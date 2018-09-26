 ВФЛА просит спортивный арбитражный суд восстановить ее в правах | Новости из Германии о России | DW | 26.09.2018

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Россия

ВФЛА просит спортивный арбитражный суд восстановить ее в правах

В ВФЛА считают необоснованными критерии дорожной карты по восстановления прав в IAAF. Причин для запрета на участие в состязаниях российским спортсменам после возвращения аккредитации РУСАДА нет.

Бегуны на фоне эмблемы IAAF

После восстановления в правах Российского антидопингового агентства(РУСАДА) Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) требует аналогичного решения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). С соответствующим письмом президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин обратился к президенту IAAF Себастьяну Коу, сообщила газета The Times  в среду, 26 сентября.

Контекст

От показаний Григория Родченкова, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, во многом зависит допуск команды РФ на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Портрет главного информатора МОК. (04.12.2017)

DW изучила два 150-страничных документа с выводами Спортивного арбитража по апелляциям спортсменов из РФ и выяснила, что на самом деле сказал на суде информатор WADA Родченков. (27.04.2018)

Решение, принятое с условием соблюдения РУСАДА "строгих требований", поддержали девять членов исполкома Всемирного антидопингового агентства. Двое высказались против. (20.09.2018)

По мнению Шляхтина, после возобновления аккредитации  РУСАДА не осталось никаких причин для запрета на участие в соревнованиях российским спортсменам, поскольку основания для такого решения были идентичны тем, по которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило прав РУСАДА. "Мы с уважением просим восстановить ВФЛА в правах", - отмечается в письме. При этом глава российской легкой атлетики поставил в известность руководство IAAF, что федерация обратилась в спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение IAAF о продлении дисквалификации ВФЛА.

Пресс-служба ВФЛА раскрыла суть обращения в CAS

В обжаловании указывается на необоснованность наличия в дорожной карте по восстановлению ВФЛА следующих критериев - признание российскими властями выводов профессора Ричарда Макларена и комиссии Сэмуэля Шмида о вовлечении Москвы в схему сокрытия применения допинга российскими спортсменами, а также предоставление информации и доступа к данным Московской лаборатории. "Необоснованность выполнения этих критериев и их нахождение в дорожной карте восстановления ВФЛА на наш взгляд неправомерно, поскольку находится вне компетенции федерации", - полагает Дмитрий Шляхтин.

IAAF исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав тем самым на скандал о существовании в России государственной системы поддержки допинга. 27 июля 2018 года ассоциация  продлила санкции против российских легкоатлетов.  Как следует из ответа Себастьяна Коу на запрос The Times, IAAF намерена вернуться к вопросу о дальнейшей судьбе ВФЛА в декабре текущего года.

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    Автор: Илья Коваль


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