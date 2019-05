Второй полуфинал "Евровидения": рулили Лазарев и фавориты

Второй полуфинал "Евровидения-2019", завершившийся в ночь на пятницу, 17 мая в Тель-Авиве, не принес больших неожиданностей. Фавориты, включая Сергея Лазарева из России, не встретили серьезной конкуренции. И только юные исполнительницы из Дании и Мальты смогли достойно противостоять представителям сильной половины человечества, доминировавшим во втором полуфинале конкурса.

Великолепная пятерка "Евровидения-2019"

Великолепной пятеркой вечера стали главный, если верить букмекерам, фаворит "Евровидения-2019" голландец Дункан Лоренс, представитель Швеции Джон Лундвик, россиянин Сергей Лазарев, азербайджанец Чингиз и швейцарец Лука Хенни. Примечательно, что каждый из них показал номер отличный от конкурентов. У Дункана Лоренса эта была минималистическая, но прекрасная в своей трагике баллада "Arcade". Он спел ее, сидя один за роялем.

Шоу Сергея Лазарева в Тель-Авиве

"Arcade" стала полной противоположностью эпосу Сергея Лазарева "Scream", до предела насыщенного драмой, нашпигованного новаторскими спецэффектами. Их обеспечивают установленные на сцене панели, из зеркал превращающиеся в светодиодные экраны и снова в зеркала.

Номера швейцарца и азербайджанца также отличались друг от друга. У Луки это была почти сальса "She got me", у Чингиза - танцевальный мейнстрим "Truth". Ну, а представитель Швеции Джон Лундвиг зажег зал соул-композицей "Too late to love". Спеть ее помог харизматичный женский мини-госпел-хор. Из участников полуфиналов, судя по всему, лишь аспирантка первого отборочного тура, представительница Австралии Кейт Миллер-Хейдке может составить серьезную конкуренцию этой пятерке. Ее шоу на пятиметровых шестах, показанное во вторник, вызывает лишь один возглас: "Вау!".

Леонора из Дании исполняет песню "Love is forever"

Четыре солистки, одно трио и платье Кончиты

Из представительниц прекрасной половины человечества только юные датчанка Леонора и выступающая за Мальту Микела Паче показали действительно достойные финала номера. Гигантский стул, на котором Леонора на четырех языках (есть, например, одна строчка на немецком) поет непритязательную, почти детскую "Love is forever", останется в памяти у фанатов конкурса. А "Chameleon" Микелы в стиле R&B - приятное свидетельство того, что "Евровидение" - это не только евро-трэш.

Представитель Норвегии во втором полуфинале "Евровидения"

К нему вполне можно отнести "Spirit in the sky" норвежского трио KEiiNo. Но это - особенность конкурса. В нем всегда есть место этнической музыке в современной обработке. Элементы песнопений саамов - народности, проживающей на севере Европы, в том числе и в России, - органично разбавили танцевальную поп-композицию и помогли норвежцам пройти квалификацию.

А вот выходу в финал албанки Йониды Маличи и представительницы Северной Македонии Тамары Тодевска может быть только одно объяснение - соседское голосование на конкурсе еще никто не отменял, а диаспора этих стран в Европе активнее, чем поклонники других исполнителей.

Но их песни могли разве что усыпить зрителей у экранов телевизоров в этот поздний час накануне рабочего дня. Спасибо Кончите - победительнице "Евровидения-2014", ставшей гостьей второго полуфинала. Ее новый образ - кожаная кепка и черное платье с длинным шлейфом - наверняка заставил зрителей хоть немного взбодриться.

Фавориты из "большой пятерки"

Особенность нынешнего конкурса - среди участников так называемой большой пятерки (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции - они сразу попадают в финал) есть два исполнителя, имеющие все шансы занять самые высокие места на "Евровидении-2019". Это француз Билал Ассани и итальянец Алессандро Махмуд. Так что финал конкурса в субботу, 18 мая, обещает быть интересным.

Тем более что гостьей его таки станет Мадонна. Она споет в Тель-Авиве две песни. Но настоящие фанаты "Евровидения", пожалуй, с большим нетерпением ждут заявленного выступления бывших победителей и серебряных призеров. Они исполнят не свои конкурсные композиции, а песни коллег по "Евровидению".

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Италия Финал "Евровидения-2019" пройдет 18 мая. Но уже задолго до него определились фавориты. Один из них - итальянский рэпер Алессандро Махмуд - поет про деньги и сложные отношения с отцом. У 26-летнего победителя фестиваля в Сан-Ремо - итальянские и египетские корни, а родился он в Милане. Электро-поп-композиция "Сольди" на итальянском и арабском языках в Италии стала хитом.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Нидерланды Хорошие шансы на победу и у Дункана Лоренса. Музыкой он увлекается с детства, играет на фортепьяно, сам пишет песни. Балладу "Arcade" для Тель-Авива он считает своей самой сильной и очень личной композицией о любви и потери. К "Евровидению-2019" его готовила известная кантри-певица Ильзе Де-Ланге, которая пять лет назад заняла на этом конкурсе второе место в составе дуэта "The Common Linnets".

