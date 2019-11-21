ВФЛА могут лишить членства в World Athletics

Совет независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал международной федерации (World Athletics) исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из своих рядов, если будут доказаны обвинения в ее адрес "по делу Лысенко", сообщила пресс-служба AIU в среду, 29 января.

"Совет AIU рекомендовал World Athletics сохранить процесс выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Рекомендуется также рассмотреть введение более серьезных санкций вплоть до исключения ВФЛА из World Athletics", - говорится в сообщении. Рекомендации были даны после рассмотрения ответа ВФЛА на обвинения, в которых указывалось на причастность ее руководителей к фальсификации документов и даче ложных показаний.

В конце ноября 2019 года AIU отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина, обвинив их в нежелании сотрудничать в расследовании нарушений антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Даниилом Лысенко.

"Дело Лысенко"

Лысенко в августе 2018 года был дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций за нарушение антидопинговых правил, поскольку он, в числе прочего, трижды не сообщил о месте пребывания для прохождения допинг-контроля.

Между тем Международная федерация легкой атлетики уже приступила к обсуждению рекомендаций AIU. "Обвинения, выдвинутые AIU против ВФЛА в нарушении антидопинговых правил, чрезвычайно серьезны. World Athletics рассмотрит файлы, представленные AIU, в течение следующих нескольких дней", - говорится в сообщении пресс-службы World Athletics.

По мнению AIU, ВФЛА не представила убедительных ответов на выдвинутые обвинения. AIU также рекомендует перенести процесс в Спортивный арбитраж (CAS). Если CAS подтвердит вину ВФЛА, то может быть запущен процесс лишения России членства в международной федерации.

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