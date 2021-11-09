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Выборы в Госдуму 2016 года

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "выборы в Госдуму".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 20, 2021: A man views a screen displaying preliminary voting results at the Information center of the Russian Central Election Commission following the 2021 Russian legislative election. Russia held legislative elections on 17-19 September 2021. Voters went to the polls to elect members of the Russian State Duma, the lower house of the Russian parliament. In 9 constituent regions of Russia, voters went to the polls to elect heads of regional government, and in 3 more constituent regions, regional legislative assemblies voted to elect heads of regional government. 39 constituent regions of Russia held regional parliamentary elections. Vladimir Gerdo/TASS

НГ рассказала о новом доказательстве вбросов голосов на ДЭГ на думских выборах 09.11.2021

Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".
Law enforcement officers stand in the centrum of Moscow, as supporters of Russian opposition leader Alexei Navalny are expected to protest against his arrest in Moscow, Russia January 31, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

В Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку политзаключенных и против итогов выборов 06.11.2021

Как пояснили в полиции, поскольку одиночные пикеты собирают журналистов и публику, они формально приравниваются к публичным мероприятиям, а таковые из-за пандемии коронавируса в столице РФ сейчас запрещены.
14 September 2016 epa05539138 Russia's Communist party leader Gennady Zuganov speaks during a Conference of Moscow's Deputies of Communist party, in Moscow, Russia, 14 September 2016. Parliamentary elections in Russia are scheduled to be held on 18 September 2016. EPA/YURI KOCHETKOV (c) picture-alliance/dpa/Y. Kochetkov

В России парламентские партии заработают на выборах больше, чем потратили 26.10.2021

Лидерами по эффективности предвыборных кампаний стали КПРФ и "Единая Россия". Средняя цена одного голоса КПРФ составила 17 рублей, сообщает "Коммерсант".
The app Smart Voting is seen on an iPhone screen in a user's hand in Moscow, Russia, Sunday, Sept. 5, 2021. Russian authorities have blocked access to a website affiliated with imprisoned opposition leader Alexei Navalny that advises voters on how to undermine the dominant pro-Kremlin party in this month's parliamentary election. (AP Photo)

"Яблоко" дистанцируется от сторонников Навального в своих рядах 18.10.2021

В партии "Яблоко" принято решение снять с регистрации сторонников Алексея Навального. Это лишит их права принимать внутрипартийные решения.
6655122 19.09.2021 The encryption keys are put together for counting votes of those who used remote electronic voting, at the Central Election Commission information center during the 2021 Russian parliamentary election, in Moscow, Russia. Evgeny Odinokov / Sputnik

Программист описал возможный механизм вбросов на ДЭГ в Москве 18.10.2021

Программист Петр Жижин обнаружил "дыру" в системе ДЭГ, благодаря которой при электронном голосовании в Москве могли осуществляться фальсификации.
Demonstrators hold placards reading Off with the remote electronic voting system! during a rally organized by the Russian Communist Party to protest against the preliminary results of the parliamentary election in Moscow, Russia September 20, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Экс-кандидат КПРФ рассказал об аномалиях электронного голосования в Москве 17.10.2021

Штаб бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова выпустил доклад, в котором изучил возможную схему вбросов при электронном голосовании на выборах в Кунцевском округе.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 18, 2020 - Secretary of the National Security and Defence Council (NSDC) of Ukraine Oleksiy Danilov is pictured during a briefing held after a meeting of the National Security and Defence Council (NSDC) at the Office of the President, Kyiv, capital of Ukraine.

Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Госдуму РФ 15.10.2021

СНБО Украины ввел новые санкции за организацию выборов в Госдуму РФ в аннексированном Крыму и в Донбассе. В санкционный список попали 237 физлиц.
Andrei Pivovarov, the head of Open Russia movement, speaks with media in Moscow, Russia, Thursday, July 9, 2020. Russian authorities are ramping up their pressure on dissent ahead of the country's parliamentary election, arresting one opposition activist and raiding several others' homes. Pivovarov has been pulled off a plane at St. Petersburg's airport and is to be taken to Krasnodar in southern Russia on Tuesday as part of a criminal probe against him. Open Russia movement dissolved itself last week. (AP Photo/Denis Kaminev)

