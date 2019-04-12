Второй тур выборов президента Украины: как кандидаты топят друг друга

Предвыборные штабы Порошенко и Зеленского всеми силами пытаются поднять рейтинг своего кандидата - не гнушаясь фейками и черным пиаром. Грязные технологии переместились и в интернет.
Борьба за пост президента Украины подходит к концу - 21 апреля в стране состоится второй тур выборов. Избирательные штабы действующего главы государства Петра Порошенко и его противника актера и шоумена Владимира Зеленского используют все средства для поднятия рейтинга своего кандидата. В том числе - методы черного пиара, распространение недостоверной информации об оппоненте и откровенные фейки.
В начале апреля в Украине появились билборды, на которых президент Петр Порошенко изображен не со своим соперником Владимиром Зеленским, а с президентом РФ Владимиром Путиным. Внизу - подпись: "21 апреля. Решающий выбор". Вслед за ними появились билборды с изображением затылка человека, похожего на Порошенко, и лаконичной надписью: "Конец". И пока штабы обоих кандидатов соревнуются в попытках очернить оппонента, наблюдатели отмечают, что данные действия создают угрозу стабильности ситуации в стране.
Эксперты международной миссии по наблюдению за президентскими выборами ENEMO в отчете за период с 1 по 12 апреля констатируют, что методы черного пиара и грязных технологий, которые стали более активно использоваться в избирательных кампаниях обоих кандидатов, ограничивают возможность избирателей сделать осознанный выбор. А информация и данные о незаконных средствах агитации негативно влияют на восприятие избирательного процесса.
Грязные технологии в режиме онлайн
В отличие от президентских кампаний прошлых лет, нынешние выборы главы государства характеризует то, что основным полем использования грязных технологий стал интернет, говорит глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. По его словам, если ранее Сеть играла, скорее, вспомогательную роль, сейчас около двух третей правдивой или фейковой компрометирующей информации о кандидатах распространяют именно в интернете.
При этом количество в сетевых СМИ материалов, содержащих негативную или ложную информацию о кандидатах в президенты, не так уж и велико. Об этом свидетельствуют обнародованные 12 апреля результаты исследования, которое провела украинская общественная организация "Институт массовой информации" (ИМИ).
Эксперты организации проанализировали 6918 текстов, размещенных с 1 по 5 апреля на 20 наиболее посещаемых украинских сайтах, и пришли к выводу, что в негативной тональности было написано всего 4,35 процента публикаций (301 текст), в которых упоминались имена Порошенко и Зеленского. Объектом 77,7 процента материалов был действующий президент Украины, 22,3 процента публикаций были направлены против Владимира Зеленского, отмечается в исследовании.
Основные претензии, предъявленные Зеленскому, - некомпетентность, пророссийские взгляды и связи с олигархом Игорем Коломойским. Порошенко же обвиняют в фальсификациях во время голосования в первом туре, подготовке срыва избирательного процесса, стремительном обогащении и создании очередного "Межигорья" (резиденция бывшего президента Украины Виктора Януковича. - Ред.).
Пальма первенства - у телевидения
Исследование зафиксировало, что на общенациональном уровне популярностью у украинцев пользуются, по выражению исполнительного директора ИМИ Оксаны Романюк, не только относительно солидные интернет-медиа, но и откровенно "сливные бачки". Кроме того, продолжает Романюк, уровень "чернухи" гораздо выше в региональных интернет-изданиях - в них доля публикаций, откровенно направленных против одного из кандидатов, достигает 7-8 процентов. Ставка при этом делается не на количество материалов на сайте конкретного издания, а на их агрессивное распространение в соцсетях, поясняет директор ИМИ.
Впрочем, первое место среди СМИ по влиянию на украинскую аудиторию по-прежнему занимает телевидение, уверены эксперты. Согласно исследованию ИМИ, лидером по распространению фейков, объектом которых был Петр Порошенко, является телеканал "1+1", принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому. В одном из "расследований" телеканала действующего президента даже обвиняли в убийстве родного брата, напоминает исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк.
А основным источником черного пиара и дезинформации в отношении Владимира Зеленского, по ее словам, продолжает оставаться телеканал "Прямой", который связывают с Порошенко. Приглашенные в эфир "эксперты" обвиняют Зеленского в кокаиновой зависимости, упрекают его в уклонении от воинской обязанности и рассуждают о том, почему он выгоден Кремлю, добавила Романюк.
Чего стоит опасаться Зеленскому?
Тем не менее Владимиру Зеленскому еще повезло, что против него почти не велось кампаний по дискредитации до первого тура выборов, считает глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Пытаясь прорваться во второй тур, основные кандидаты "первого эшелона" вели контрагитацию преимущественно друг против друга, так что Зеленский прошел во второй тур, практически не ощутив на себе последствий черного пиара, констатирует эксперт.
Но, несмотря на то, что Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует сейчас в соцопросах, опасность черного пиара за несколько дней до второго тура не следует недооценивать даже ему, предупреждает Алексей Кошель. В этой связи эксперт напоминает о скандале с обвинениями в педофилии в адрес депутатов от "Блока Юлии Тимошенко", распространенными незадолго до президентских выборов в 2010 году.
И хотя эти обвинения позже не подтвердились, они, по мнению эксперта, сыграли свою роль в том, что тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко проиграла выборы Виктору Януковичу.
Черного пиара становится все меньше
У наблюдателей за нынешними выборами в Украине может создаться впечатление, что ни одна избирательная кампания в стране не сопровождалась таким количеством ложных сообщений, дезинформации и фейков в адрес главных кандидатов на президентский пост.
На самом деле это не так: использование черного пиара в ходе политических кампаний постоянно сокращается, указывает профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.
Самой грязной в истории независимой Украины, по его мнению, была президентская кампания 2004 года: она сопровождалась не только фальсификациями, но и откровенной подрывной деятельностью, направленной на раскол страны. "В последующие годы ни на одних выборах не наблюдалось подобного уровня грязных технологий. Так что кампании 2014-го и 2019 годов в этом плане можно даже назвать шагом вперед", - подвел итог Гарань.
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