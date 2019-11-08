 ВШЭ рекомендует филологу Гусейнову извиниться за ″клоачный язык″ | Новости из Германии о России | DW | 08.11.2019

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Россия

ВШЭ рекомендует филологу Гусейнову извиниться за "клоачный язык"

После того как профессор ВШЭ Гасан Гусейнов выразил в Facebook сожаление о том, что в РФ нет печатных изданий ни на одном языке, кроме "убогого клоачного русского", на него обрушился шквал критики.

Профессор ВШЭ Гасан Гусейнов

Профессор ВШЭ Гасан Гусейнов

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по академической этике порекомендовала профессору ВШЭ Гасану Гусейнову принести публичные извинения "за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета", а также дезавуировать данные высказывания. Об этом говорится в решении комиссии, опубликованном на официальном сайте ВШЭ в пятницу, 8 ноября.

"Высказанные Г. Ч. Гусейновым суждения следует признать вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер. Данные суждения спровоцировали агрессивную реакцию общественности, обиду и непонимание со стороны многих людей", - говорится в протоколе заседании комиссии, прошедшем 7 ноября.

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29 октября профессор Гусейнов, преподающий на факультете гуманитарных наук ВШЭ, на своей странице в соцсети Facebook выразил сожаление о том, что в России, где живет большое количество новых мигрантов, нет печатных изданий ни на одном языке, кроме "клоачного" русского. "В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", - написал профессор.

Гусейнов объясняет свою позицию

Это высказывание вызвало яростную реакцию многих пользователей социальных сетей, обвинивших Гусейнова в русофобии. Позже филолог пояснил журналистам, что, говоря о "клоачном" языке, стремился подчеркнуть разницу между величием литературного русского языка и языка, который сегодня зачастую используется в публичном пространстве.  

Комментируя мотивы своего высказывания в интервью DW Гасанов заявил, что если он и говорил и говорит о "распаде языка", "то только в смысле упадка, переживаемого самим обществом, обществом, посредниками между частями и слоями которого выступают наши СМИ и политические силы".

При этом назвал свой пост в Facebook "короткой дневниковой записью, неким размышлением, не претендовавшим ни на аналитику, ни на инвективу".

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    Автор: Ксения Сафронова


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Ссылки в интернете

Интервью DW с профессром ВШЭ Гасаном Гусейновым о "клоачном русском языке"

Интервью DW с профессром ВШЭ Гасаном Гусейновым о "клоачном русском языке"  

Протокол заседания комиссии ученого совета ВШЭ по академической этике относительно высказывания Гасана Гусейнова о русском языке

Протокол заседания комиссии ученого совета ВШЭ по академической этике относительно высказывания Гасана Гусейнова о русском языке

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