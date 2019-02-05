 ВТО понизила прогноз роста мировой торговли | Экономические новости из Германии | DW | 02.04.2019

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Экономика

ВТО понизила прогноз роста мировой торговли

Торговые споры, в первую очередь между США и Китаем, оказывают негативное воздействие на мировую торговлю. ВТО прогнозирует снижение роста ее показателей.

Контейнерный порт в Лос-Анджелесе

Контейнерный порт в Лос-Анджелесе

Всемирная торговая организация (ВТО) существенно снизила прогнозы на 2019 год по показателям мировой торговли. Теперь ожидается, что доходы от нее вырастут на 2,6 процента, а не на 3,7, как предполагалось ранее. Об этом говорится в докладе ВТО, представленном во вторник, 2 апреля.

Контекст

О главной интриге экономической части саммита "большой двадцатки" в Гамбурге, а также о той роли, которую предстоит сыграть Дональду Трампу, рассказали DW немецкие эксперты. (06.07.2017)

Несмотря на все опасения, Минск попытается вступить во Всемирную торговую организацию, полагают эксперты. Тем более что все партнеры Беларуси по ЕАЭС уже являются членами ВТО. (04.04.2016)

Организация рассчитывает, что в 2020 году плюс составит 3,0 процента - но лишь при условии, что напряженность в мировой торговле ослабнет. Генеральный секретарь ВТО Роберту Азеведу обратился к странам мира с призывом положить конец торговым спорам. Необходимость этого становится все насущнее, заявил он 2 апреля в Женеве. Если же напряженность усилится, то мировая экономика может выдохнуться еще сильнее, предостерег Азеведу.

Конкретных цифр, насколько именно торговые конфликты могут повлиять на мировую торговлю, ВТО не называет. Речь идет о "большом риске" для роста внешнеторговых отношений.

Уже около года продолжается торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем. Страны обменялись штрафными пошлинами более чем на 360 миллиардов долларов. Торговые споры между Вашингтоном и другими странами, в частности Евросоюзом, также до сих пор не урегулированы.

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    Автор: Томас Кольман


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