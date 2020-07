Вульва или вагина - так ли открыто говорят в Европе о женском теле?

Наверное, нет других частей тела, о которых так неудобно говорить, как о вагине. Или, точнее говоря, о вульве. Отчасти это связано и с языковыми особенностями. По опросу британского исследовательского центра Eve Appeal, 65 процентов женщин путают слова "вульва" и "вагина". 40 процентов девушек от 16 до 25 лет чаще говорят об этом органе иносказательно, например, "там внизу". Конечно, такие метафоры избавляют от использования анатомических терминов, но тогда возникает вопрос - можем ли мы легко и открыто говорить о женском теле? И речь даже не о скромности, а о недостатке знаний. Еще один показательный пример центра Eve Appeal: только половина девушек до 35 лет смогла правильно обозначить и дать определение слову "вагина". В то же время специалисты по половому воспитанию придумывают новые способы, как повысить осведомленность о своем теле.

Библия вагины

К одному из самых известных просветителей относится акушер-гинеколог и колумнистка New York Times Джен Гюнтер из Канады. Женщина не так давно выпустила свою "Библию вагины" (полное название "The Vagina Bible: The Vulva and Vagina: Separating the Mythos from the Medicine"). Книга вышла в США, Канаде, Великобритании и была переведена на немецкий язык весной 2020 года. В Германии "Библия вагины" получила высокие оценки и восторженные отзывы среди читательниц. В России книгу опубликовали годом ранее. Главная цель Гюнтер - борьба с мифами и заблуждениями, которые возникают о половых органах. По ее словам, "библия" может быть интересна как молодым девушкам, которые считают свои гениталии некрасивыми, так и зрелым женщинам, страдающим от непонятных болей. Гинеколог из Канады известна не только своей книгой и колонками о женском здоровье. Еще она ведет Twitter, где борется со стереотипами о женском теле, рассказывает о своем профессиональном врачебном и личном опыте материнства - как положительном, так и довольно трагичном.

Блог Джен Гюнтер борется с представлением идеального женского тела в СМИ и рекламе. Она критикует маркетинговые ходы и ненужные - а порой и опасные - разрекламированные товары, будь то специальные ванночки для влагалища или вагинальные нефритовые яйца "для усиления женской энергии" от Гвинет Пэлтроу (кстати, компанию актрисы судили в 2018 году, так как этот товар может нанести серьезный вред здоровью). Гюнтер подчеркивает, что женщинам иногда сложно сделать выбор просто от недостатка знаний.

Музей женского тела

С мифами вокруг женских половых органов пытаются бороться и при помощи искусства. В 2019 году в Лондоне открылся, как они сами себя называют, "первый музей вульвы, вагины и женской анатомии". На официальном сайте сказано, что идея создания музея появилась после того, как основательницы узнали о музее пениса в Исландии, который существует еще с 1997 года. Выставки о женском теле долго кочевали по разным арт-пространствам Великобритании и наконец нашли постоянное помещение на столичном рынке Камден-маркет.

Создательница музея Флоренс Шехтер

Деньги на открытие музея собирали при помощи краудфандинга. Благодаря тому, что инициативу поддержали более тысячи человек со всего мира, вход в пространство сделали бесплатным. Главная цель музея - распространение знаний о женском здоровье и анатомии, снятие табу с этой темы и борьба за женские права. Первая выставка была посвящена мифам о вагине, а после выхода из локдауна музей представит экспозицию о менструации. Здесь женские гениталии - не объект искусства, а, скорее, повод для обсуждения и объединения женщин. Например, чтобы избавиться от стереотипа по поводу идеального женского тела, в музее висит работа художницы Шарлотты Вилкокс с изображением 16 гениталий. Так девушки могут понять, что "там внизу у них все в порядке и их половые органы могут выглядеть по-разному". Создательница Флоренс Шехтер раньше работала автором текстов научно-популярных тем, поэтому подход злесь более чем серьезный. В музее можно найти и много информационных экспонатов, которые были специально созданы для этого пространства.

А что в Германии?

В последние годы все больше художников и художниц в Германии пытаются переосмыслить отношение к женскому телу.

Мирко Хект (Mirko Hecht) из Франкфурта с 2014 года работает над проектом I Show Flag: он сделал более 450 слепков женских гениталий, чтобы показать все их разнообразие. Все началось с жены художника, а потом он смог найти и других желающих из 27 стран. Хоть Германия и считается довольно открытой к таким темам страной, до некоторого времени дискусссии о женских половых органах были табуизированы. Большой резонанс в 2009 году вызвала книга "Вульва. Открытие невидимого пола" ("Vulva. Die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts") немецкой журналистки и культуролога Миту Саньяль (Mithu Sanyal). В ней автор рассказала о новой женской сексуальности, объяснила такие понятия как поп- и постфеминизм. Если раньше о женских гениталиях можно было услышать в контексте порноиндустрии или сексшопов, то сейчас вульва - это новый символ феминизма и самоопределения.

