Выборы в Госдуму 2016 года

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Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".
Как пояснили в полиции, поскольку одиночные пикеты собирают журналистов и публику, они формально приравниваются к публичным мероприятиям, а таковые из-за пандемии коронавируса в столице РФ сейчас запрещены.
Критики Кремля сомневаются в справедливом подсчете голосов на думских выборах. Официальным результатами недовольны и коммунисты, сильнейшая в Госдуме системная оппозиция. Кандидаты от КПРФ во многих регионах получили и поддержку умного голосования. Проект соратников Навального власти в России активно блокировали. На этом фоне власти усилили давление на коммунистов.
"Выборов как таковых в России просто не было", - считает Андрюс Кубилюс, постоянный докладчик Европарламента по РФ. По его мнению, власти в России еще до начала голосования создали условия, которые не совместимы с демократическими выборами. Кубилюс видит много общего между выборами в России и Беларуси. По мнению депутата, Кремль стал испытывать страх после событий в соседней стране.