Андрей Пивоваров останется под стражей еще месяц 14.10.2021

Суд в Краснодаре продлил меру пресечения бывшему исполнительному директору "Открытой России" до 29 ноября. Он отбывает наказание за сотрудничество с нежелательной организацией. Поводом стал репост Пивоварова в Facebook.
The building of the State Duma of the Russian Federation in Moscow | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Инструмент в руках президента": чем займется новая Госдума РФ 12.10.2021

Государственная дума России впервые собралась в новом составе. Чего ждать от нового созыва российского парламента, и можно ли считать, что Кремль наказал КПРФ за протесты?
16.09.2021 An illustration picture shows a smartphone screen displaying the Smart Voting - jailed Kremlin critic Alexei Navalny's app that aims to help Russians to vote out candidates from the ruling United Russia party in the upcoming polls, in Moscow on September 16, 2021. - President Vladimir Putin on September 16, 2021 urged Russians to vote in parliamentary polls this week in which most vocal Kremlin critics have been barred from running as part of an unprecedented crackdown. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

Приложение Навального стало снова доступно в РФ на Google Play 09.10.2021

Компании Google и Apple удалили приложение Навального из своих магазинов 17 сентября - в первый день голосования на выборах в Госдуму России.

Как Кремль давит на коммунистов за то, что те оспаривают итоги выборов в Думу. DW Новости (06.10.21) 06.10.2021

Критики Кремля сомневаются в справедливом подсчете голосов на думских выборах. Официальным результатами недовольны и коммунисты, сильнейшая в Госдуме системная оппозиция. Кандидаты от КПРФ во многих регионах получили и поддержку умного голосования. Проект соратников Навального власти в России активно блокировали. На этом фоне власти усилили давление на коммунистов.

Может ли ЕС не признать выборы в Госдуму? Интервью с докладчиком Европарламента по РФ (06.10.2021) 06.10.2021

"Выборов как таковых в России просто не было", - считает Андрюс Кубилюс, постоянный докладчик Европарламента по РФ. По его мнению, власти в России еще до начала голосования создали условия, которые не совместимы с демократическими выборами. Кубилюс видит много общего между выборами в России и Беларуси. По мнению депутата, Кремль стал испытывать страх после событий в соседней стране.
13.03.2020 *** Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy makes his TV address to the nation in Kyiv, Ukraine, Friday, March 13, 2020. Zelenskiy said Ukraine to close its borders for foreign citizens from March 16 within the framework of the anti-coronavirus state program. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. (Ukrainian Presidential Press Office via AP) |

Санкции Украины по выборам в Госдуму РФ вступили в силу 06.10.2021

В санкционный список СНБО Украины, утвержденный Зеленским, попали 95 физлиц. В первую очередь, это кандидаты на выборах в Госдуму РФ, а также члены территориальных избирательных комиссий в Крыму.
Protestaktion der Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF) in Moskau am 25. September gegen Parlamentswahlergebnis. Copyright:

Депутат Мосгордумы от КПРФ Енгалычева оштрафована за организацию митинга 04.10.2021

Тверской суд Москвы признал Екатерину Енгалычеву виновной в повторном нарушении статьи о призывах к несанкционированным акциям. По словам депутата, речь идет о репосте анонса встречи КПРФ с избирателями 25 сентября.

Неудобная шкура оппозиционера. Политическая жатва. Хор для президента – "Заповедник", выпуск 186, 03.10.21 03.10.2021

Сюжет об идущих на поклон к волшебнику Вброс. Репортаж про дачные заготовки. Песня от поклонников в подарок президенту. Смотрите в 186-м выпуске "Заповедника"!
Police officers stand guard as opposition supporters rally in central Moscow on May 6, 2017, to mark five years since the anti-Putin protest on Bolotnaya Square that led to dozens of arrests and injuries on both police and protesters sides. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

В Москве задержали участников пикетов за честные выборы 02.10.2021

По данным "ОВД-Инфо", на Пушкинской площади в Москве, где проходили пикеты против официальных результатов выборов в Госдуму, задержаны девять человек.

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