 ВТО официально одобрила санкции США против Евросоюза | Экономические новости из Германии | DW | 14.10.2019

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Экономика

ВТО официально одобрила санкции США против Евросоюза

Американские санкции наложены в связи с получением незаконных субсидий европейским авиастроительным концерном Airbus. Санкции в объеме 7,5 млрд долларов вступят в силу 18 октября.

Здание ВТО в Женеве

Здание ВТО в Женеве

Всемирная торговая организация (ВТО) официально одобрила решение США о введении масштабных торговых санкций на товары из Евросоюза из-за получения европейским авиастроительным концерном Airbus незаконных субсидий. Соответствующее постановление принял орган ВТО по урегулированию споров в понедельник, 14 октября, в Женеве.

Контекст

Европейский аэрокосмический концерн бросил вызов своему американскому конкуренту и открыл в США завод по сборке среднемагистральных лайнеров семейства A320. (14.09.2015)

У военно-транспортного самолета Airbus A400M очень плохой имидж. Несправедливо, считают в немецких ВВС. Корреспондент DW побывала на базе бундесвера, где базируются новые самолеты. (26.04.2018)

Это постановление было простой формальностью, поскольку арбитраж ВТО принял аналогичное решение еще 2 октября. Для того чтобы заблокировать его, было необходимо, чтобы его отклонили все страны, которые 14 октября участвовали в заседании органа ВТО по урегулированию споров, в том числе сами США.

Санкции на рекордную сумму

США вводят на европейские товары санкции на рекордную сумму в 7,5 млрд долларов. Арбитраж ВТО установил, что Евросоюз и его члены Великобритания, Франция, Германия и Испания так и не отменили незаконные субсидии для Airbus, которые затрудняли реализацию продукции его американскому конкуренту концерну Boeing.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести эти санкции уже 18 октября.

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    Автор: Томас Кольман


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