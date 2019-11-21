 ВФЛА могут лишить членства в World Athletics | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.01.2020

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Мир

ВФЛА могут лишить членства в World Athletics

Совет независимого дисциплинарного органа Athletic Integrity Unit рекомендовал исключить ВФЛА из международной федерации. В World Athletics считают обвинения в адрес ВФЛА очень серьезными.

Ноги российского легкоатлета

Совет независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал международной федерации (World Athletics) исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из своих рядов, если будут доказаны обвинения в ее адрес "по делу Лысенко", сообщила пресс-служба AIU в среду, 29 января.

"Совет AIU рекомендовал World Athletics сохранить процесс выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Рекомендуется также рассмотреть введение более серьезных санкций вплоть до исключения ВФЛА из World Athletics", - говорится в сообщении. Рекомендации были даны после рассмотрения ответа ВФЛА на обвинения, в которых указывалось на причастность ее руководителей к фальсификации документов и даче ложных показаний.

В конце ноября 2019 года AIU отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина, обвинив их в нежелании сотрудничать в расследовании нарушений антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Даниилом Лысенко.

"Дело Лысенко"

Лысенко в августе 2018 года был дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций за нарушение антидопинговых правил, поскольку он, в числе прочего, трижды не сообщил о месте пребывания для прохождения допинг-контроля.

Контекст

Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории. (24.09.2019)

Между тем Международная федерация легкой атлетики уже приступила к обсуждению рекомендаций AIU. "Обвинения, выдвинутые AIU против ВФЛА в нарушении антидопинговых правил, чрезвычайно серьезны. World Athletics рассмотрит файлы, представленные AIU, в течение следующих нескольких дней", - говорится в сообщении пресс-службы World Athletics.

По мнению AIU, ВФЛА не представила убедительных ответов на выдвинутые обвинения. AIU также рекомендует перенести процесс в Спортивный арбитраж (CAS). Если CAS подтвердит вину ВФЛА, то может быть запущен процесс лишения России членства в международной федерации.

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    Автор: Илья Коваль


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