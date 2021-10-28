Выборы в Европе

В 2017 году сразу в четырех важнейших европейских странах прошли парламентские и президентские выборы. А в мае 2019 года европейцы выбирали парламент ЕС.

Германия, Франция, Голландия, Италия - в 2017 году сразу в четырех важнейших европейских странах прошли парламентские и президентские выборы. А с 23 по 26 мая 2019 года в странах-членах ЕС состоялись выборы в парламент Европейского Союза - одни их самых масштабных демократических выборов в мире.