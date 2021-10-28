Выборы в Европе

В 2017 году сразу в четырех важнейших европейских странах прошли парламентские и президентские выборы. А в мае 2019 года европейцы выбирали парламент ЕС.
Германия, Франция, Голландия, Италия - в 2017 году сразу в четырех важнейших европейских странах прошли парламентские и президентские выборы. А с 23 по 26 мая 2019 года в странах-членах ЕС состоялись выборы в парламент Европейского Союза - одни их самых масштабных демократических выборов в мире.
"Выборов как таковых в России просто не было", - считает Андрюс Кубилюс, постоянный докладчик Европарламента по РФ. По его мнению, власти в России еще до начала голосования создали условия, которые не совместимы с демократическими выборами. Кубилюс видит много общего между выборами в России и Беларуси. По мнению депутата, Кремль стал испытывать страх после событий в соседней стране.
Свое решение признать "Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами" нежелательной на территории России генпрокуратура РФ объяснила "угрозой основам конституционного строя и безопасности" страны.
Накануне выборов в бундестаг одной из тем стал рост цен на газ. Кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых" Анналена Бербок обвинила в Россию в манипулировании газовыми ценами. По ее мнению, Россия намеренно сдерживает поставки газа в Европу, чтобы скорее получить необходимые разрешения и запустить уже достроенный газопровод "Северный поток-2".
В Брюсселе заняли жесткую позицию по поводу выборов в РФ. Ряд европейских политиков выражают сомнения в легитимности итогов голосования. Идею о возможном непризнании результатов выборов активно поддерживают критики Кремля в Европарламенте. "То, что происходило в России, нельзя назвать выборами, - это спектакль, который провел там Путин", - уверена депутат от немецких зеленых Виола фон Крамон.
В Германии и Европейском Союзе весьма критично оценили выборы в России. Но готовы ли Берлин и Брюссель отказаться от признания итогов голосования, как это произошло, например, в случае с президентскими выборами в Беларуси?