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Кипр Тамта Годуадзе - звезда в Греции, а на "Евровидении" выступает за Кипр. Ее судьба напоминает историю Золушки. Родилась в Тбилиси, в 22 года переехала в Афины, на жизнь зарабатывала помощью по дому. Лишь в 2003-м попала на талант-шоу и начала музыкальную карьеру. Выпустила 4 альбома, выступает в мюзиклах, слывет иконой стиля в Греции. В Тель-Авиве исполняет композицию "Replay" а-ля Дженнифер Лопес.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Франция В песне "Roi" ("Король") уроженец Парижа с марокканскими корнями Билал Ассани призывает оставаться самим собой. В реальной жизни ему пришлось столкнуться с расистскими и гомофобными нападками. Певец и звезда социальных сетей в 2017 году совершил каминг-аут. Во Франции его называют символом молодого поколения ЛГБТ. Он подражает Кончите Вурст: в вокале - пока уступает, в символике - нет.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Россия На "Евровидении" Сергей Лазарев выступает во второй раз. Первая попытка победить была в 2016 году. Эмоциональная баллада "Scream" в Тель-Авиве может принести высокие баллы. И даже если патетика не всем по вкусу, в сильных вокальных данных российской суперзвезды и в качестве шоу эксперты конкурса не сомневаются.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Мальта Один из самых ярких номеров исполняет жизнерадостная и артистичная Мичела с Мальты. В "Хамелеоне" ритм-энд-блюз и поп перемежаются с восточными мотивами. До победы в шоу "Х-Фактор", которое на Мальте является и национальным отборочным конкурсом для "Евровидения", о студентке Мичеле мало кто слышал. Пора обратить внимание!

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Австралия Можно долго удивляться тому, что Австралия участвует в "Евровидении", но от выступления Кейт Миллер-Хейдке нынешний конкурс выигрывает. Шоу с парением над землей, нарядом Снежной Королевы и высокими нотами (Кейт - профессиональная оперная певица) запомнится всем. Песня "Zero gravity" ("Невесомость") - о серьезной жизненной проблеме: депрессии и выходе из нее.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Греция Не иначе как сказочно красивым номер Катерины Дуска, выступающей за Грецию, не назовешь. В поп-композиции "Better love" кому-то слышится Эми Уайхаус, кому-то Кэти Перри. Оформление сцены в стиле фэнтези на время погружает в мир волшебных грез.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Исландия С выступлением арт-коллектива Hatari из Рейкьявика о романтике напрочь забываешь. Они описывают себя как "антикапиталистическую группу исполнителей БДСМ-техно". Этот коктейль из Мэрилина Мэнсона и Rammstein - не для несовершеннолетних. По вкусу ли зрителям "Евровидения" такая тяжелая пища? Может, кого-то она и заставит пересмотреть свое отношение к излишнему потреблению и индивидуализму...

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Чехия Рефрен композиции чешской группы Lake Malawi уже многие напевают: легкая песенка в стиле инди-поп "Friend of a friend" многим близка. В ней речь идет о теории слабых связей: знакомстве через знакомых знакомых. Дизайн сцены в стиле Instagram находит отклик у молодой публики. У солиста группы Альберта Черни на его родине, в Чехии, немало поклонников.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Швейцария Швейцарец Лука Хенни заявил о себе впервые, приняв участие в немецком талант-шоу Дитера Болена "Германия ищет суперзвезду". После победы в нем и выходе первого сингла он долго не покидал верхушки немецких чартов. Его страсть - не только музыка, но и танцы. Понять это нетрудно и по песне "She got me" в стиле данс-поп. И где ее исполнять, как не в израильской столице вечеринок Тель-Авиве?

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Германия Немецкий дуэт Sisters сравнивают с "Тату". Несмотря на название, 19-летняя Карлотта Труман и 26-летняя Лаура Кестель (под псевдонимом Laurita) - не сестры. Они вообще едва знают друг друга. Дуэт был создан незадолго до внутригерманского отборочного конкурса. В Тель-Авиве они поют о женской сплоченности: против бессмысленных склок и конкуренции.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Азербайджан У танцевальной композиции "Truth" ("Истина") с удачным миксом западного и восточного стилей есть потенциал стать радиохитом, хотя в ней и поется о нечестных отношениях в любви и ложных иллюзиях. Чингиз Мустафаев родился в Москве, еще в детстве переехал с родителями в Баку. В Азербайджане он на сегодняшний день - один из самых востребованных молодых исполнителей.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Португалия Португальскому исполнителю Конану Осирису и его танцору можно смело присвоить звание самых странных чудаков на "Евровидении-2019". Постмодернистская композиция "Telemóveis" с элементами фаду, техно, арабской и японской музыки весьма экстравагантна. Происходящее на сцене действо привлекает внимание, но до финала конкурса не дотягивает. Автор: Татьяна Вайнман