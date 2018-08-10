ВТО заняла сторону ЕС в споре с РФ о "третьем энергетическом пакете"

Всемирная торговая организация отклонила самые важные претензии России к "третьему энергетическому пакету" Европейского Союза. В частности, в решении, принятом в пятницу, 10 августа, панель арбитров ВТО встала на сторону ЕС в вопросе о запрете добытчикам газа владеть магистральными газопроводами.

Еврокомиссия (ЕК) приветствовала решение ВТО, расценив его как принципиальное утверждение курса ЕК. Панель ВТО сочла безосновательным утверждение, что "третий энергетический пакет" ЕС дискриминирует российских поставщиков услуг или российский газ, говорится в заявлении ЕК, в котором также подчеркивается, что большинство пунктов жалобы России были отвергнуты. Еврокомиссия внимательно изучит аспекты, по которым было признано, что европейская энергетическая политика не соответствует правилам ВТО.

"Это важный положительный результат для ЕС, поскольку он подтверждает основные элементы "третьего энергетического пакета", - указывается в заявлении Еврокомиссии.

Россия тоже положительно оценила решение органа ВТО. В Минэкономразвития РФ утверждают, что претензии Москвы, решения по которым приняты в ее пользу, "являются ключевыми". Нынешнее решение третейской группы способно улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС, говорится в сообщении Минэкономразвития.

В частности, в ВТО сочли, что критерии ЕС по уменьшению зависимости от российского газа нарушают антидискриминационные правила.

Каждая из сторон спора вправе обжаловать решение панели арбитров ВТО.

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