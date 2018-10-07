 Выборы в Боснии и Герцеговине: в какую игру играет Россия? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 07.10.2018

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Европа

Выборы в Боснии и Герцеговине: в какую игру играет Россия?

Пытается ли Россия повлиять на выборы в Боснии и Герцеговине? Если да, то в какой мере? На этот счет есть разные мнения. Как минимум, Москва символически присутствует в предвыборной гонке.

Милорад Додик и Владимир Путин

Милорад Додик и Владимир Путин

Несколько дней назад чемпион мира "Формулы-1" Льюис Хэмилтон выиграл в Сочи Гран-при России. На трибуне, в почетной ложе, в качестве гостя российского президента Владимира Путина сидел еще некто, кто надеялся на скорую победу: Милорад Додик, президент сербской части Боснии и Герцеговины, обладающий наибольшими шансами выиграть выборы сербского представителя в коллегиальном президиуме страны, состоящем из трех членов. Всегда, когда в Боснии и Герцеговине предстоят выборы, Додик ездит к российскому президенту и фотографируется с ним за доверительной беседой.

Так произошло и на этот раз. Два политика предстали перед фотокорреспондентами, Путин пожелал своему гостю "успехов на выборах", а Додик поблагодарил его, подарив значок в виде флага Республики Сербской. Это была очередная удачная пиар-акция Додика, который надеется получить выгоду от имиджа человека Путина на Балканах. Он давно утверждает, что Босния и Герцеговина как единое государство бошняков, сербов и хорватов не может выжить, и совершенно открыто борется за отделение и независимость сербской части. И он знает, что на его избирателей производят большое впечатление Россия и Путин, так что погреться в его лучах перед выборами вполне может быть полезно для Додика.

Предвыборные плакаты в Боснии и Герцеговине

Пытается ли Россия повлиять на выборы в Боснии и Герцеговине?

Слова Москвы - пустая риторика?

То, что Россия готова оказать Додику поддержку, недавно продемонстрировал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. За две недели до выборов он посетил не только столицу страны Сараево, но и административный центр Республики Сербской Банью-Луку. Он подтвердил связь России с сербским народом и подверг критике Евросоюз, заявив, что он оказывает давление на население, настраивая его против России. В то же время, как и всегда при подобных мероприятиях, он подчеркнул, что Москва, разумеется, "поддерживает суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины".

Это чистая риторика, уверена Сонья Шифферс (Sonja Schiffers) из берлинского Фонда науки и политики (SWP). "С одной стороны, Кремль высказывается за территориальную целостность страны, но одновременно поддерживает политиков, которые стремятся к прямо противоположному", - говорит политолог. По ее словам, типичный пример - Додик, отделение всегда было в центре его политической программы. "Это игра с огнем", - предупреждает Сонья Шифферс.

С ней согласен Ясмин Муянович, политический аналитик из Института "Восток-Запад" в Нью-Йорке: "Кремль утверждал также, что поддерживает территориальную целостность Украины как раз в то время, когда был аннексирован Крым".

Признаки российского влияния усматриваются и в связях руководства боснийских сербов с российским олигархом Константином Малофеевым, считает журналист боснийско-герцеговинского портала Žurnal Авдо Авдич. Близкий к Путину Малофеев за последние годы несколько раз приезжал к Додику. Предполагается, что он, покупая гособлигации сербской части Боснии, должен был обеспечить средства для Додика, чтобы тот мог в преддверии выборов задобрить избирателей подарками. В мае полиция Боснии и Герцеговины объявила его персоной нон грата - как лицо, представляющее "угрозу общественному порядку, миру в стране и ее международным отношениям". По словам Авдича, Малофеев находится в санкционных списках ЕС и США.

Главная цель: предотвратить расширение НАТО

Своими действиями Москва стремится, в первую очередь, не допустить, чтобы Босния и Герцеговина вступила в НАТО, полагает Сонья Шифферс: "У Кремля нет полномасштабной стратегии в отношении Боснии. Это маленькая страна, и у России нет там серьезных экономических интересов".

Контекст

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Ясмин Муянович также убежден, что для Москвы самое главное - предотвратить возможное сближение балканского государства с Западом. "Пока Босния и Герцеговина не функционирует как государство, она не может вступить ни в ЕС, ни в НАТО - а это и есть стратегическая цель России в регионе", - говорит политолог. Подобным образом Москва ведет себя и по отношению к Сербии и Македонии, и до последнего времени пыталась не допустить присоединения Черногории к НАТО. Впрочем, безуспешно.

Профессор российской внешней политики МГИМО и итальянского университета Урбино Игорь Пелличчари, напротив, призывает не переоценивать значение Боснии и Герцеговины для России. Разговоры о вмешательстве в выборы он называет ошибочными: "Это как мантра - утверждения, что Россия вмешивается в выборы в Европе и по всему миру. Все равно, идет ли речь о "Брекзите", выборах в Италии или Трампе".

Также Пелличчари не разделяет убежденность многих политических аналитиков, как в Юго-Восточной, так и в Западной Европе, что Балканы имеют особое значение для России: "Как у мировой державы, у России есть интересы везде, и на Балканах - ровно в такой же мере, как в Грузии или Италии".

Однако Авдо Авдич опасается, что влияние России на выборы, о котором много говорят в Боснии и Герцеговине, "не только не преувеличено, но и очень сильно недооценено". Если на выборах победят пророссийские силы, путь Боснии и Герцеговины в Европу будет закрыт надолго, убежден Авдич.

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    Автор: Александра Елкина


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