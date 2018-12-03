Вузы Германии побили рекорд

После школы - в вуз, а не в профучилище. Этот тренд в Германии сохраняется уже многие годы. И новые данные его подтверждают. В зимнем семестре 2018/2019 немецкие вузы установили новый рекорд по численности учащихся: обладателями студенческого билета являются 2 867 500 человек, как сообщает Федеральное статистическое ведомство.

Две трети получают образование в университетах, одна треть - в высших школах (Fachhochschule). Больше всего студентов - в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, а также в Баварии и Баден-Вюртемберге. Но так было и в предыдущие годы. В этом семестре статистики отмечают рост числа студентов в вузах Шлезвиг-Гольштейна. Положительная динамика и в Берлине. Зато в других регионах на востоке страны наблюдается небольшое сокращение.

Девушек больше, технарей меньше

Любопытно, что число первокурсников уменьшилось. И пусть всего на 0,9 процента, но эксперты уже сейчас призывают задуматься о необходимых изменениях в сфере образования, одним из которых могло бы быть расширение преподавательского состава и более индивидуальный подход в обучении.

Положительный тренд - девушек в вузах Германии с каждым годом больше. Сейчас их доля составляет 48,9 процента. Но есть плохая новость, по крайней мере, для немецкой экономики. Статистики внимательно присмотрелись к четырем специальностям из сферы MINT, по которым в Германии особо остро ощущается нехватка кадров. К машиностроению и строительной инженерии наблюдается спад интереса. На факультетах информатики, а также электротехники и информационной техники первокурсников стало больше, но рост все-таки несущественный. Кроме того, на этих отделениях много тех, кто бросает учебу на полпути: в университетах 45 процентов студентов, в высших школах - 41 процент.

Иностранцы в вузах Германии

Свежие данные по числу иностранцев в немецких вузах пока не обнародованы. Год назад Федеральное статистическое ведомство сообщало, что иностранцы составляли 13 процентов от всех учащихся. В прошлом зимнем семестре самыми популярными среди парней, приехавших на учебу в Германию, были машиностроение, электротехника и информатика. Среди девушек - экономика производства, юриспруденция и медицина.

В последние пять лет число иностранных учащихся в немецких вузах медленно возрастает. Чаще всего на учебу сюда приезжают из Китая, Индии, России, Австрии и Италии. Бесплатное высшее образование - один из аргументов в пользу Германии. Единственная федеральная земля, которая взимает плату за обучение в государственных вузах, - Баден-Вюртемберг. Осенью 2017-го здесь ввели обязательные 1500 евро в семестр для иностранцев не из ЕС, после чего число первокурсников-иностранцев по сравнению с предыдущим годом сократилось на 21 процент.

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Студенты-иностранцы в Германии

Студенты-иностранцы в Германии Чтобы лучше узнать об актуальной жизненной ситуации студентов в Германии, Немецкое общество содействия учащимся вузов раз в четыре года проводит среди них опрос. Важное место в исследовании отводится тем, кто приехал из-за рубежа. В 2016 было опрошено свыше 4000 студентов-иностранцев из 248 вузов. Сейчас опубликованы результаты. Жилье, подработка, доходы… Рассмотрим основные тенденции.

Студенты-иностранцы в Германии В 2016 году в Германии обучались 252000 иностранцев - 9 процентов от всех студентов. Половина - европейцы. Четверть - из Восточной Европы, треть - из Азии. 11 процентов - из США, 9 процентов - из Африки. Для половины опрошенных Германия изначально была фаворитом при выборе страны, где они хотели пройти обучение. Далее следуют США и Великобритания.

Студенты-иностранцы в Германии По сравнению с немцами иностранные учащиеся чаще выбирают в Германии "мятные" специальности (MINT) - почти каждый второй. 28 процентов изучают инженерное дело, 22 процента - математику или естественные науки, 17 процентов - право или экономику, 8 процентов - общественные науки, психологию или педагогику. Число тех, кто выбирает медицину, среди немцев и иностранцев одинаковое: 6 процентов.

Студенты-иностранцы в Германии По сравнению с 2012 годом, когда проводился предыдущий опрос, найти приемлемое по цене жилье иностранным студентам в Германии стало еще труднее. Сейчас эта проблема знакома 60 процентам опрошенных. Немецкое общество содействия учащимся вузов называет поиск жилья самой большой из всех трудностей, которые иностранцам приходится преодолевать во время учебы.

Студенты-иностранцы в Германии Больше трети иностранцев снимают комнату в студенческом общежитии. Однако претендентов на место в общежитии гораздо больше, поскольку это самый дешевый вид жилья в Германии. Например, в Кельне (на фото) комната стоит от 141 евро в месяц. Но если общее число учащихся в немецких вузах за последние десять лет выросло на 43 процента, то мест в общежитиях стало лишь на 7 процентов больше.

Студенты-иностранцы в Германии Треть студентов-иностранцев снимают комнату в студенческой коммуналке, 12 процентов арендуют квартиру. Квартплата в среднем составляет 340 евро. Выше всего расходы у того, кто предпочитает отдельное жилье: около 470 евро в месяц.

Студенты-иностранцы в Германии Треть студентов признались в том, что им трудно изъясняться на немецком языке и общаться с местным населением. Каждый пятый иностранец приезжает на учебу в Германию вообще без знаний немецкого. 60 процентов посещают языковые курсы уже во время учебы. 38 процентов (в основном студенты магистратуры) проходят обучение на английском языке.

Студенты-иностранцы в Германии В то же время по сравнению с 2012 годом число тех, кто испытывает проблемы в общении с немецкими однокурсниками, сократилось с 41 до 28 процентов, так же как и тех, кому трудно ориентироваться в немецкой образовательной системе. Этому способствуют вводные семинары для новичков, курсы немецкого и консультации тьютеров, в роли которых выступают тоже студенты.

Студенты-иностранцы в Германии Студенты из стран с более низкими доходами населения чаще делают выбор в пользу магистерских программ. Студенты из стран с более развитой экономикой обучаются скорее по бакалаврским программам или приезжают на семестр по обмену. Каждый десятый пишет диссертацию. У 63 процентов до учебы в Германии уже был диплом о высшем образовании.

Студенты-иностранцы в Германии Примерно половина иностранцев в немецких вузах - девушки. Больше всего их среди студентов из Восточной Европы и Восточной Азии. Средний возраст студентов - 26 лет. Три четверти - одиночки. По сравнению с немцами среди иностранцев больше тех, кто уже обзавелся своей семьей, - 14 процентов. У половины из них уже есть дети.

Студенты-иностранцы в Германии Нехватка денег - вторая по серьезности проблема, с которой сталкиваются иностранные учащиеся в Германии. В среднем ежемесячный бюджет бакалавров и магистров составляет 776 евро - примерно на 140 евро меньше, чем у студентов-немцев. В распоряжении аспирантов около 1200 евро в месяц. 63 процентам финансовую поддержку оказывают родители.

Студенты-иностранцы в Германии По закону студентам-иностранцам в Германии разрешается подрабатывать 120 полных или 240 неполных дней в году. Этой возможностью активно пользуется почти половина из них. На учебу и подработку у иностранцев уходит 46 часов в неделю - это на четыре с половиной часа больше, чем у немецких сверстников. 22 процента получают стипендию. Автор: Татьяна Вайнман

