheidung über Hochwasser-Aufbaufonds und Neuregelungen zu Corona beraten werden.

Комментарий: Евросоюзу не нужна вторая Ангела Меркель 11.09.2021

Ангела Меркель вскоре покинет европейскую политику. И это хорошо, поскольку нужен новый политический стиль для решения многочисленных проблем, считает Кристина Бурак.

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