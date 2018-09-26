ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин не смог отдохнуть этим летом

22 процента россиян не смогли взять отпуск прошедшим летом. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы в среду, 26 сентября. При этом отдохнуть на берегах Черного моря, согласно данным опроса, смогли более 9% респондентов(на курортах Краснодарского края - 6%, в Крыму - 3%). Чуть меньше (6%) отправились за границу. Каждый третий россиянин (32%) провел свободные летние дни дома, еще 26 процентов предпочли отдохнуть на даче.

Согласно данным социологов, расходы россиян на выездной отдых нынешним летом снизились по отношению к прошлому году. Если отпускной бюджет на одного члена семьи в 2017 году достигал 37,3 тыс. руб, то в 2018-м он составил 37,1 тыс. руб. При этом россияне потратили на отпуск меньше, чем предполагали: согласно данным опроса, проведенного в мае 2018 года, они планировали потратить на одного члена семьи в среднем 44,2 тыс. руб.

Главной причиной неудовлетворенности отпуском россияне назвали невозможность поехать туда, куда изначально хотелось (37% среди тех, кто отправился в туристическую поездку, и 39% среди тех, кто остался дома), и краткосрочность отпускного периода (27% и 12% опрошенных соответственно).

Сбербанк отчитался о покупках за рубежом

Днем ранее, во вторник, 25 сентября, Сбербанк РФ представил отчет о тратах россиян за рубежом. Финансовый институт проанализировал транзакции по картам, которые физически находились в другой стране. По данным экспертов, средние траты россиян, расплачивающихся банковскими картами, составил 67 тыс. рублей за поездку.

За три летних месяца граждане России потратили на зарубежные поездки 141,23 млрд руб. (без учета стоимости авиабилетов), при этом примерно четверть этой суммы (34,7 млрд руб.) ушло на снятие наличных в банкоматах. От оставшейся суммы примерно половина (48,5 млрд руб.) ушла на оплату проживания. Среди других крупных статей расходов - траты на одежду (14,3% от общей суммы), покупка продуктов питания (6,2%) и посещение ресторанов (5,8%).

Гулять так гулять

Сбербанк раскрыл также данные и о необычно крупных тратах россиян за рубежом. Самая дорогая летняя зарубежная покупка - на 7,3 млн руб. - была сделана в торговом центре на Гавайях. Во французском ресторане некий россиянин заплатил за ужин 3,1 млн руб. Выделяются и расходы граждан РФ, посетивших нынешним летом княжество Монако. Азартный житель Санкт-Петербурга за один вечер оставил в местном казино 33,3 млн рублей, а москвич, решивший перекусить в ресторане быстрого питания, расстался с 895 тыс. руб.

Определил финансовый институт и самого активного туриста 2018 года. Им стала 28-летняя жительница Якутска, которая за три месяца использовала карту Сбербанка в 26 государствах.

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